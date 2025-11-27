Buscaban ventanales robados en Albardón y encontraron dos armas de fuego

Las armas secuestradas durante el operativo realizado en la mañana de este jueves.

Los procedimientos que tenían como fin encontrar los marcos de unas puertas y unos ventanales robados en una vivienda de Albardón, permitieron dar con dos armas de grueso calibre y municiones. El secuestro se concretó este jueves a la mañana y abrió una nueva línea de investigación contra el dueño de casa.

Fuentes policiales informaron que los policías de la Comisaría 18ª, acompañados por un ayudante fiscal de la Unidad de Abordaje Territorial, dieron cumplimiento a un mandato judicial que ordenaba tres allanamientos simultáneos en domicilios de la zona de Campo Afuera, en Villicum, Departamento Albardón. La medida estaba vinculada a un hecho delictivo ocurrido días atrás en viviendas del barrio Cura Brochero, donde delincuentes se llevaron aberturas completas.

Si bien los sospechosos no fueron hallados durante los operativos, los efectivos sí dieron con varios de los elementos denunciados: dos ventanales grandes y dos ventanas de aluminio, que coincidirían con las sustraídas en ese robo. Todos esos objetos quedaron inmediatamente secuestrados para ser reconocidos por la víctima.

En el mismo procedimiento, los uniformados ampliaron el hallazgo al encontrar bienes que no estaban en la orden de allanamiento, pero quedaron bajo investigación. En una de las viviendas secuestraron un compresor color naranja marca Lusqtoff, aparentemente de reciente adquisición y sin documentación que acreditara su procedencia.

Lo más llamativo del operativo fue el hallazgo de una escopeta de aire comprimido y un arma de fuego marca Bersa, calibre 22, cargada con siete proyectiles y en perfecto estado de funcionamiento, informaron fuentes policiales. Ambos elementos fueron incautados de inmediato, y la pistola quedó bajo análisis para determinar si fue utilizada en otros hechos delictivos.

La UFI Delitos contra la Propiedad quedó al frente de la causa y continuará con la investigación para establecer responsabilidades. Según indicaron, además de intentar dar con los sospechosos originales del robo, ahora también se evalúa una imputación por tenencia ilegal de arma de fuego contra el propietario de uno de los domicilios allanados.