Pánico en La Rioja por voraces incendios: el presunto autor quedó identificado

La Rioja vivió horas de tensión tras el avance de voraces incendios que afectaron distintos sectores de la Capital, generando preocupación entre los vecinos y obligando a reforzar los operativos de emergencia. Brigadistas, bomberos y personal policial trabajaron durante toda la jornada para sofocar los focos que se extendieron en la zona norte y sur de la ciudad, mientras se mantenían controles preventivos ante el riesgo de que las llamas avanzaran hacia áreas pobladas.

Recién en un segundo momento, y según publicó Nueva Rioja, las autoridades confirmaron que uno de los siniestros ya tiene presunto responsable identificado. El ministro de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos informó que la Policía de La Rioja señaló a un hombre de 62 años, de apellido Rivero y vecino del sector norte, como el autor del incendio registrado el martes. El sospechoso quedó a disposición de la Justicia bajo el encuadre del artículo 189 del Código Penal, que establece sanciones para quienes provoquen incendios que pongan en riesgo bienes y la integridad física de las personas.

incendios la rioja

De acuerdo a lo detallado, testimonios y la rápida intervención policial fueron claves para avanzar en la investigación y determinar la posible responsabilidad del acusado. En paralelo, continúan las pericias en la zona sur, donde aún no se ha podido establecer quiénes estarían vinculados al origen del segundo foco ígneo.

El ministro solicitó a los vecinos de ese sector que aporten cualquier dato relevante que pueda ayudar a esclarecer el hecho. Las causas de ambos incendios siguen bajo investigación, mientras se mantienen los operativos de prevención y vigilancia en distintos puntos de la Capital riojana.