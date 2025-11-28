viernes 28 de noviembre 2025

Tribunales

Quedó libre el jubilado que le disparó a un vecino en Rawson: el herido habría recibido dos balazos

Se trata de Hugo Narváez, de 76 años, y quedó imputado por el delito de lesiones graves agravadas por el uso de arma de fuego. La víctima se encuentra en coma inducido en estado reservado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Hugo Narváez (76), el jubilado acusado de herir de un balazo a su vecino de apellido Lucero -hecho ocurrido el pasado miércoles en la madrugada en Rawson- quedó en libertad este viernes tras ser imputado del delito de lesiones graves agravadas por el uso de arma de fuego.

Narváez, frente al juez, no admitió que hizo los disparos. Pero por la declaración espontánea cuando era detenido y la prueba que recabó el fiscal Alejandro Mattar de UFI Genérica, estaría comprobado de que el hecho existió y que manipuló la pistola 9mm.

El fiscal dio a conocer después que el damnificado habría recibido dos disparos y no uno como se dijo en un primer momento. Un proyectil salió y el otro quedó alojado en su cuerpo. Lucero se encuentra internado en delicado estado de salud, ahora está en coma inducido y todavía no ha podido dar su declaración. Su testimonio es clave, a pesar del cuadro que presenta, no correría riesgo su vida.

El caso

En la madrugada del pasado miércoles ocurrió un violento episodio en el barrio San Luis, en Rawson. Un joven sufrió un disparo que lo dejó gravemente herido. En un principio se habló de que el ataque a balazos fue de dos ladrones que intentaron robarle el motor de un aire, pero con el correr de la investigación se arrojó que el autor habría sido un vecino: un hombre de 76 años y apellido Narváez que vive en otro barrio -Villa Italia- (se unen los fondos).

Por lo que ha trascendido hasta ahora, el joven escuchó ruidos en el techo de su casa; cuando salió, se topó con dos ladrones que querían robarle el motor de un aire. Instantes después le dispararon. Esos mismos ruidos escuchó este anciano que, según lo que dijo cuando lo aprehendieron, salió con su arma e hizo dos disparos contra ellos para ahuyentarlos. Según él, no le había disparado a nadie.

Narváez quedó preso el miércoles y, con el correr de las horas, se confirmó que sigue aprehendido, pero en su domicilio. Fuentes del caso confirmaron que padece varios problemas de salud y que, para su estado, lo mejor era que se quedara en su casa a la espera de la audiencia en su contra. Este viernes recuperó su libertad.

