El Cordillera Cup en San Juan suma acción con el Formato Americano y confirma figuras de peso en sus categorías principales

El Cordillera Cup debutará este 5, 6 y 7 de diciembre en el Club Hispano, y lo hará con una agenda cargada de acción, competencia y entretenimiento para toda la familia. En su primer año, el torneo ya superó los 100 inscriptos y se perfila como uno de los eventos deportivos más atractivos del cierre de temporada en San Juan. La propuesta, que fusiona tenis, pádel, gastronomía, música, sunset y experiencias para el público, apunta a convertirse en una marca registrada de la región.

Formato Americano: más juego, más rotación y una experiencia dinámica

Uno de los grandes diferenciales del certamen será la incorporación del Formato Americano, pensado para garantizar dos horas completas de juego para cada participante. La modalidad propone partidos todos contra todos, con rotación de cancha cada 20 o 30 minutos y un sistema que premia la acumulación de puntos durante todo el tiempo de competencia.

Participarán al menos ocho parejas por categoría, divididas en:

Masculino: 3ra/4ta, 5ta/6ta, 7ma/8va

Femenino: 4ta, 5ta, 6ta

Cada inscripto recibirá una copa de vino edición Cordillera Cup, y los ganadores un presente especial. Con este formato, el torneo busca sumar dinamismo y asegurar que todos los jugadores vivan una experiencia activa, independientemente del resultado.

Figuras competitivas y un nivel profesional que eleva el torneo

El Cordillera Cup también será escenario de competencia de alto vuelo. En Tenis Primera, se presentarán jugadores con rodaje internacional y participación en circuitos profesionales:

Guillermo Carry: ex Top 300 ATP, actualmente jugando Interclubes en Italia y Alemania.

Jerónimo Mazzei: profesional con actividad en más de cinco países durante este año.

Pablo Piña Ubilla (Chile): con múltiples giras europeas y referente en su academia de Curicó.

Francisco de la Torre: número 1 junior de San Juan, con presencia en torneos profesionales de Chile y Francia en 2025.

En pádel, la Categoría Primera también suma jerarquía con la participación de Máximo Cornejo, uno de los jugadores más destacados de Cuyo y con un 2025 cargado de torneos FIP Bronze, FIP Silver y competencias A1 en distintas provincias y países.

La organización anticipó que en los próximos días se confirmarán más jugadores profesionales del país y la región, reforzando aún más el nivel general del evento. La edición 2025 repartirá más de $2.500.000 en premios entre tenis y pádel, además de presentes para deportistas destacados.

El Cordillera Cup ofrecerá además gastronomía, música, sunset, sorteos, stands, cobertura audiovisual y transmisión en vivo de las finales de Primera. Las inscripciones están abiertas hasta el 3 de diciembre con valores de $40.000 para tenis, $35.000 para pádel Primera y $15.000 para pádel Americano.

Contacto e inscripción:

Tenis: 2646605931

Pádel: 2645173642 Instagram: @cordilleratour2025 Email: [email protected] Prensa: 2644810478

El deporte regional suma una propuesta nueva, intensa y prometedora: el Cordillera Cup llega para quedarse.