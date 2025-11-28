Detuvieron a dos presuntos narcos en un operativo de rutina en Desamparados

Dos hombres fueron detenidos este viernes por efectivos del Grupo de Acción Motorizada (G.A.M.) en la calle Echeverría, del barrio Palermo, en Desamparados, luego de que fueran observados en actitud sospechosa durante un control de rutina.

image Según indicaron fuentes policiales, al identificarlos y revisar sus pertenencias, los agentes encontraron 20 envoltorios con una sustancia que sería cocaína, por lo que se procedió a la inmediata aprehensión de ambos sujetos.

image Tras el procedimiento, se dio intervención a las autoridades competentes y el caso será remitido a la Justicia Federal, que deberá analizar la sustancia secuestrada y definir la situación procesal de los detenidos.

