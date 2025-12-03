miércoles 3 de diciembre 2025

Tensión

Video: tremenda caída de un ciclista en la Doble Chepes

Ocurrió en la cuarta etapa de la competencia, cuando el pelotón volaba a máxima velocidad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La cuarta etapa de la Doble Chepes dejó un momento de gran tensión cuando, en plena zona de mayor velocidad, el ciclista Santiago Lencina sufrió una dura caída que puso en vilo a todo el pelotón y a los espectadores que seguían la competencia.

El incidente ocurrió en una de las bajadas más rápidas del día, donde los corredores venían lanzados y cualquier movimiento en falso podía costar caro. Sin embargo, Lencina perdió el control de la bicicleta y terminó en el piso.

Aunque fue un golpe fuerte y el susto se sintió en toda la caravana, rápidamente recibió atención del equipo médico de la carrera. El video (gentileza: Mas Ciclismo).

Embed - + Ciclismo San Juan on Instagram: "Un susto grande en la bajada más rápida En plena cuarta etapa de la Doble Chepes, Santiago Lencina se fue al piso en una de las zonas más rápidas del día."
View this post on Instagram

