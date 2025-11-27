Violentaron el cierre perimetral y sustrajeron cable de cobre en una planta de Naturgy

Un hecho delictivo contra la propiedad se registró este jueves por la tarde en Rivadavia, cuando delincuentes sustrajeron cerca de diez metros de cable de cobre en la planta Transemet de Naturgy, ubicada en la intersección de Agustín Gomes y Pellegrini.

Personal de seguridad de la empresa advirtió movimientos sospechosos a través de las cámaras. Según la denuncia, el vigilador Gastón Dámico, de 47 años, observó a un hombre merodeando la zona y, al acercarse a verificar, descubrió que parte del cierre perimetral de tela romboidal estaba violentado. Fue entonces cuando constató el faltante del cable a tierra, que había sido arrancado del interior del predio.

Tras el aviso, llegó al lugar personal policial y el Ayudante Fiscal de la Unidad de Abordaje Territorial, el Dr. Martín Morando, quien dispuso que se tomara la denuncia correspondiente, se realizara una inspección ocular y un croquis del lugar, además de relevar cámaras privadas y públicas que pudieran aportar información. También ordenó entrevistas, fotografías técnicas de los daños y el trabajo de Criminalística para levantar huellas y rastros.

El caso quedó registrado bajo la carta N° 9489736 y fue derivado a la UFI Delitos Contra la Propiedad.