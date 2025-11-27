jueves 27 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Operativo policial

Buscaban ventanales robados en Albardón y encontraron dos armas de fuego

Los allanamientos se realizaron este jueves por la mañana en Albardón luego de un robo en una vivienda del barrio Cura Brochero. Además de los efectos que buscaban, encontraron armas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Las armas secuestradas durante el operativo realizado en la mañana de este jueves.

Las armas secuestradas durante el operativo realizado en la mañana de este jueves.

Los procedimientos que tenían como fin encontrar los marcos de unas puertas y unos ventanales robados en una vivienda de Albardón, permitieron dar con dos armas de grueso calibre y municiones. El secuestro se concretó este jueves a la mañana y abrió una nueva línea de investigación contra el dueño de casa.

Lee además
detuvieron a una pareja y secuestraron un revolver por una de las amenazas de bomba al hospital
Intimidación pública

Detuvieron a una pareja y secuestraron un revólver por una de las amenazas de bomba al hospital
El vehículo recuperado por los policías de la UFI Delitos Informáticos y Estafas.
Procedimiento policial

Recuperaron un vehículo que era buscado en La Rioja por una estafa

Fuentes policiales informaron que los policías de la Comisaría 18ª, acompañados por un ayudante fiscal de la Unidad de Abordaje Territorial, dieron cumplimiento a un mandato judicial que ordenaba tres allanamientos simultáneos en domicilios de la zona de Campo Afuera, en Villicum, Departamento Albardón. La medida estaba vinculada a un hecho delictivo ocurrido días atrás en viviendas del barrio Cura Brochero, donde delincuentes se llevaron aberturas completas.

image

Si bien los sospechosos no fueron hallados durante los operativos, los efectivos sí dieron con varios de los elementos denunciados: dos ventanales grandes y dos ventanas de aluminio, que coincidirían con las sustraídas en ese robo. Todos esos objetos quedaron inmediatamente secuestrados para ser reconocidos por la víctima.

En el mismo procedimiento, los uniformados ampliaron el hallazgo al encontrar bienes que no estaban en la orden de allanamiento, pero quedaron bajo investigación. En una de las viviendas secuestraron un compresor color naranja marca Lusqtoff, aparentemente de reciente adquisición y sin documentación que acreditara su procedencia.

image
La pistola marca Bersa que encontraron en una de las viviendas.

La pistola marca Bersa que encontraron en una de las viviendas.

Lo más llamativo del operativo fue el hallazgo de una escopeta de aire comprimido y un arma de fuego marca Bersa, calibre 22, cargada con siete proyectiles y en perfecto estado de funcionamiento, informaron fuentes policiales. Ambos elementos fueron incautados de inmediato, y la pistola quedó bajo análisis para determinar si fue utilizada en otros hechos delictivos.

La UFI Delitos contra la Propiedad quedó al frente de la causa y continuará con la investigación para establecer responsabilidades. Según indicaron, además de intentar dar con los sospechosos originales del robo, ahora también se evalúa una imputación por tenencia ilegal de arma de fuego contra el propietario de uno de los domicilios allanados.

Temas
Seguí leyendo

Tras un millonario robo, la Unión Vecinal de Pocito vuelve a ser víctima de la inseguridad: no dejaron ni los inodoros

Cayó dos veces en tres días: lo atraparon por un robo en Capital y otro en Chimbas

Violentaron el cierre perimetral y sustrajeron cable de cobre en una planta de Naturgy

Tras la alerta provincial, apareció Juan Pablo Castillo

Confirmaron que está muy grave el niño herido de un disparo en Rawson

Tras un choque, un auto terminó en la vereda en el centro sanjuanino

Murió un hombre de 64 años y la familia apunta contra el Hospital Marcial Quiroga por presunta negligencia

Condenaron a un sanjuanino por tener material pornográfico infantil y abusar de su nieta

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
murio un hombre de 64 anos y la familia apunta contra el hospital marcial quiroga por presunta negligencia
Deceso

Murió un hombre de 64 años y la familia apunta contra el Hospital Marcial Quiroga por presunta negligencia

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El allanamiento se realizó en el barrio Jardines del Oeste, en Rivadavia.
Fraude millonario

La estafa de $80.000.000 a una conocida empresa sanjuanina que terminó con un empleado preso

Imagen ilustrativa
Se les volvió en contra

Una joven vecina lo acusó de abuso sexual, todo era mentira y él ahora la denunció por falsa denuncia

¿Eso vale la vida de mi hijo?: la desgarradora reacción de la mujer que perdió a su bebé en el parto por el que condenaron a Saldívar
Juicio por mala praxis

"¿Eso vale la vida de mi hijo?": la desgarradora reacción de la mujer que perdió a su bebé en el parto por el que condenaron a Saldívar

Murió un hombre de 64 años y la familia apunta contra el Hospital Marcial Quiroga por presunta negligencia
Deceso

Murió un hombre de 64 años y la familia apunta contra el Hospital Marcial Quiroga por presunta negligencia

En febrero de este año, la empresa minera McEwen Copper aplicó Bischofita en el camino hacia el campamento de su proyecto Los Azules. ¿Se aplicará en el Paso de Agua Negra?
Conectividad en la cordillera

Chile apuesta a una sal de uso minero para mejorar el Paso de Agua Negra que lo une con San Juan

Te Puede Interesar

Las armas secuestradas durante el operativo realizado en la mañana de este jueves.
Operativo policial

Buscaban ventanales robados en Albardón y encontraron dos armas de fuego

Por Redacción Tiempo de San Juan
Exportaciones en San Juan: la minería metalífera volvió a traccionar los números, pero el sector productivo cayó
Informe

Exportaciones en San Juan: la minería metalífera volvió a traccionar los números, pero el sector productivo cayó

Tras un millonario robo, la Unión Vecinal de Pocito vuelve a ser víctima de la inseguridad: no dejaron ni los inodoros
Víctimas de la inseguridad

Tras un millonario robo, la Unión Vecinal de Pocito vuelve a ser víctima de la inseguridad: no dejaron ni los inodoros

Un funcionario top del macrismo ahora promociona su complejo en Barreal, con un retiro para personas en situación de liderazgo
En las redes

Un funcionario top del macrismo ahora promociona su complejo en Barreal, con un retiro para "personas en situación de liderazgo"

Confirmaron que está muy grave el niño herido de un disparo en Rawson
Parte médico

Confirmaron que está muy grave el niño herido de un disparo en Rawson