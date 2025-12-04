jueves 4 de diciembre 2025

Caso resonante

UPCN San Juan también cayó en una de las estafas más grandes de Argentina: "fue un mal trago", dijo Villa

El secretario general, José "Pepe" Villa, confirmó que el gremio en San Juan invirtió sumas millonarias, pero aseguró que el asunto es "cosa del pasado" porque lograron recuperar la casi totalidad de los fondos invertidos en Wenance, a través de la Justicia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
image

La Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) en su seccional San Juan se sumó a la larga lista de damnificados por el caso Wenance, una de las mayores estafas financieras que sacudieron a Argentina, Uruguay y España. Según lo reconoció el secretario general del gremio, José "Pepe" Villa en diálogo con TIEMPO DE SAN JUAN, el sindicato que afilia a unas 24 mil personas en la provincia fue una de las miles de víctimas de la maniobra de escala nacional.

Wenance S.A., la empresa detrás del escándalo, era una firma fintech que ofrecía microcréditos a personas no bancarizadas mientras captaba fondos de inversores bajo la promesa de altos rendimientos. Se alega que la compañía utilizaba un esquema Ponzi, pagando a los inversores más antiguos con el dinero de los nuevos. Los problemas se hicieron públicos en 2023 cuando la empresa dejó de pagar los rendimientos prometidos. Por esta causa, el CEO y fundador de Wenance, Alejandro Muszak, fue detenido y procesado por delitos de estafa reiterada y asociación ilícita. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional porteña confirmó el procesamiento y un embargo de 9 mil millones de pesos contra Muszak para garantizar las reparaciones a las víctimas.

La inversión de UPCN en los fideicomisos de Wenance se dio antes de que se desatara la denuncia pública pero recién se conoció ahora. El sindicato invirtió millonarias sumas de dinero en los fideicomisos financieros denominados Merchant y FINUP, entre otros.

Consultado sobre cómo se dio la inversión, Villa dio detalles sobre la mecánica: "Bueno, fue a través de una persona que trabaja con nosotros. De buena fe, porque queríamos poner algo en plazo fijo, alguna cosa, cosa de tener más intereses, ¿no? En un banco, pero bueno, ya está". El secretario general enfatizó que no se trataba de la totalidad de los ahorros del gremio: "No, nada que ver. Si no, no haríamos lo que seguimos haciendo. Fue una partecita que pusimos para probar y nos salió mal. Pero recuperamos".

image
Para Pepe Villa la estafa de Wenance "es cosa del pasado".

El gremio de Villa emprendió un reclamo judicial contra Promotora Fiduciaria, una de las partes fundamentales en la conformación y administración de los fideicomisos. En detalle, el sindicato reclamó un reintegro de capital y el pago de intereses vencidos hasta mayo de 2023 por un total de $349.824.999. El Cuarto Juzgado Civil, a cargo de Humberto Conti, le dio la razón al sindicato en primera instancia. La Justicia responsabilizó a Promotora Fiduciaria de los incumplimientos contractuales y legales, dado que debía ejercer la propiedad de los bienes del fideicomiso (la cartera de créditos) y asegurar los pagos a los inversores.

Aunque la sentencia no está firme, ya que fue apelada por los abogados de la fiduciaria, para la dirigencia de UPCN, el episodio ya está superado. Villa confirmó que la recuperación de los fondos se dio de forma efectiva y rápida: "Hace más de 6 meses que nos llegó la devolución. O sea, que esto es antes que lo metieran en cana al tipo este, el petiso ese medio pelado".

Al hacer un balance del incidente, el secretario general aseguró que la situación resultó ser solo un percance económico ya resuelto, a pesar de las repercusiones judiciales y la magnitud de la estafa: "Sí, para nosotros ya pasó". Este "mal trago", como lo llamó Villa, dejó una lección para el gremio: "Nooo, ya si tenemos que poner un peso, lo ponemos en un banco. ¿Qué se va a hacer? Ganaremos menos, pero...".

Wenance pegó fuerte en San Juan

image
Alejandro Muszak, el CEO fintech acusado de m&uacute;ltiples estafas.

El caso Wenance generó un fuerte impacto social y financiero en San Juan. Este escándalo, que a nivel nacional se investiga como una presunta estafa piramidal u esquema Ponzi que dejó de pagar rendimientos en julio de 2023, afectó a decenas de sanjuaninos. Si bien el número exacto no está claro, las estimaciones de los propios damnificados ubicaron la cantidad de afectados entre 80 y 500.

Los ahorristas locales afectados eran principalmente profesionales y comerciantes de diversos rubros. Su desesperación se centró en saber qué sucedería con el capital que invirtieron, más allá de la renta que dejaron de percibir.

Ante esta crisis, se desarrollaron tanto acciones conciliatorias como judiciales en la provincia. Un abogado sanjuanino logró un acuerdo extrajudicial al reunirse con Alejandro Muszak, el dueño de la fintech y posteriormente procesado por estafa y asociación ilícita a nivel nacional. Este abogado negoció en representación de 35 damnificados locales y obtuvo la promesa de Muszak de saldar las deudas de intereses, estableciendo un plan de prioridades para evitar la judicialización del caso. Según este plan, tendrían preferencia aquellos clientes con una inversión menor a 3 millones de pesos, abarcando a aproximadamente 10 o 15 ahorristas patrocinados por dicho letrado.

En el ámbito judicial, se sabe que las denuncias penales iniciadas en San Juan fueron desestimadas por la Justicia local, que se declaró incompetente y envió los casos a la órbita porteña. No obstante, los tribunales civiles de la provincia registraron al menos otros 10 expedientes de ahorristas damnificados que obtuvieron resultados favorables en primera instancia.

La situación se complicó significativamente en agosto de 2023, cuando Wenance solicitó un concurso preventivo. Esta medida generó gran incertidumbre sobre el destino del dinero de los sanjuaninos, pues los inversores, al ser categorizados como acreedores, pasarían a la cola de cobro, ubicándose detrás de los trabajadores y otros reclamantes. Además, la apertura de un concurso implicaría un proceso legal extenso, con la grave consecuencia de que el dinero invertido se licuaría por efecto de la inflación y la potencial devaluación. Pese a las especulaciones sobre si se trataba de un esquema Ponzi, algunos expertos señalaron que era un caso similar a Hope Funds, caracterizado por el alto riesgo y la falta de garantías que coexisten en el sistema financiero argentino.

