jueves 4 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Esperado adelanto

Develaron cómo será el mega álbum de figuritas del Mundial 2026

Mientras crece la expectativa por el evento, se supo que el álbum contará con 48 selecciones y casi 1.000 cromos. Se trata de cifras récords.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Difundieron cómo será el álbum de figuritas del Mundial 2026.

Difundieron cómo será el álbum de figuritas del Mundial 2026.

El Mundial 2026 que organizará la FIFA promete ser histórico por múltiples razones: será el primero con 48 selecciones, el primero con tres países anfitriones —Estados Unidos, México y Canadá— y, además, podría marcar la última Copa del Mundo para Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. A pocas horas del sorteo de grupos, Panini reveló nuevos detalles del que será el álbum de figuritas más grande de la historia.

Lee además
inician las inscripciones para la colonia de verano gratuita destinada a personas mayores
Atención

Inician las inscripciones para la colonia de verano gratuita destinada a personas mayores
alarma en la seleccion argentina: dibu martinez fue baja a ultimo momento en aston villa, que le paso
Premier League.

Alarma en la Selección argentina: Dibu Martínez fue baja a último momento en Aston Villa, qué le pasó

En las últimas horas, la empresa presentó la portada oficial del álbum que tendrá diseños diferenciados para los países sede y difundió datos sobre su estructura: contará con 112 páginas, un total de 980 figuritas para completar y cada sobre incluirá 7 cromos. El incremento en la cantidad de figuritas responde directamente a la expansión del torneo de 32 a 48 seleccionados.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PaniniAmerica/status/1996265986677215564&partner=&hide_thread=false

¿Cuándo llega el álbum en Argentina?

Por ahora, no hay fecha confirmada para el inicio de la venta del álbum en la Argentina ni tampoco se anunció el precio de los sobres. Se espera que esa información sea comunicada oficialmente en los próximos días. Cabe recordar que, en 2022, la demanda fue tan alta que conseguir figuritas resultó un desafío durante varias semanas después del lanzamiento.

Temas
Seguí leyendo

Boca, Racing, Gimnasia y Estudiantes ya conocen a los árbitros de las semifinales

Video: tremenda caída de un ciclista en la Doble Chepes

Peñaflor, el equipo que fue verdugo de Desamparados, tiene de cerebro a una gloria de San Martín y sueña con alcanzar la cima del Regional

Tristeza: murió Santiago Fredes, un querido entrenador del fútbol argentino

FIFA dio a conocer a los tres artistas que animarán el sorteo del Mundial 2026 y confirmó a los conductores del evento

La Selección Sanjuanina de Futsal viajó por el título Nacional: grupos, fixture y jugadoras convocadas

Santiago Notario brilló en Neuquén y se quedó con el oro en su categoría tras levantar 145 kilos

Uno por uno, los refuerzos que pidió Marcelo Gallardo para River

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
alarma en la seleccion argentina: dibu martinez fue baja a ultimo momento en aston villa, que le paso
Premier League.

Alarma en la Selección argentina: Dibu Martínez fue baja a último momento en Aston Villa, qué le pasó

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Esta es la grilla de artistas para la Fiesta Nacional de Santa Lucía: Abel Pintos, Sergio Galleguillo, Omega y Dale Q Va
Todo listo

Esta es la grilla de artistas para la Fiesta Nacional de Santa Lucía: Abel Pintos, Sergio Galleguillo, Omega y Dale Q' Va

Este era Leónidas Fonseca, apodado Leo.
Conmoción en Bella Vista

Un amor, una traición y una vieja disputa por tierras, la trama detrás del crimen en Iglesia

El sanjuanino Miguel Rodríguez, junto a la camioneta que le robaron el martes en La Serena.
Indeseada experiencia

Un sanjuanino, víctima del robo de su camioneta en La Serena

Imagen ilustrativa
Violento atraco

Un empresario sanjuanino fue baleado durante un ataque de motochorros en Chimbas

José Castillo, el enfermero ahora condenado.
Pervertido con ambo

Condenaron a la cárcel al enfermero que abusó de cuatro pacientes en el hospital de Pocito

Te Puede Interesar

Ruta 40 Sur: la estratégica obra se mantiene pero con toma de trabajadores a ritmo moderado
En Sarmiento

Ruta 40 Sur: la estratégica obra se mantiene pero con toma de trabajadores a ritmo moderado

Por Redacción Tiempo de San Juan
Ratifican la absolución para el periodista sanjuanino que fue juzgado por abuso sexual
Resolución

Ratifican la absolución para el periodista sanjuanino que fue juzgado por abuso sexual

Imagen ilustrativa
Violento atraco

Un empresario sanjuanino fue baleado durante un ataque de motochorros en Chimbas

La Cámara de Diputados celebró los 10 años del Concurso San Juan Escribe
Orgullo

La Cámara de Diputados celebró los 10 años del Concurso San Juan Escribe

Lo atraparon robando más de $300 mil en bóxers y slips en un local del centro
Infraganti

Lo atraparon robando más de $300 mil en bóxers y slips en un local del centro