El último posteo de la periodista que murió al caer de un acantilado en Mar del Plata

Leticia Lembi intentaba sacarse una foto cuando se cayó en la zona de Barranca de los Lobos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Leticia Lembi, la periodista que murió tras caer desde un acantilado de 25 metros de altura mientras se sacaba una foto, estaba de vacaciones en Mar del Plata.

Horas antes de su trágica muerte en la zona de Barrancas de Los Lobos, la joven de Tres Arroyos había visitado una bodega en Chapadmalal.

Su último posteo en redes sociales la muestra sonriente, en medio de los viñedos. “Áca haciendome la wine woman“, bromeó la joven de 33 años en una historia de Instagram que la muestra en Costa&Pampa, la primera bodega oceánica del país.

image

En las publicaciones que tiene en sus redes, se la puede ver disfrutando de paseos en la playa junto a sus perros salchicha, Donna y Mabel.

La trágica muerte de la periodista en Mar del Plata

Lembi estaba disfrutando de un paseo en familia cuando cayó de una altura de 25 metros y murió en el acto. La periodista estaba intentando sacar fotos del paisaje con el mar del fondo cuando sufrió el accidente.

Todo pasó minutos antes de las 19 de este miércoles a la altura del kilómetro 365 de la ruta 11, el camino que une Mar del Plata con Miramar.

El lugar donde ocurrió la tragedia es conocido por su belleza y sus acantilados, pero también es famoso por el abandono y la falta de mantenimiento de sus accesos.

