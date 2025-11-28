viernes 28 de noviembre 2025

Mole de fuego

Trágico incendio en Hong Kong: las alarmas no funcionaban y ya son casi 130 los muertos

Los bomberos informaron que no funcionaban eficazmente, mientras que los residentes relataron que habían sido desconectadas por los trabajos de refacción.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Una mujer toma una foto al complejo incendiado en Hong Kong-

Una mujer toma una foto al complejo incendiado en Hong Kong-

En una rueda de prensa, añadieron que 79 personas resultaron heridas y 16 cadáveres permanecen en el interior de los edificios abrasados.

Varios residentes informaron que las alarmas contra incendios nunca se dispararon cuando comenzó el fuego.

Expertos informaron a la BBC que los andamios de bambú, junto con otros materiales de construcción encontrados en los edificios (que estaban en obras), podrían haber contribuido a la rápida propagación del incendio.

Kiko Ma, propietaria de un departamento en Wang Fuk Court, afirma que las alarmas se desactivaron durante las obras de renovación, ya que los trabajadores de la construcción utilizaban regularmente las escaleras de incendios para entrar y salir del edificio.

"Esto se podía evitar... Mucha gente no cumplía con sus obligaciones", le dijo a la BBC esta mujer de 33 años, alegando que la empresa de renovación utilizó "materiales inflamables de mala calidad".

La mujer agregó que los residentes del complejo de edificios a menudo veían a los trabajadores de la construcción fumando y encontraban colillas en los alféizares de las ventanas.

"La gente no dejaba de preguntarse qué pasaría si se producía un incendio. Todos estaban muy preocupados por esto".

Concluyen las operaciones de extinción

Las operaciones de extinción de incendios, rescate y búsqueda concluyeron este viernes, alrededor de las 10 de la mañana, hora local, informó el Gobierno de la Región Administrativa Especial de Hong Kong (RAEHK).

Hasta el momento, el incendio en Wang Fuk Court, que se encuentra en el distrito de Tai Po, ha cobrado 128 vidas y no se puede descartar que se encuentren más cuerpos cuando la policía ingrese posteriormente al lugar para la investigación, afirmó Chris Tang Ping-keung, secretario de Seguridad del Gobierno de la RAEHK, en una conferencia de prensa realizada el mismo día.

Tang señaló que, además, aproximadamente 200 personas continúan desaparecidas.

En total, 2.311 miembros del personal de bomberos fueron despachados en tandas, 391 veces al área afectada así como 185 las ambulancias.

Doce bomberos resultaron heridos y Ho Wai-ho, de la estación de bomberos de Sha Tin, falleció cumpliendo su deber, detalló Andy Yeung Yan-kin, director de los servicios de este cuerpo del Gobierno de la RAEHK.

FUENTE: Clarín con información de Xinhua y BBC News

