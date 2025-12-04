jueves 4 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Necesaria transparencia

La AFA, bajo la lupa de la Inspección General de Justicia: "Tiene que explicar gastos por 111 millones de dólares"

Así lo advirtió Daniel Vítolo, titular del organismo dependiente de la cartera que encabeza Mariano Cúneo Libarona. Además, aseguró que la entidad presidida por Claudio “Chiqui” Tapia “tiene ocho años de estados contables sin aprobar”

Por Redacción Tiempo de San Juan
Daniel Vitolo, titular de la Inspección General de Justicia, aseguró que la AFA tiene que dar explicaciones.

Daniel Vitolo, titular de la Inspección General de Justicia, aseguró que la AFA tiene que dar explicaciones.

El titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vítolo, advirtió que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) “sigue estando bajo la supervisión” de ese organismo, pese a haber mudado su sede legal a la provincia de Buenos Aires, al tiempo que alertó que la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia "tiene que explicar gastos por 111 millones de dólares".

Lee además
el cordillera cup en san juan suma accion con el formato americano y confirma figuras de peso en sus categorias principales
Del 5 al 7 de diciembre

El Cordillera Cup en San Juan suma acción con el Formato Americano y confirma figuras de peso en sus categorías principales
pacman fernandez y carabello, cara a cara: san juan palpito una noche historica de boxeo por el titulo mundial
Boxeo

Pacman Fernández y Carabello, cara a cara: San Juan palpitó una noche histórica de boxeo por el título mundial

Asimismo, aseguró que la AFA “tiene ocho años de estados contables sin aprobar”. La lupa de la IGJ se suma así a las denuncias contra Tapia por presunto lavado de activos a través de testaferros por la adquisición de una mansión y supuestas irregularidades en Sur Finanzas SA, de Ariel Vallejo, allegado al presidente de la entidad deportiva.

"La AFA mudó la sede a provincia (de Buenos Aires), pero no lo puede efectivizar (en los papeles). Se puede ir a la jurisdicción que quiera, pero eso no tiene eficacia hasta que no se cumplan pasos como reformar su estatuto, que debe ser presentado y aprobado por la Justicia", sostuvo Vítolo en declaraciones radiales, para luego explicar que, por eso, la entidad deportiva “sigue bajo la supervisión” del organismo que encabeza.

Vítolo, además, manifestó: "Hay pagos a jugadores, gastos de hotel, aportes y subsidios a la FIFA y la CONMEBOL por 12 millones de dólares. La AFA tiene que explicar gastos por 111 millones de dólares. Tenemos que saber en qué se gastó ese dinero”.

¿Qué dijo Vítolo sobre los balances de la AFA?

El titular de la IGJ se refirió luego a los balances de la entidad que preside Tapia. “Podemos no aprobar los estados contables; la AFA tiene ocho años de estados contables sin aprobar", advirtió.

Vítolo agregó: "¿Cómo puedo hacer yo un control si no me dicen qué recibió cada club? Y la AFA no contesta, por lo que los estados contables no están aprobados".

Después, advirtió que “la AFA puede ser sujeto de intervención como cualquier otra asociación”, pero matizó al sostener que “nadie del Ministerio de Justicia está pensando en una intervención, así que este escenario no sucederá".

FUENTE: Crónica

Temas
Seguí leyendo

Lionel Messi y su sorprendente piropo a Boca: qué dijo

Úbeda define el once de Boca para el clásico con Racing: dudas, pruebas y la situación de Ander Herrera

Inician las inscripciones para la colonia de verano gratuita destinada a personas mayores

Alarma en la Selección argentina: Dibu Martínez fue baja a último momento en Aston Villa, qué le pasó

Develaron cómo será el mega álbum de figuritas del Mundial 2026

Boca, Racing, Gimnasia y Estudiantes ya conocen a los árbitros de las semifinales

Video: tremenda caída de un ciclista en la Doble Chepes

Peñaflor, el equipo que fue verdugo de Desamparados, tiene de cerebro a una gloria de San Martín y sueña con alcanzar la cima del Regional

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Lionel Messi, en una entrevista con ESPN.
Voz autorizada

Lionel Messi y su sorprendente piropo a Boca: qué dijo

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Esta es la grilla de artistas para la Fiesta Nacional de Santa Lucía: Abel Pintos, Sergio Galleguillo, Omega y Dale Q Va
Todo listo

Esta es la grilla de artistas para la Fiesta Nacional de Santa Lucía: Abel Pintos, Sergio Galleguillo, Omega y Dale Q' Va

Este era Leónidas Fonseca, apodado Leo.
Conmoción en Bella Vista

Un amor, una traición y una vieja disputa por tierras, la trama detrás del crimen en Iglesia

Imagen ilustrativa
Violento atraco

Un empresario sanjuanino fue baleado durante un ataque de motochorros en Chimbas

Quién era la niña fallecida en el Hospital Rawson y su familia apunta a una mala praxis
En las redes

Quién era la niña fallecida en el Hospital Rawson y su familia apunta a una mala praxis

José Castillo, el enfermero ahora condenado.
Pervertido con ambo

Condenaron a la cárcel al enfermero que abusó de cuatro pacientes en el hospital de Pocito

Te Puede Interesar

Condenaron por grooming a un cordobés que se hacía pasar por una nena de 10 años: pasará 4 años en el penal
Este jueves

Condenaron por grooming a un cordobés que se hacía pasar por una nena de 10 años: pasará 4 años en el penal

Por Redacción Tiempo de San Juan
Patricia Castillo, a la izquierda; junto a la directora del proyecto minero Hualilán, Sonia Delgado y empresarios, en la reunión realizada el sábado pasado en Calingasta. 
Crisis política

El conflicto de la ruta de Hualilán: concejal de Calingasta dio su versión sobre su cambio de actitud en una definición picante

La obstetra sanjuanina Daniela Saldívar, el día que fue condenada por homicidio culposo. El Sindicato Médico salió con un fuerte descargo y se sumó a la polémica de cruces.
Revuelo

"Que se calce un ambo": el Sindicato Médico de San Juan se suma a la polémica por la mala praxis y pide unidad al cuerpo profesional

UPCN San Juan también cayó en una de las estafas más grandes de Argentina: fue un mal trago, dijo Villa
Caso resonante

UPCN San Juan también cayó en una de las estafas más grandes de Argentina: "fue un mal trago", dijo Villa

El vino y el mosto ya no tienen tantas regulaciones en el INV. La Cámara de Bodegueros de San Juan salió en apoyo de esta modernización. 
Definiciones

Vitivinicultura: la Cámara de Bodegueros de San Juan también respalda la desregulación del INV