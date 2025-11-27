jueves 27 de noviembre 2025

Intentaba hacer una selfie

Tragedia en Mar del Plata: una periodista falleció tras caer en un acantilado de 25 metros

Leticia Lembi tenía 33 años y era de Tres Arroyos. Se precipitó en la zona de Barrancas de Los Lobos. El lugar ya había sido denunciado por su peligro.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La periodista Leticia Lembi falleció este miércoles tras caer por un acantilado en Mar del Plata.

Un paseo en familia se transformó en una inesperada tragedia el último miércoles en la ciudad de Mar del Plata. La víctima, una periodista de 33 años llamada Leticia Lembi, cayó al vacío desde un acantilado y murió en el acto.

El accidente ocurrió minutos antes de las 19 en la zona de Barrancas de Los Lobos, a la altura del kilómetro 365 de la ruta 11, el camino que une esa ciudad balnearia con Miramar.

Según las primeras informaciones, la joven estaba en un mirador junto a allegados e intentaba sacarse una foto cuando se precipitó hacia las rocas. La caída fue desde unos 25 metros de altura.

El personal médico llegó rápidamente al lugar, pero ya no hubo nada que pudieran hacer para revertir la fatalidad. El cuerpo de Lembi fue retirado por integrantes del área de Riesgos Especiales.

El estado de la escalera y las denuncias previas

El lugar, conocido por su belleza y sus acantilados, también es famoso por el abandono y la falta de mantenimiento de sus accesos.

Las autoridades indicaron que la caída se habría producido por un defecto en la estructura de hormigón del mirador, dato que volvió a poner el foco en el abandono de la infraestructura costera en Mar del Plata.

Vecinos y medios locales ya habían advertido sobre el peligro de la escalera donde ocurrió la tragedia.

Un video publicado en julio por Mar del Plata Notidata mostraba el deterioro de la estructura, ubicada a unos 15 kilómetros al sur del centro de la ciudad, camino a Chapadmalal.

“Casi todos los acantilados están señalizados con carteles de peligro de derrumbe”, escribió una vecina en redes sociales tras conocerse la muerte de la periodista.

Quién era Leticia Lembi

Leticia Lembi tenía 33 años y era de Tres Arroyos. Allí, el medio La Voz del Pueblo recordó que la periodista había formado parte de su redacción en 2020 y que actualmente se dedicaba a la consultoría en comunicación digital.

Se había graduado como periodista en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y era coordinadora de la consultora Onlera, fundada por su primo Santiago Escudero, quien estaba presente en el momento del accidente.

Unas horas antes de la tragedia, Lembi había participado del Onlera Summit, un evento de la consultora en Mar del Plata, donde tuvo un rol destacado.

La familia de Lembi es muy conocida en Tres Arroyos: su padre fue dueño de la histórica “Casa Evaristo”, un comercio de indumentaria que cerró tras ocho décadas de historia. Leticia también había asistido al Colegio Holandés de la ciudad.

La investigación

La causa quedó en manos de la Subcomisaría Los Acantilados y del fiscal Carlos Russo, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 7 de Mar del Plata.

Por el momento, la investigación avanza bajo la carátula de muerte accidental.

FUENTE: Todo Noticias

