jueves 27 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Un viaje horrible

Asaltaron a un tour de compras argentino en Chile, les robaron hasta los documentos y ahora están varados

Al parecer el ataque estuvo coordinado, debido a que los ladrones conocían el horario y el recorrido del micro y que la zona no tenía cámaras.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

Un micro de una empresa de tours de compras de Mendoza fue asaltado en la madrugada de este jueves mientras se dirigía a Chile.

Lee además
Hallaron un cuerpo en el mar de La Serena, en Chile, e investigan si se trata de los restos de Alejandro Cabrera, el joven sanjuanino de 17 años que fue arrastrado por las olas hace 10 días.
En La Serena

Hallaron un cuerpo e investigan si se trata del joven sanjuanino arrastrado por el mar en Chile
En febrero de este año, la empresa minera McEwen Copper aplicó Bischofita en el camino hacia el campamento de su proyecto Los Azules. ¿Se aplicará en el Paso de Agua Negra?
Conectividad en la cordillera

Chile apuesta a una sal de uso minero para mejorar el Paso de Agua Negra que lo une con San Juan

El episodio ocurrió alrededor de las 6:15 en la Cuesta de Chacabuco, después del peaje y del túnel, en el desvío hacia Santiago de Chile, cuando cinco vehículos con personas armadas interceptaron al colectivo de La Torre Viajes, que había partido de Mendoza a las 23:00, con 60 pasajeros.

Los delincuentes subieron y redujeron tanto a conductores como a pasajeros, y se llevaron dinero, celulares, pertenencias personales, documentación e incluso las llaves del vehículo.

Luego del ataque, el micro quedó varado en la Ruta 5 rumbo a Santiago de Chile, cerca de la zona de Huerta Grande, sin posibilidad de moverse, y tanto conductores como pasajeros sin DNI, pasaportes, visas, y los conductores sin los papeles del vehículo.

Uno de los responsables de la empresa de viajes se dirigió hacia el lugar del hecho con documentación, una copia de la llave del micro, y busca gestionar con autoridades y el consulado argentino los trámites necesarios para que los pasajeros puedan volver al país.

Al parecer el ataque estuvo coordinado, debido a que los atacantes conocían el horario y el recorrido, y que la zona durante un amplio trayecto no tiene cámaras.

Una empleada de la firma, en diálogo con medios locales, brindó algunos detalles de lo que vivieron los pasajeros y choferes del mciro.

“Los choferes vieron las armas y no dudaron. Fueron directo a golpearlos, les quitaron la documentación, sus pertenencias y las llaves del micro”, explicó Yanina Gordillo. Y agregó: “Los dejaron a la vera de la ruta sin celulares y sin llaves del colectivo. Recién nos enteramos con demora porque no podían avisar”.

Pese a la violencia de los asaltantes con las personas, que incluyó golpes para reducir a algunos de los pasajeros, no hubo heridos de gravedad

“Están golpeados, asustados, pero bien. Fue algo totalmente fuera de lo común”, aseguró Gordillo.

Desde la empresa, además, indicaron que este tipo de robos se incrementa en esta época del año, cuando hay un mayor movimiento turístico y un incremento en el flujo vehicular hacia el país trasandino.

Los delincuentes no solo atacan a estos micros que realizan tours de compras con turistas, sino también a los camioneros que transitan por rutas aisladas y sin cobertura telefónica.

El grupo de turistas mendocinos continúan esperando la resolución de los trámites necesarios para poder regresar a la provincia.

Las autoridades chilenas han sido informadas del incidente y se espera que tomen medidas para avanzar en la investigación.

FUENTE: Clarín

Temas
Seguí leyendo

Una familia sanjuanina volcó en Ruta 40 tras volver de Chile

Video: el sentido homenaje de la familia del sanjuanino desaparecido en la playa de La Serena

En fotos, mirá cómo está el Paso de Agua Negra previo a su reapertura

Drones, pescadores y equipos especializados continúan buscando al joven sanjuanino desaparecido en el mar de Chile

Continúa sin novedades la búsqueda del joven sanjuanino que se perdió en el mar chileno

Alto ejecutivo chileno afirmó que la minería de San Juan ofrece óptimas condiciones

En video, cómo fue el rescate de los jóvenes que nadaban en Chile junto al sanjuanino desaparecido

Identificaron al joven sanjuanino desaparecido en el mar de Chile y dijeron cuánto puede durar la búsqueda

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
sanjuanino desaparecido en la serena: que se sabe sobre el cuerpo encontrado
Chile

Sanjuanino desaparecido en La Serena: qué se sabe sobre el cuerpo encontrado

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El allanamiento se realizó en el barrio Jardines del Oeste, en Rivadavia.
Fraude millonario

La estafa de $80.000.000 a una conocida empresa sanjuanina que terminó con un empleado preso

Imagen ilustrativa
Se les volvió en contra

Una joven vecina lo acusó de abuso sexual, todo era mentira y él ahora la denunció por falsa denuncia

La médica obstetra condenada a prisión en suspenso.
Veredicto en Tribunales

Condenaron a la médica que causó la muerte de un bebé en un parto en el hospital Rawson, pero no irá presa

¿Eso vale la vida de mi hijo?: la desgarradora reacción de la mujer que perdió a su bebé en el parto por el que condenaron a Saldívar
Juicio por mala praxis

"¿Eso vale la vida de mi hijo?": la desgarradora reacción de la mujer que perdió a su bebé en el parto por el que condenaron a Saldívar

El granizo golpeó de lleno en Mendoza: el impactante video del temporal
Alerta

El granizo golpeó de lleno en Mendoza: el impactante video del temporal

Te Puede Interesar

Murió un hombre de 64 años y la familia apunta contra el Hospital Marcial Quiroga por presunta negligencia
Deceso

Murió un hombre de 64 años y la familia apunta contra el Hospital Marcial Quiroga por presunta negligencia

Por Redacción Tiempo de San Juan
Con las fiestas navideñas y de Reyes a la vuelta de la esquina, el comercio de San Juan se anota en una campaña nacional de promoción y descuentos. 
Consumo de Fiestas

Navidad y Reyes: convocan a las jugueterías sanjuaninas a sumarse a una campaña nacional para impulsar las ventas

Condenaron a un sanjuanino por tener material pornográfico infantil y abusar de su nieta
Terrible

Condenaron a un sanjuanino por tener material pornográfico infantil y abusar de su nieta

Sanjuanino desaparecido en La Serena: qué se sabe sobre el cuerpo encontrado
Chile

Sanjuanino desaparecido en La Serena: qué se sabe sobre el cuerpo encontrado

Emergencia hídrica en San Juan: reuniones en medio de la sesión y el chispazo del oficialismo con un socio clave en Diputados
Picante

Emergencia hídrica en San Juan: reuniones en medio de la sesión y el chispazo del oficialismo con un socio clave en Diputados