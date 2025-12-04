Lionel Messi y su sorprendente piropo a Boca: qué dijo

Lionel Messi maravilla al mundo con su fútbol pero también cuando le toca hablar, y este jueves le hizo un guiño a los hinchas de Boca mientras se expresaba sobre su amigo y compañero en la Selección Argentina, Leandro Paredes. El 10 del Inter Miami, en la previa del sorteo del Mundial 2026 y la final de la MLS, dio una entrevista en la que no se guardó nada. Y hasta se refirió al equipo de Claudio Úbeda, semifinalista del Torneo Clausura.

El rosarino mostró su costado más íntimo en charla con Pablo González, el periodista de ESPN que llevó adelante el reportaje. Allí reconoció lo más importante, que le encantaría estar con Lionel Scaloni y compañía en el certamen donde la Albiceleste buscará revalidar el título obtenido hace tres años en Qatar 2022. El mejor futbolista de la historia no da por hecha su presencia porque explicó que todo dependerá de la pretemporada que necesita hacer en el año en que llegará a los 39 años de edad. Pero se le vio en la cara, hará lo imposible para ganarse un lugar en la Scaloneta, aunque no quiere que sea un lugar testimonial sino merecido.

Pero entre todas las frases que brindó el capitán hubo un tramo en donde el tema en cuestión era nada menos que Boca Juniors, que este domingo enfrentará a Racing para ganarse un lugar en la final del campeonato argentino, y donde juega Leandro Paredes, el volante que le cambió la cara al equipo y no conforme con meterlo en la Copa Libertadores tras dos años de ausencia, ahora va por el título.

"Son de esos jugadores que no los querés tener enfrente", dijo Leo cuando bromeaban por la incidencia que tenían Paredes y Rodrigo De Paul dentro de la cancha, casi siempre enojados, reclamándoles a los árbitros y peleando contra los rivales. Y allí hizo especial foco en el 5 de Boca.

"Lo veo muy bien, la verdad que sí", dijo Messi sobre Paredes, demostrando que a pesar de la distancia sigue de cerca el fútbol argentino. Y siguió: "Me parece que su llegada lo cambió a Boca. Creo que Boca se hizo muy fuerte, sobre todo de local y que gran parte de todo esto es por él".

Messi sabe de lo que habla. Paredes es uno de los mediocampistas que mejor se lleva dentro de la cancha con Leo porque es capaz de morder y robar pero también de dar pases filtrados al vacío, la especialidad de la casa para el ex Barcelona y PSG:

"Por el juego que le da, porque supo acomodar el equipo adentro de la cancha. Porque sé que a nivel de grupo se llevan muy bien, lo he hablado con él, y eso también se nota, y a la hora de los momentos duros es importante que se esté de esa manera", reveló Messi, dando todavía más detalles sobre el rol que tiene el capitán xeneize en el conjunto de La Ribera.

Siempre cuidadoso para hablar sobre los clubes del fútbol argentino, tratando de no dividir el cariño de la gente opinando a favor o en contra de nadie, esta vez primó su afecto por Paredes para hablar de Boca. "Me alegra porque es un chico que es un amigo y lo quiero mucho. Él tenía muchas ganas de volver, de jugar en Boca, y que le esté yendo bien, mucho mejor", cerró el 10.

