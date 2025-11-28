viernes 28 de noviembre 2025

Este viernes

Detuvieron a dos presuntos narcos en un operativo de rutina en Desamparados

Dos hombres fueron aprehendidos en calle Echeverría, en el barrio Palermo, donde el G.A.M. les secuestró 20 envoltorios con una sustancia que sería cocaína.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-11-28 at 8.05.41 PM

Dos hombres fueron detenidos este viernes por efectivos del Grupo de Acción Motorizada (G.A.M.) en la calle Echeverría, del barrio Palermo, en Desamparados, luego de que fueran observados en actitud sospechosa durante un control de rutina.

Según indicaron fuentes policiales, al identificarlos y revisar sus pertenencias, los agentes encontraron 20 envoltorios con una sustancia que sería cocaína, por lo que se procedió a la inmediata aprehensión de ambos sujetos.

Tras el procedimiento, se dio intervención a las autoridades competentes y el caso será remitido a la Justicia Federal, que deberá analizar la sustancia secuestrada y definir la situación procesal de los detenidos.

