jueves 27 de noviembre 2025

Fraude millonario

La estafa de $80.000.000 a una conocida empresa sanjuanina que terminó con un empleado preso

El detenido sería un empleado jerárquico de la firma Alumetal. Es por una serie de maniobras fraudulentas que generó un perjuicio millonario para la empresa local.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El allanamiento se realizó en el barrio Jardines del Oeste, en Rivadavia.

El allanamiento se realizó en el barrio Jardines del Oeste, en Rivadavia.

En un sorpresivo operativo, la Policía allanó este miércoles una coqueta vivienda de un barrio privado de Rivadavia y detuvo a un empleado de una reconocida empresa sanjuanina por una presunta estafa millonaria. Según fuentes judiciales, las maniobras fraudulentas habrían consistido en el desvío de materiales de la firma y se habla de un perjuicio económico estimado en 80.000.000 de pesos.

El procedimiento se realizó este miércoles 26 de noviembre en una vivienda del barrio privado Jardines del Oeste, en Rivadavia. Allí los policías de la UFI Delitos Informáticos y Estafas detuvieron a Jorge Dimarco, quien sería un empleado jerárquico de la compañía, señalaron fuentes del caso. Tras el allanamiento, el sospechoso quedó alojado en un calabozo de la Comisaría 13ra de Rivadavia.

image
El fraude habría sido cometido contra la firma Alumetal, según fuentes judiciales.

El fraude habría sido cometido contra la firma Alumetal, según fuentes judiciales.

La medida fue requerida por el fiscal Eduardo Gallastegui en el marco de una investigación por una estafa contra la conocida empresa local dedicada a la venta de hierro, acero y materiales de construcción, cuya sede más conocida es la de calle Falucho, cerca de Salta, en Capital.

Dimarco será trasladado en los próximos días a Tribunales para la audiencia de formalización, en la que se le harán conocer los cargos en su contra. Hasta el momento no se conocieron detalles de la causa, pero fuentes del caso dejaron trascender que todo surgió a partir de una denuncia realizada por la propia empresa, luego de que un balance interno ordenado por los directivos revelara un desfalco valuado en unos 80 millones de pesos.

De acuerdo a las primeras versiones, la maniobra incluiría el desvío o desaparición de materiales y la posterior venta por fuera del circuito comercial de la firma. Los detalles se conocerán en la audiencia de control de detención, cuando la fiscalía exponga la denuncia y los elementos reunidos durante la etapa preliminar.

La médica obstetra condenada a prisión en suspenso.
Veredicto en Tribunales

Condenaron a la médica que causó la muerte de un bebé en un parto en el hospital Rawson, pero no irá presa

Por Walter Vilca

