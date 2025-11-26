miércoles 26 de noviembre 2025

Brasil

Bolsonaro comenzó a cumplir 27 años de cárcel, en una celda vip

El ex presidente Jair Bolsonaro, sentenciado por intentar dar un golpe de estado contra Lula Da Silva, purgará su condena con grandes beneficios. Conocé la celda vip.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro ha comenzado a cumplir su condena de más de 27 años de prisión por intento de golpe de Estado contra Lula Da Silva. El Tribunal Supremo Federal de Brasil (STF) ordenó el inicio del cumplimiento de la sentencia después de que la Primera Sala de la Corte declarara firme la condena. El juez Alexandre de Moraes, relator del proceso, dictaminó que Bolsonaro debía empezar a cumplir la pena en la sede de la Policía Federal en Brasilia.

Aunque la ley brasileña exige el cumplimiento en régimen cerrado para penas superiores a ocho años, el exmandatario fue alojado en condiciones notablemente favorables, cumpliendo su sentencia en una sala especial de la sede policial.

Embed - La celda donde está detenido Jair Bolsonaro: así es la “Sala de Estado”

La "Sala de Estado"

Bolsonaro se encuentra recluido en un espacio conocido como la “Sala de Estado”, un cuarto adaptado para albergar a funcionarios de alto rango y personalidades públicas.

Las condiciones dentro de este espacio, que se ha convertido en su celda, incluyen diversas comodidades:

  • La sala mide aproximadamente doce metros cuadrados.
  • Bolsonaro no comparte espacio con otros presos.
  • Dispone de baño privado.
  • Cuenta con aire acondicionado.
  • Tiene a su disposición un televisor y un pequeño refrigerador.
  • El mobiliario incluye una cama de soltero, un armario y una mesa de trabajo.
  • La sala también cuenta con una ventana.

Adicionalmente, debido a los problemas de salud derivados del apuñalamiento que sufrió en 2018, la Corte Suprema determinó que el exmandatario debe tener atención médica permanente (24 horas al día).

Contexto de la Detención

Bolsonaro ya se encontraba en esta sede de la Policía Federal en régimen de prisión preventiva desde el sábado anterior a la orden de cumplimiento de la pena. La medida preventiva fue tomada por el "riesgo de fuga", un riesgo que la Justicia consideró elevado tras el intento del expresidente de dañar su tobillera electrónica y sus intentos de obtener asilo diplomático.

