sábado 29 de noviembre 2025

SMN

Sábado con inestabilidad y posibles tormentas en San Juan

Se anticipa un sábado inestable en la provincia, con chaparrones desde temprano, tormentas aisladas durante la tarde y noche, y fuertes vientos del sur que dejarán ráfagas de hasta 59 km/h.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image.png

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este sábado en San Juan una jornada marcada por la inestabilidad, con probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas en distintos momentos del día. Además, el descenso de temperatura matinal y el viento del sector Sur serán protagonistas.

Un martes con mucho calor y algunas tormentas es el que anuncia el Servicio Meteorológico Nacional para San Juan.
Pronóstico

Martes con mucho calor en San Juan y, ¿se viene la tormenta?

Durante la madrugada y la mañana se esperan chaparrones, con una probabilidad de precipitaciones que oscila entre el 10% y el 40%. El cielo permanecerá mayormente nublado y la temperatura mínima será de 17°C, mientras que el viento soplará desde el Sur con velocidades de entre 23 y 31 km/h.

Hacia la tarde, las condiciones continuarán siendo inestables. El SMN advierte sobre la presencia de tormentas aisladas, manteniendo la probabilidad de lluvias en el rango del 10% al 40%. Sin embargo, la temperatura trepará significativamente hasta alcanzar una máxima de 34°C, generando una combinación de calor y humedad típica de días previos a eventos de tormenta. El viento sur aumentará su intensidad, registrando velocidades de 32 a 41 km/h y ráfagas que pueden llegar a los 59 km/h.

Durante la noche, el panorama no cambiará demasiado: persistirán las tormentas aisladas, con la misma probabilidad de precipitación. La temperatura descenderá a 26°C, mientras que el viento del Sur continuará fuerte, con velocidades entre 32 y 41 km/h y ráfagas que podrían superar los 50 km/h.

