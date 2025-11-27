jueves 27 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Repudiable

Hinchas de Flamengo agredieron a una periodista en la previa de la final de la Copa Libertadores

La cronista Duda Dalponte fue protagonista de un lamentable episodio en la previa del partido del conjunto carioca ante Palmeiras en Perú.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un repudiable episodio ocurrió en las horas previas a la final de la que se disputará el sábado por la tarde en Lima, Perú. Una periodista brasileña fue agredida por hinchas de Flamengo mientras hacía un reporte en vivo para un canal de televisión.

Lee además
el ultimo posteo de la periodista que murio al caer de un acantilado en mar del plata
Redes

El último posteo de la periodista que murió al caer de un acantilado en Mar del Plata
La periodista Leticia Lembi falleció este miércoles tras caer por un acantilado en Mar del Plata.
Intentaba hacer una selfie

Tragedia en Mar del Plata: una periodista falleció tras caer en un acantilado de 25 metros

Duda Dalponte es el nombre de la cronista que sufrió tirones de pelo en tres ocasiones distintas mientras salía al aire desde una reunión de fanáticos de Flamengos que se preparan para el choque decisivo ante Palmeiras.

Aunque intento seguir con su relato y no acusar su molestia, a la tercera vez que sintió el tirón del pelo Duda se dio vuelta y reclamó a las personas que estaban a su alrededor.

El video del momento de la agresión pronto se viralizó en las redes sociales y generó una ola de repudios, como así también mensajes de solidaridad con la mujer de 35 años.

La palabra de la periodista agredida: “Hay cosas que no son broma”

“Llegué a casa después de un día muy agotador. Normalmente, estas coberturas con los hinchas son muy agotadoras, pero hoy lo fue aún más por lo que pasó”. contó Dalponte en un video que sbió a sus redes sociales.

Y relató: “Estaba transmitiendo en vivo para Globo y alguien me tiró del pelo. La primera vez, pensé que fue sin querer. Estamos acostumbrados a hacer estas cosas con los hinchas y a veces hay empujones, un alboroto, lo cual es normal ”.

“En el segundo momento, vi que fue intencional. Y en el tercero, me di la vuelta para intentar comprender qué estaba pasando y encontrar al responsable. Hablé con los hinchas que estaban allí, pero no encontramos a la persona”, explicó.

Tras contar que está acostumbrada a lidiar con “gente emocionada” y recordar otros episodios violentos que vivió durante sus coberturas, señaló: “Todo esto es parte del juego, pero hay cosas que no son bromas, que no son solo emoción. Hay cosas que son agresiones. Y lo que pasó hoy fue una agresión. Una situación lamentable”.

“Me entristeció mucho haber vivido esto y que todavía siga sucediendo. Espero que no vuelva a ocurrir y que sirva de lección para quienes faltan al respeto a los periodistas que trabajan en la calle, especialmente a las mujeres. Que se den cuenta”, finalizó.

Temas
Seguí leyendo

Un famoso periodista llegó a San Juan para la FNS y hasta se dio el lujo de ir a una reconocida rotisería

Asaltaron a un tour de compras argentino en Chile, les robaron hasta los documentos y ahora están varados

Sanjuanino desaparecido en La Serena: qué se sabe sobre el cuerpo encontrado

Hong Kong, testigo del peor incendio en décadas: 55 muertos, 279 desaparecidos y una empresa en la mira

Bolsonaro comenzó a cumplir 27 años de cárcel, en una celda vip

Uno de los grandes socios futbolísticos de Messi se volvió predicador

Tras una impresionante subasta, se vendió la obra de arte moderno más cara de la historia

El "Puma" Rodríguez se puso picante en un avión y lo dejaron a pie

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
sanjuanino desaparecido en la serena: que se sabe sobre el cuerpo encontrado
Chile

Sanjuanino desaparecido en La Serena: qué se sabe sobre el cuerpo encontrado

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El allanamiento se realizó en el barrio Jardines del Oeste, en Rivadavia.
Fraude millonario

La estafa de $80.000.000 a una conocida empresa sanjuanina que terminó con un empleado preso

Imagen ilustrativa
Se les volvió en contra

Una joven vecina lo acusó de abuso sexual, todo era mentira y él ahora la denunció por falsa denuncia

¿Eso vale la vida de mi hijo?: la desgarradora reacción de la mujer que perdió a su bebé en el parto por el que condenaron a Saldívar
Juicio por mala praxis

"¿Eso vale la vida de mi hijo?": la desgarradora reacción de la mujer que perdió a su bebé en el parto por el que condenaron a Saldívar

Murió un hombre de 64 años y la familia apunta contra el Hospital Marcial Quiroga por presunta negligencia
Deceso

Murió un hombre de 64 años y la familia apunta contra el Hospital Marcial Quiroga por presunta negligencia

En febrero de este año, la empresa minera McEwen Copper aplicó Bischofita en el camino hacia el campamento de su proyecto Los Azules. ¿Se aplicará en el Paso de Agua Negra?
Conectividad en la cordillera

Chile apuesta a una sal de uso minero para mejorar el Paso de Agua Negra que lo une con San Juan

Te Puede Interesar

Las armas secuestradas durante el operativo realizado en la mañana de este jueves.
Operativo policial

Buscaban ventanales robados en Albardón y encontraron dos armas de fuego

Por Redacción Tiempo de San Juan
Exportaciones en San Juan: la minería metalífera volvió a traccionar los números, pero el sector productivo cayó
Informe

Exportaciones en San Juan: la minería metalífera volvió a traccionar los números, pero el sector productivo cayó

Tras un millonario robo, la Unión Vecinal de Pocito vuelve a ser víctima de la inseguridad: no dejaron ni los inodoros
Víctimas de la inseguridad

Tras un millonario robo, la Unión Vecinal de Pocito vuelve a ser víctima de la inseguridad: no dejaron ni los inodoros

Un funcionario top del macrismo ahora promociona su complejo en Barreal, con un retiro para personas en situación de liderazgo
En las redes

Un funcionario top del macrismo ahora promociona su complejo en Barreal, con un retiro para "personas en situación de liderazgo"

Confirmaron que está muy grave el niño herido de un disparo en Rawson
Parte médico

Confirmaron que está muy grave el niño herido de un disparo en Rawson