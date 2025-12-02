Pocito vivirá su Fiesta de Santa Bárbara desde este jueves: mirá la grilla con todos los artistas

Se viene la Fiesta de Santa Bárbara en Pocito. La grilla de artistas que serán parte de la celebración.

La Fiesta de Santa Bárbara 2025, de Pocito, se realizará entre los próximos jueves 4 y domingo 7 de diciembre. La celebración que reúne a miles de personas, combinando fe, cultura y diversión, es organizada por la iglesia de Santa Bárbara, y cuenta con el apoyo de la Municipalidad.

El evento, al que están invitados todos los sanjuaninos, volverá a celebrarse íntegramente, rememorando viejas épocas, en la Plaza De La Libertad en Villa Aberastain.

Durante las dos primeras noches, el show se desarrollará en el anfiteatro de la plaza, mientras que sábado y domingo, el escenario principal se ubicará en calles Vidart y Fray Justo Santa María de Oro, frente al edificio municipal.

En la fiesta, y con el objetivo de revalorizarlos, actuarán solamente artistas departamentales y provinciales, muchos de ellos ya consagrados, entre los que se destacan, entre otros, Palo Santo, Diego Villegas, King of Banana, Nano Rodríguez, Sabor a Cumbia, La Nueva Fase y el dúo Díaz- Heredia.

Durante el evento, los visitantes podrán disfrutar además de una variada oferta gastronómica en los restaurantes de Villa Aberastain, a los que sumarán numerosos food truck en las noches finales.

Conjuntamente con el show artístico, se desarrollará la Novena en Honor a Santa Bárbara, Patrona de Pocito, hasta el 7 de diciembre. Todos los días habra Rezo del Rosario a las 7.30 horas, y durante la tarde el Rezo del Rosario comenzará a las 19.30 horas, mientras que la Misa se celebrará a las 21 horas.