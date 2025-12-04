Se encareció Chile justo cuando reabrió el paso de Agua Negra: por qué ahora alcanza para menos

El Paso de Agua Negra: los sanjuaninos que viajen a Chile deben tener en cuenta que se encarecieron las compras por la baja del dólar en el país vecino.

A una semana de la reapertura del Paso de Agua Negra, que permite llegar desde San Juan a La Serena en unas seis horas; los sanjuaninos que viajen deben tener en cuenta algo importante: que el dólar en el país vecino bajó y eso juega en contra para quienes estén ilusionados con hacer compras más baratas.

Conexión con Chile Cómo fue el estreno del paso de Agua Negra: San Juan volvió a marcar el ritmo en la cordillera

El dólar en el país vecino cayó abruptamente hasta los 918 pesos chilenos, su valor más bajo desde marzo, lo que fortaleció a la moneda local y elevó el costo real de bienes y servicios para los argentinos. La información fue publicada por el diario MDZ, que advirtió que esta baja constituye la mayor caída de la divisa estadounidense en meses.

Con el dólar oficial argentino en $1.480, la brecha genera un efecto inmediato: cada peso argentino rinde menos del otro lado de la cordillera. Hoy, para conseguir 1.000 pesos chilenos, un sanjuanino necesita $1.621, unos 48 pesos más que hace dos semanas, cuando el dólar en Chile estaba más alto y la relación era más favorable para el viajero local.

Po qué baja el dólar en Chile

El fortalecimiento del peso chileno se explica por dos factores clave, según dan cuenta varias publicaciones de uno y otro lado de la cordillera. Por un lado, el precio récord del cobre, que alcanzó los 5,2 dólares por libra e ingresó un fuerte flujo de divisas.

Por otro lado, hay un dólar global debilitado por datos económicos de Estados Unidos que anticipan una posible baja de tasas por parte de la Reserva Federal.

Esta combinación encarece las vacaciones y las compras para los sanjuaninos justo en el inicio de la temporada, con un fin de semana largo por delante y la cercanía de las fiestas navideñas y de fin de año.

Boom de viajeros en una semana

Pese al nuevo escenario cambiario, el movimiento por el paso internacional fue intenso desde el primer día, con más de 800 personas que cruzaron Agua Negra en su primera semana.

Según el Ministerio de Gobierno de San Juan, ya transitaron 846 personas (408 ingresos y 438 egresos) y 393 vehículos desde su reapertura.

Las playas de La Serena, las compras y la cercanía del destino siguen atrayendo a los viajeros, pero ahora el presupuesto deberá ajustarse más que en temporadas anteriores. De todos modos, en muchos rubros como ropa, calzados, neumáticos, luminarias, línea blanca, electro y algunos alimentos, los precios en Chile siguen siendo más baratos que de este lado de la cordillera.