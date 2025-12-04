Develaron cómo será el mega álbum de figuritas del Mundial 2026

Difundieron cómo será el álbum de figuritas del Mundial 2026.

El Mundial 2026 que organizará la FIFA promete ser histórico por múltiples razones: será el primero con 48 selecciones, el primero con tres países anfitriones —Estados Unidos, México y Canadá— y, además, podría marcar la última Copa del Mundo para Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. A pocas horas del sorteo de grupos, Panini reveló nuevos detalles del que será el álbum de figuritas más grande de la historia.

En las últimas horas, la empresa presentó la portada oficial del álbum que tendrá diseños diferenciados para los países sede y difundió datos sobre su estructura: contará con 112 páginas, un total de 980 figuritas para completar y cada sobre incluirá 7 cromos. El incremento en la cantidad de figuritas responde directamente a la expansión del torneo de 32 a 48 seleccionados.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PaniniAmerica/status/1996265986677215564&partner=&hide_thread=false Introducing the Canada and United States cover for the FIFA World Cup 2026™ sticker collection! pic.twitter.com/lXIpUT5N9M — Panini America (@PaniniAmerica) December 3, 2025 ¿Cuándo llega el álbum en Argentina? Por ahora, no hay fecha confirmada para el inicio de la venta del álbum en la Argentina ni tampoco se anunció el precio de los sobres. Se espera que esa información sea comunicada oficialmente en los próximos días. Cabe recordar que, en 2022, la demanda fue tan alta que conseguir figuritas resultó un desafío durante varias semanas después del lanzamiento.

