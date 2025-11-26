Los tres condenados por el fraude millonario de la Caja MOB ya están tras las rejas

A más de dos años del veredicto que los condenó, la Justicia sanjuanina hizo efectiva la ejecución de las penas en el caso del fraude millonario contra la Caja MOB . Los tres condenados a prisión efectiva ya fueron detenidos: se trata del odontólogo y ahora abogado Luis Minin , del médico Víctor Oberdank del Valle Fernández y del corredor inmobiliario Walter Omar Orellano , quien hasta hace poco se encontraba prófugo.

Minin y Orellano fueron trasladados al Penal de Chimbas , mientras que la situación de Oberdank del Valle Fernández aún depende de la evaluación de una junta médica que determinará si puede cumplir su pena bajo prisión domiciliaria . La escribana María Isabel Carchano , condenada a 3 años de prisión condicional , será la única que no ingresará a la cárcel.

Origen del caso: una estafa millonaria

La causa se originó a partir de una maniobra fraudulenta que quedó probada con el tiempo, afectando las finanzas de la Caja MOB. En octubre de 2011, los directivos de la entidad adquirieron un terreno en Santa Lucía para la construcción de un barrio. La operación fue presentada ante los órganos internos como una compra por 1.300.000 dólares, pero en realidad el propietario recibió solo 260.000 dólares. La diferencia quedó en manos de los involucrados.

El odontólogo y ahora abogado Luis Minin integraba la comisión encargada de la adquisición, mientras que el médico Víctor Oberdank del Valle Fernández, miembro de la comisión directiva, lo acompañaba en la operación. El corredor inmobiliario Walter Orellano actuó como intermediario, y la escribana María Isabel Carchano respaldó formalmente la transacción. El fraude salió a la luz en 2013, cuando integrantes de la entidad denunciaron las irregularidades, aunque el juicio comenzó recién en 2023.

El tribunal integrado por los jueces Silvina Rosso de Balanza, Benedicto Correa y Daniel Guillén dictó sentencia el 9 de marzo de 2023, tras semanas de testimonios, informes contables y reconstrucciones sobre cómo se trianguló el dinero.

Luis Minin y Víctor Oberdank del Valle Fernández: 3 años y 6 meses de prisión efectiva.

Walter Orellano: 3 años y 2 meses de prisión efectiva.

María Isabel Carchano: 3 años de prisión condicional, con cumplimiento en libertad.

El tribunal concluyó que todos participaron de una maniobra deliberada para sobrevaluar la compra y apropiarse de la diferencia en perjuicio de la Caja MOB.

Tras la condena, los abogados defensores presentaron múltiples recursos de apelación, incluyendo un intento ante la Justicia Federal y finalmente una queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, buscando frenar la ejecución de las penas. Sin embargo, la Corte de Justicia de San Juan declaró inadmisible el recurso y la Sala Segunda dejó firme el fallo provincial.

A pesar de los recursos en trámite, los jueces del tribunal decidieron hacer efectiva la detención de los condenados a prisión efectiva. Minin se presentó voluntariamente ante la Central de Policía y fue trasladado a Chimbas. Oberdank del Valle Fernández solicitó cumplir la pena bajo arresto domiciliario por motivos de salud, decisión que queda supeditada a la evaluación médica correspondiente.

En cuanto a Orellano, el corredor inmobiliario fue apresado en las últimas horas, luego de que fuera declarado prófugo.