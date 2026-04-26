Colapinto Road Show EN VIVO: el piloto argentino aceleró y Buenos Aires explotó

Colapinto, antes de su exhibición en Buenos Aires: “Me emociona”
Buenos Aires, 25 Abril (NA) — El piloto argentino de Fórmula 1 del equipo Alpine, Franco Colapinto, afirmó que se encuentra “emocionado” con respecto a su presentación del próximo domingo en la Ciudad de Buenos Aires, donde protagonizará un road show.
Al ser consultado por el fanatismo que generó en el público argentino, Colapinto reconoció que “es algo muy distinto a lo que pasa con otros pilotos. Para mí, lo que se generó desde mi llegada fue muy lindo. El domingo no sé dónde van a entrar 500 mil personas”.