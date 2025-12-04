Úbeda define el once de Boca para el clásico con Racing: dudas, pruebas y la situación de Ander Herrera

Como cada jueves, Boca realizará su práctica central de fútbol en La Bombonera, el ensayo donde Claudio Úbeda baja a la cancha el plan táctico que viene trabajando durante la semana. Esta vez, el foco está puesto en el clásico con Racing, un duelo decisivo para las aspiraciones del Xeneize en el Clausura.

Se acerca un clásico Boca ya tiene rival para las semifinales en la Liga Profesional

Torneo Clausura Boca, Racing, Gimnasia y Estudiantes ya conocen a los árbitros de las semifinales

Úbeda llega con dos interrogantes principales: si repetirá el equipo que encadenó seis triunfos consecutivos y si Ander Herrera podrá participar del táctico , lo que marcará si estará o no entre los convocados.

Milton Giménez, bajo la lupa: ¿se mantiene como titular?

Aunque la lógica indica que el entrenador apostaría por los mismos once que arrastran una racha perfecta, hay un punto que abrió el margen para el debate: el rendimiento de Milton Giménez.

El delantero volvió a mostrar una versión imprecisa ante Argentinos, falló situaciones claras y estiró su sequía goleadora. Esa actuación generó dudas en la previa del ensayo formal. Sin embargo, todo indica que Úbeda le dará un voto de confianza, principalmente porque Edinson Cavani aún no está al 100% para ser titular.

Con esa salvedad, el resto del equipo se perfila sin modificaciones.

La duda por Ander Herrera: molestia muscular y expectativa

El otro foco del jueves pasa por el estado físico de Ander Herrera. Aunque desde el club intentaron minimizarlo, el vasco llegó al partido con Argentinos con una molestia muscular que lo dejó afuera pese a haber sido convocado.

Durante esta semana trabajó de manera diferenciada y la idea del cuerpo técnico es no arriesgarlo, pensando en su evolución para el clásico. Si participa al menos en parte del táctico, volvería a perfilarse como el “jugador número 12”, opción fuerte de recambio. Si no suma fútbol, su situación sería similar a la del último fin de semana.

El probable once de Boca para enfrentar a Racing

Agustín Marchesín;

Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco;

Carlos Palacios, Milton Delgado, Leandro Paredes, Exequiel Zeballos;

Miguel Merentiel y Milton Giménez.