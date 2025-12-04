jueves 4 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Del 5 al 7 de diciembre

El Cordillera Cup en San Juan suma acción con el Formato Americano y confirma figuras de peso en sus categorías principales

Con más de 100 inscriptos, jugadores de trayectoria internacional y un atractivo Formato Americano, el evento se perfila como uno de los grandes hitos deportivos de fin de año en San Juan.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-12-03 at 12.24.39 (1)
WhatsApp Image 2025-12-03 at 12.24.38

El Cordillera Cup debutará este 5, 6 y 7 de diciembre en el Club Hispano, y lo hará con una agenda cargada de acción, competencia y entretenimiento para toda la familia. En su primer año, el torneo ya superó los 100 inscriptos y se perfila como uno de los eventos deportivos más atractivos del cierre de temporada en San Juan. La propuesta, que fusiona tenis, pádel, gastronomía, música, sunset y experiencias para el público, apunta a convertirse en una marca registrada de la región.

Lee además
pacman fernandez y carabello, cara a cara: san juan palpito una noche historica de boxeo por el titulo mundial
Boxeo

Pacman Fernández y Carabello, cara a cara: San Juan palpitó una noche histórica de boxeo por el título mundial
Daniel Vitolo, titular de la Inspección General de Justicia, aseguró que la AFA tiene que dar explicaciones.
Necesaria transparencia

La AFA, bajo la lupa de la Inspección General de Justicia: "Tiene que explicar gastos por 111 millones de dólares"

Formato Americano: más juego, más rotación y una experiencia dinámica

Uno de los grandes diferenciales del certamen será la incorporación del Formato Americano, pensado para garantizar dos horas completas de juego para cada participante. La modalidad propone partidos todos contra todos, con rotación de cancha cada 20 o 30 minutos y un sistema que premia la acumulación de puntos durante todo el tiempo de competencia.

Participarán al menos ocho parejas por categoría, divididas en:

Masculino: 3ra/4ta, 5ta/6ta, 7ma/8va

Femenino: 4ta, 5ta, 6ta

Cada inscripto recibirá una copa de vino edición Cordillera Cup, y los ganadores un presente especial. Con este formato, el torneo busca sumar dinamismo y asegurar que todos los jugadores vivan una experiencia activa, independientemente del resultado.

Figuras competitivas y un nivel profesional que eleva el torneo

El Cordillera Cup también será escenario de competencia de alto vuelo. En Tenis Primera, se presentarán jugadores con rodaje internacional y participación en circuitos profesionales:

  • Guillermo Carry: ex Top 300 ATP, actualmente jugando Interclubes en Italia y Alemania.

  • Jerónimo Mazzei: profesional con actividad en más de cinco países durante este año.

  • Pablo Piña Ubilla (Chile): con múltiples giras europeas y referente en su academia de Curicó.

  • Francisco de la Torre: número 1 junior de San Juan, con presencia en torneos profesionales de Chile y Francia en 2025.

En pádel, la Categoría Primera también suma jerarquía con la participación de Máximo Cornejo, uno de los jugadores más destacados de Cuyo y con un 2025 cargado de torneos FIP Bronze, FIP Silver y competencias A1 en distintas provincias y países.

La organización anticipó que en los próximos días se confirmarán más jugadores profesionales del país y la región, reforzando aún más el nivel general del evento. La edición 2025 repartirá más de $2.500.000 en premios entre tenis y pádel, además de presentes para deportistas destacados.

El Cordillera Cup ofrecerá además gastronomía, música, sunset, sorteos, stands, cobertura audiovisual y transmisión en vivo de las finales de Primera. Las inscripciones están abiertas hasta el 3 de diciembre con valores de $40.000 para tenis, $35.000 para pádel Primera y $15.000 para pádel Americano.

Contacto e inscripción:

  • Tenis: 2646605931

  • Pádel: 2645173642

    Instagram: @cordilleratour2025

    Email: [email protected]

    Prensa: 2644810478

El deporte regional suma una propuesta nueva, intensa y prometedora: el Cordillera Cup llega para quedarse.

Seguí leyendo

Lionel Messi y su sorprendente piropo a Boca: qué dijo

Úbeda define el once de Boca para el clásico con Racing: dudas, pruebas y la situación de Ander Herrera

Inician las inscripciones para la colonia de verano gratuita destinada a personas mayores

Alarma en la Selección argentina: Dibu Martínez fue baja a último momento en Aston Villa, qué le pasó

Develaron cómo será el mega álbum de figuritas del Mundial 2026

Boca, Racing, Gimnasia y Estudiantes ya conocen a los árbitros de las semifinales

Video: tremenda caída de un ciclista en la Doble Chepes

Peñaflor, el equipo que fue verdugo de Desamparados, tiene de cerebro a una gloria de San Martín y sueña con alcanzar la cima del Regional

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Lionel Messi, en una entrevista con ESPN.
Voz autorizada

Lionel Messi y su sorprendente piropo a Boca: qué dijo

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Esta es la grilla de artistas para la Fiesta Nacional de Santa Lucía: Abel Pintos, Sergio Galleguillo, Omega y Dale Q Va
Todo listo

Esta es la grilla de artistas para la Fiesta Nacional de Santa Lucía: Abel Pintos, Sergio Galleguillo, Omega y Dale Q' Va

Este era Leónidas Fonseca, apodado Leo.
Conmoción en Bella Vista

Un amor, una traición y una vieja disputa por tierras, la trama detrás del crimen en Iglesia

Imagen ilustrativa
Violento atraco

Un empresario sanjuanino fue baleado durante un ataque de motochorros en Chimbas

Quién era la niña fallecida en el Hospital Rawson y su familia apunta a una mala praxis
En las redes

Quién era la niña fallecida en el Hospital Rawson y su familia apunta a una mala praxis

José Castillo, el enfermero ahora condenado.
Pervertido con ambo

Condenaron a la cárcel al enfermero que abusó de cuatro pacientes en el hospital de Pocito

Te Puede Interesar

Condenaron por grooming a un cordobés que se hacía pasar por una nena de 10 años: pasará 4 años en el penal
Este jueves

Condenaron por grooming a un cordobés que se hacía pasar por una nena de 10 años: pasará 4 años en el penal

Por Redacción Tiempo de San Juan
Patricia Castillo, a la izquierda; junto a la directora del proyecto minero Hualilán, Sonia Delgado y empresarios, en la reunión realizada el sábado pasado en Calingasta. 
Crisis política

El conflicto de la ruta de Hualilán: concejal de Calingasta dio su versión sobre su cambio de actitud en una definición picante

La obstetra sanjuanina Daniela Saldívar, el día que fue condenada por homicidio culposo. El Sindicato Médico salió con un fuerte descargo y se sumó a la polémica de cruces.
Revuelo

"Que se calce un ambo": el Sindicato Médico de San Juan se suma a la polémica por la mala praxis y pide unidad al cuerpo profesional

UPCN San Juan también cayó en una de las estafas más grandes de Argentina: fue un mal trago, dijo Villa
Caso resonante

UPCN San Juan también cayó en una de las estafas más grandes de Argentina: "fue un mal trago", dijo Villa

El vino y el mosto ya no tienen tantas regulaciones en el INV. La Cámara de Bodegueros de San Juan salió en apoyo de esta modernización. 
Definiciones

Vitivinicultura: la Cámara de Bodegueros de San Juan también respalda la desregulación del INV