Asaltaron a un tour de compras argentino en Chile, les robaron hasta los documentos y ahora están varados

Un micro de una empresa de tours de compras de Mendoza fue asaltado en la madrugada de este jueves mientras se dirigía a Chile.

Conectividad en la cordillera Chile apuesta a una sal de uso minero para mejorar el Paso de Agua Negra que lo une con San Juan

En La Serena Hallaron un cuerpo e investigan si se trata del joven sanjuanino arrastrado por el mar en Chile

El episodio ocurrió alrededor de las 6:15 en la Cuesta de Chacabuco, después del peaje y del túnel, en el desvío hacia Santiago de Chile, cuando cinco vehículos con personas armadas interceptaron al colectivo de La Torre Viajes, que había partido de Mendoza a las 23:00, con 60 pasajeros.

Los delincuentes subieron y redujeron tanto a conductores como a pasajeros, y se llevaron dinero, celulares, pertenencias personales, documentación e incluso las llaves del vehículo.

Luego del ataque, el micro quedó varado en la Ruta 5 rumbo a Santiago de Chile, cerca de la zona de Huerta Grande, sin posibilidad de moverse, y tanto conductores como pasajeros sin DNI, pasaportes, visas, y los conductores sin los papeles del vehículo.

Uno de los responsables de la empresa de viajes se dirigió hacia el lugar del hecho con documentación, una copia de la llave del micro, y busca gestionar con autoridades y el consulado argentino los trámites necesarios para que los pasajeros puedan volver al país.

Al parecer el ataque estuvo coordinado, debido a que los atacantes conocían el horario y el recorrido, y que la zona durante un amplio trayecto no tiene cámaras.

Una empleada de la firma, en diálogo con medios locales, brindó algunos detalles de lo que vivieron los pasajeros y choferes del mciro.

“Los choferes vieron las armas y no dudaron. Fueron directo a golpearlos, les quitaron la documentación, sus pertenencias y las llaves del micro”, explicó Yanina Gordillo. Y agregó: “Los dejaron a la vera de la ruta sin celulares y sin llaves del colectivo. Recién nos enteramos con demora porque no podían avisar”.

Pese a la violencia de los asaltantes con las personas, que incluyó golpes para reducir a algunos de los pasajeros, no hubo heridos de gravedad

“Están golpeados, asustados, pero bien. Fue algo totalmente fuera de lo común”, aseguró Gordillo.

Desde la empresa, además, indicaron que este tipo de robos se incrementa en esta época del año, cuando hay un mayor movimiento turístico y un incremento en el flujo vehicular hacia el país trasandino.

Los delincuentes no solo atacan a estos micros que realizan tours de compras con turistas, sino también a los camioneros que transitan por rutas aisladas y sin cobertura telefónica.

El grupo de turistas mendocinos continúan esperando la resolución de los trámites necesarios para poder regresar a la provincia.

Las autoridades chilenas han sido informadas del incidente y se espera que tomen medidas para avanzar en la investigación.

FUENTE: Clarín