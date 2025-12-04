La AFA, bajo la lupa de la Inspección General de Justicia: "Tiene que explicar gastos por 111 millones de dólares"

Daniel Vitolo, titular de la Inspección General de Justicia, aseguró que la AFA tiene que dar explicaciones.

El titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vítolo, advirtió que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) “sigue estando bajo la supervisión” de ese organismo, pese a haber mudado su sede legal a la provincia de Buenos Aires, al tiempo que alertó que la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia "tiene que explicar gastos por 111 millones de dólares".

Asimismo, aseguró que la AFA “tiene ocho años de estados contables sin aprobar”. La lupa de la IGJ se suma así a las denuncias contra Tapia por presunto lavado de activos a través de testaferros por la adquisición de una mansión y supuestas irregularidades en Sur Finanzas SA, de Ariel Vallejo, allegado al presidente de la entidad deportiva.

"La AFA mudó la sede a provincia (de Buenos Aires), pero no lo puede efectivizar (en los papeles). Se puede ir a la jurisdicción que quiera, pero eso no tiene eficacia hasta que no se cumplan pasos como reformar su estatuto, que debe ser presentado y aprobado por la Justicia", sostuvo Vítolo en declaraciones radiales, para luego explicar que, por eso, la entidad deportiva “sigue bajo la supervisión” del organismo que encabeza.

Vítolo, además, manifestó: "Hay pagos a jugadores, gastos de hotel, aportes y subsidios a la FIFA y la CONMEBOL por 12 millones de dólares. La AFA tiene que explicar gastos por 111 millones de dólares. Tenemos que saber en qué se gastó ese dinero”.

¿Qué dijo Vítolo sobre los balances de la AFA?

El titular de la IGJ se refirió luego a los balances de la entidad que preside Tapia. “Podemos no aprobar los estados contables; la AFA tiene ocho años de estados contables sin aprobar", advirtió.

Vítolo agregó: "¿Cómo puedo hacer yo un control si no me dicen qué recibió cada club? Y la AFA no contesta, por lo que los estados contables no están aprobados".

Después, advirtió que “la AFA puede ser sujeto de intervención como cualquier otra asociación”, pero matizó al sostener que “nadie del Ministerio de Justicia está pensando en una intervención, así que este escenario no sucederá".

FUENTE: Crónica