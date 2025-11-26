miércoles 26 de noviembre 2025

Fallo

La Justicia condenó a Agustín Almendra a pagarle una fortuna a Boca

El volante de Racing deberá devolver un adelanto que le dio el club en 2019. El fallo lo obliga a depositar el dinero en diez días.

Por Redacción Tiempo de San Juan
agustin-almendra_862x485

Después de un largo silencio, el nombre de Agustín Almendra volvió a sonar fuerte en Boca. Esta vez nada tuvo que ver con su presente en Racing ni con lo futbolístico, sino con un fallo judicial que lo obliga a devolverle al Xeneize una suma millonaria. La Justicia condenó al mediocampista a pagar 769.231 dólares, monto que corresponde a un adelanto que recibió en 2019 por parte de la dirigencia encabezada por Daniel Angelici para la compra de una vivienda. Tras haberse ido libre en junio de 2023, envuelto en polémicas y sin dejarle ingresos al club, Boca exigió la devolución de ese préstamo. Ante la negativa del jugador, se inició una demanda que acaba de resolverse a favor de la institución. Ahora, Almendra tiene diez días para depositar el dinero.

La historia del volante pintaba para mucho más dentro del club de la Ribera. Disputó 69 partidos, marcó seis goles, dio cuatro asistencias y sumó seis títulos, pero su etapa quedó marcada por actos de indisciplina, portazos internos y un vínculo que se desgastó hasta romperse. El quiebre definitivo se produjo en febrero de 2022, cuando quedó apartado del plantel profesional tras una fuerte discusión con Sebastián Battaglia. Aunque en un principio pareció una decisión del entrenador, luego quedó claro que la dirigencia también había decidido no volver a tenerlo en cuenta. Ni Hugo Ibarra ni Jorge Almirón lo reincorporaron y su relación con algunos referentes también estaba rota, entre ellos Darío Benedetto.

Mientras su futuro se volvía incierto, desde Europa llegaron propuestas que no lograron prosperar. En agosto de 2022, Boca rechazó una oferta superior a dos millones de dólares del Almería, y en enero de 2023 hubo otro sondeo del Rayo Vallecano. Con su salida ya definida, Almendra se despidió con un mensaje crítico hacia el Consejo de Fútbol, en el que sostuvo que no tuvo otra opción porque el club había bloqueado distintas oportunidades de transferencia. Incluso lanzó una frase que en su momento generó ruido: “Los verdaderos hinchas de Boca son más importantes que cualquier gestión transitoria”.

Hoy, instalado en Racing y con el objetivo de relanzar su carrera, Almendra suma un nuevo frente: la obligación de devolverle a Boca más de 700 mil dólares. El fallo judicial vuelve a encender una novela que parecía terminada y reaviva el debate sobre su conflictiva salida del club.

Fuente: TyC Sports

