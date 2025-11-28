viernes 28 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Vóley

Después de tres años, UPCN será local en un Tour de la Liga Argentina

El Tour 3 de la fase regular de la LVA 2025/26 se disputará del 4 al 7 de diciembre en el estadio de calle General Acha y reunirá a los 10 equipos de la competencia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
92d8b48f-9845-404a-ba77-2fa3ee333f5c

UPCN San Juan Vóley volverá a jugar en casa como anfitrión de un Tour de la Liga de Vóleibol Argentina, luego de tres años sin organizar esta instancia en San Juan. El Tour 3 de la fase regular de la LVA 2025/26 se disputará del 4 al 7 de diciembre en el estadio de calle General Acha y reunirá a los 10 equipos de la competencia.

Lee además
La Liga Universitaria está entrando en la recta final de la Temporada 2025.
Temporada 2025

Liga Universitaria: El Palomar se llena de emoción con partidos definitorios de las tres categorías
las explosivas declaraciones de juan sebastian veron tras su sancion: nos sentimos amenazados
Rompió el silencio

Las explosivas declaraciones de Juan Sebastián Verón tras su sanción: "Nos sentimos amenazados"

La última vez que UPCN fue sede de un Tour de LVA fue en la temporada 2022/2023, entre el 17 y 20 de noviembre de 2022. Después de aquella edición, los partidos oficiales en San Juan se dieron únicamente en Play Offs de Liga Argentina y luego en la Liga Nacional 2025, por lo que este regreso como local en fase regular vuelve a abrir las puertas para que el público pueda ver en acción a todos los equipos de la LVA.

Del jueves 4 al domingo 7 de diciembre se jugarán 14 partidos en el estadio de UPCN, en jornadas que comenzarán a las 11 (jueves y domingo) y a las 15 (viernes y sábado), extendiéndose hasta la noche.

En esta oportunidad, UPCN disputará tres partidos en horario central:

-Jueves 4/12 a las 21 vs Vélez Sarsfield

-Sábado 6/12 a las 21 vs Defensores de Banfield

-Domingo 7/12 a las 21 vs San Lorenzo

El retorno a casa es especial: UPCN llega como protagonista del certamen, en puestos de vanguardia y con cuatro triunfos en la temporada, por lo que buscará seguir ese camino ahora con el apoyo del público sanjuanino.

Seguí leyendo

El durísimo mensaje de la esposa de Verón contra la AFA: atacó a Messi y denunció mafias en el fútbol argentino

Boca continúa con las obras en La Bombonera: el importante avance para el proyecto de ampliación

El comunicado de Estudiantes tras la sanción a Verón y a los jugadores por el pasillo a Rosario Central

Para alquilar balcones: Desamparados es finalista y enfrentará a Unión en la final del Clausura

Durísima sanción para Estudiantes: seis meses para la Bruja Verón y dos fechas para los jugadores

Matías Giménez compartió un video de su recuperación y acelera su regreso

El Karting Sanjuanino coronará a sus campeones este fin de semana

San Juan se prepara para vivir la Copa de Oro del básquet en silla de ruedas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el durisimo mensaje de la esposa de veron contra la afa: ataco a messi y denuncio mafias en el futbol argentino
Redes

El durísimo mensaje de la esposa de Verón contra la AFA: atacó a Messi y denunció mafias en el fútbol argentino

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Murió un hombre de 64 años y la familia apunta contra el Hospital Marcial Quiroga por presunta negligencia
Deceso

Murió un hombre de 64 años y la familia apunta contra el Hospital Marcial Quiroga por presunta negligencia

Confirmaron que está muy grave el niño herido de un disparo en Rawson
Parte médico

Confirmaron que está muy grave el niño herido de un disparo en Rawson

El mensaje de una médica sanjuanina en defensa de su colega condenada por la muerte de un bebé
Video

El mensaje de una médica sanjuanina en defensa de su colega condenada por la muerte de un bebé

Perseguían a un sospechoso y terminaron desbaratando un desarmadero ilegal de motos en Chimbas
Con las manos en la masa

Perseguían a un sospechoso y terminaron desbaratando un desarmadero ilegal de motos en Chimbas

Sanjuanino desaparecido en La Serena: qué se sabe sobre el cuerpo encontrado
Chile

Sanjuanino desaparecido en La Serena: qué se sabe sobre el cuerpo encontrado

Te Puede Interesar

Educación, un área que tendrá prioridad en el presupuesto provincial 2026, según develó el ministro Roberto Gutiérrez.
Plan oficial

Presupuesto provincial 2026: las dos áreas que prioriza Orrego y el adiós a un impuesto histórico

Por Redacción Tiempo de San Juan
Conoce al empleado infiel que estafó a Alumetal con $85.200.000 y se salvó de ir a la cárcel
Increíble

Conoce al empleado infiel que estafó a Alumetal con $85.200.000 y se salvó de ir a la cárcel

Cumbre de ministros de Economía en San Juan: Gutiérrez sacó pecho con la minería, la energía solar y el pistacho
Megaevento

Cumbre de ministros de Economía en San Juan: Gutiérrez sacó pecho con la minería, la energía solar y el pistacho

La paritaria docente se reabrió el viernes 7 de noviembre y se continúa el 5 de diciembre, con los gremios UDAP, UDA y AMET.- 
Negociación

Bono de fin de año para estatales sanjuaninos: qué dijo el ministro de Economía sobre concederlo

Confirmaron que el cuerpo hallado este jueves flotando en el mar de La Serena, en Chile, correspondía al de Alejandro Cabrera, el joven sanjuanino de 17 años que permanecía desaparecido.
Fin de la búsqueda

Confirmaron que el cuerpo hallado en el mar chileno es Alejandro, el sanjuanino de 17 años