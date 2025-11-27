jueves 27 de noviembre 2025

Momento crucial

El Karting Sanjuanino coronará a sus campeones este fin de semana

Será en La Pista Kart, dónde se define el certamen en las cinco categorías.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Con doble fecha, sábado 29 de noviembre la séptima y domingo 30 de noviembre la octava y última, y doble puntaje en cada una, se definen este fin de semana los monarcas del Campeonato Sanjuanino de Karting.

Cinco serán las categorías que estarán formando parte de las dos últimas fechas (Promocional, 110cc, Master 125cc, Super 4T y Rotax), con actividad que comenzará el día viernes con entrenamientos no oficiales, 8:00 a 12:00 en circuito sentido anti horario, y 12:00 a 16:00 sentido horario, trazados a utilizar en la séptima y octava fecha respectivamente.

El día sábado y domingo se repite el cronograma, con administrativa y técnica que se realizará a partir de las 7:00, entrenamientos oficiales desde las 8:00 (dos por categoría), clasificaciones desde las 10:10, una hora más tarde será el turno de las mangas clasificatorias, es decir el ordenamiento de la grilla para las carreras finales, que se pondrán en marcha a partir de las 13:10.

La entrada general tiene un costo de 3000 pesos por persona por día, y el estacionamiento del vehículo en sin cargo. El predio está ubicado en Ruta 40, entre calles 9 y 10, departamento Pocito.

Al haber 140 puntos en juego, muchos son los pilotos con chances matemáticas de pelear los campeonatos en cada una de las categorías, que llegan de la siguiente manera a la coronación.

Promocional

1° Victoria Guarnieri 205

2° Candelaria Naveda 128

3° Benjamín Vizcaíno 72

4° Valentino Aguero 72

5° Valentino Dohmen 30

6° Josué Martos 23

110cc

1° Leonel Gómez 163

2° Santino Di Carlo 107

3° Octavio Suero 85

4° Ian Guaquinchay 77

5° Felipe Saldívar 57

6° Pablo Cañizare 54

7° Juan Antonio Moll 37

8° Mauricio Dassaro 28

9° Manuel Castro 8

Rotax

1° Valentino Guarnieri 181

2° Juan Ignacio Pereira 111

3° Valentino Bocelli 93

4° Nicolás Gallardo 87

5° Juan Vizcaíno 68

6° Fabián Flaqué 48

7° Delfina Flaqué 46

8° Joaquín Naranjo 28

9° Santiago Ortega 24

10° Camilo Salas 20

11° Bautista Salas 13

12° Franco Merlo 10

13° Gabriel Dohmen 8

14° Renzo Morino 6

15° Mateo Reinoso 5

Super 4T

1° Felipe Saldívar 162

2° Nicolás Cichocki 115

3° Diego Eguaburo 114

4° Federico Cichocki 80

5° Darío Pereira 57

6° Lucila Aguero 33

7° Guillermo Di Carlo 26

8° Juan Sebastián Pérez 17

9° Pablo Ruiz 6

10° Héctor Hernández 5

Master 125cc

1° Maximiliano Cuevas 126

2° Mauro Rodríguez 60

3° Renzo Morino 44

4° Alfredo Rodríguez 28

5° Rodrigo González 25

6° Pedro Gómez 20

7° Jorge Rodríguez 17

