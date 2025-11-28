Después de tres años, UPCN será local en un Tour de la Liga Argentina

UPCN San Juan Vóley volverá a jugar en casa como anfitrión de un Tour de la Liga de Vóleibol Argentina , luego de tres años sin organizar esta instancia en San Juan. El Tour 3 de la fase regular de la LVA 2025/26 se disputará del 4 al 7 de diciembre en el estadio de calle General Acha y reunirá a los 10 equipos de la competencia.

La última vez que UPCN fue sede de un Tour de LVA fue en la temporada 2022/2023, entre el 17 y 20 de noviembre de 2022. Después de aquella edición, los partidos oficiales en San Juan se dieron únicamente en Play Offs de Liga Argentina y luego en la Liga Nacional 2025, por lo que este regreso como local en fase regular vuelve a abrir las puertas para que el público pueda ver en acción a todos los equipos de la LVA.

Del jueves 4 al domingo 7 de diciembre se jugarán 14 partidos en el estadio de UPCN, en jornadas que comenzarán a las 11 (jueves y domingo) y a las 15 (viernes y sábado), extendiéndose hasta la noche.

En esta oportunidad, UPCN disputará tres partidos en horario central:

-Jueves 4/12 a las 21 vs Vélez Sarsfield

-Sábado 6/12 a las 21 vs Defensores de Banfield

-Domingo 7/12 a las 21 vs San Lorenzo

El retorno a casa es especial: UPCN llega como protagonista del certamen, en puestos de vanguardia y con cuatro triunfos en la temporada, por lo que buscará seguir ese camino ahora con el apoyo del público sanjuanino.