miércoles 26 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Insólito

Traficaban cocaína oculta dentro de peluches y fueron descubiertos por Gendarmería

Los agentes descubrieron la droga durante un operativo en Tucumán. La curiosa manera en la que estaba escondida la sustancia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un insólito hallazgo tuvo lugar en las últimas horas en el marco de un operativo de Gendarmería Nacional: en un control sobre la Ruta Nacional N°38, en la localidad tucumana de Huacra, los agentes hallaron e incautaron más de dos kilos de cocaína que estaban escondidos dentro de peluches.

Lee además
el granizo golpeo de lleno en mendoza: el impactante video del temporal
Alerta

El granizo golpeó de lleno en Mendoza: el impactante video del temporal
¿el cerebro nunca duerme? como la transicion entre sueno y vigilia potencia la creatividad, segun la neurociencia
Investigación

¿El cerebro nunca duerme? Cómo la transición entre sueño y vigilia potencia la creatividad, según la neurociencia

La detección se logró gracias al trabajo del can detector de narcóticos Fedra, que durante una inspección realizada a un ómnibus “tour de compras” alertó a los efectivos sobre la posible presencia de drogas. La requisa finalizó con el hallazgo de nueve paquetes con estupefacientes dentro de los juguetes -que a su vez estaban adentro de unas bolsas- y la detención de una pasajera de nacionalidad boliviana, según supo Infobae.

El procedimiento se llevó a cabo cuando efectivos del Escuadrón Núcleo “Aguilares” de Gendarmería frenaron la marcha de un colectivo que tenía como destino la provincia de Mendoza. El servicio funcionaba bajo la modalidad de “tour de compras”, frecuentemente utilizado para transportar diferentes cargas y pasajeros entre provincias.

Durante el control de rutina, el can Fedra fue clave al señalar, frente a testigos, dos bolsas que llamaron su atención por la probable presencia de sustancias prohibidas. Los bultos pertenecían a una mujer que viajaba a bordo del ómnibus y, tras la alerta, los gendarmes procedieron a una inspección más minuciosa.

image

En esta revisión, los funcionarios notaron que en el interior de las bolsas había varios peluches. Lo primero que llamó la atención fue el peso excesivo de cada uno. Al observarlos con mayor detalle, verificaron que todos los peluches tenían un cierre en la costura. Al manipularlos, en cada uno encontraron una manta, característica poco habitual en este tipo de juguetes.

El hallazgo central llegó al remover las mantas de los peluches. En su interior había nueve paquetes envueltos en plástico que contenían una sustancia blanca. Los efectivos realizaron el test anticontrabando, que arrojó resultado positivo para cocaína. La droga incautada totalizó 2 kilos 850 gramos.

En este contexto, Gendarmería detuvo a la propietaria de las bolsas, una mujer de nacionalidad boliviana que quedó a disposición de la justicia. El Juzgado Federal N°1 de Tucumán ordenó el secuestro de la totalidad de la mercadería incautada, la sustancia prohibida y los objetos utilizados para camuflar la droga.

De acuerdo con voceros de la fuerza, la modalidad utilizada para el transporte del estupefaciente presentaba varias particularidades. Todos los peluches pertenecientes a la detenida tenían una construcción similar y un cierre oculto que permitía el acceso al doble fondo, acondicionado para introducir los paquetes.

Este tipo de camuflaje, indicaron las autoridades, busca evitar controles superficiales y aprovechar los traslados interprovinciales para el traslado de droga en pequeñas cantidades, fuera de rutas tradicionales.

La investigación fue trasladada a la fiscalía competente para determinar si la imputada actuaba en solitario o como parte de una red dedicada al tráfico de estupefacientes.

Las autoridades policiales y judiciales trabajan ahora en ampliar las pericias sobre la mercadería y rastrear las conexiones de la detenida.

Seguí leyendo

Horror: una chica de 16 años mató a puñaladas a su novio

Black Friday 2025: las marcas se anticipan al evento y tendrán ofertas toda la semana

No reconoció a su hija en la infancia y ahora deberá indemnizarla

Con qué se habría distraído el chofer que conducía el micro del vuelco que dejó dos muertos

El Quini 6 sortea el pozo más grande de su historia: de cuánto es, hasta cuándo se puede jugar, y cuáles son los números más salidores de los últimos sorteos

Una fuerte crisis golpea a la fábrica de ollas Essen: despidió a más de 30 trabajadores

Buscan a una niña secuestrada por su madre y ofrecen recompensa a quien tenga datos

Volcó un micro que transportaba militantes a un acto de Kicillof en Mar del Plata: hay dos muertos y múltiples heridos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el granizo golpeo de lleno en mendoza: el impactante video del temporal
Alerta

El granizo golpeó de lleno en Mendoza: el impactante video del temporal

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Rawson: escuchó ruidos en el techo, salió y dos ladrones le pegaron un tiro en el pecho
Brutal asalto

Rawson: escuchó ruidos en el techo, salió y dos ladrones le pegaron un tiro en el pecho

La tormenta en San Juan.
Atención

En San Juan emiten alerta por fuertes tormentas con granizo y vientos de 80 km/h, ¿en qué departamentos?

Video: el insólito motivo por el que tuvieron que parar una carrera de ciclismo en Angaco
Sorpresa

Video: el insólito motivo por el que tuvieron que parar una carrera de ciclismo en Angaco

Nadia Ailin Barrionuevo. video
Desgarrador testimonio

A horas del veredicto en el juicio a la médica, habló la mamá que perdió a su bebé en el parto

Un bodeguero y docente fue detenido por pegarle a su pareja en su finca de Pocito
Violencia de género

Un bodeguero y docente fue detenido por pegarle a su pareja en su finca de Pocito

Te Puede Interesar

El examen de ingreso en la Industrial, en la última edición de 2024 (Foto: Archivo Tiempo de San Juan). 
Una puja tradicional

Se conoció cuántos alumnos buscan entrar a los preuniversitarios de la UNSJ este año: 1 de cada 3 tiene chances

Por Redacción Tiempo de San Juan
Del Bosque a Villa Krause: quién es el pibe que dejó Gimnasia, marcó dos goles en tiempo récord y se ganó el corazón del hincha de Unión
Historia

Del Bosque a Villa Krause: quién es el pibe que dejó Gimnasia, marcó dos goles en tiempo récord y se ganó el corazón del hincha de Unión

Naturgy explicó el motivo del corte de luz que afectó a Capital y Chimbas
Oficial

Naturgy explicó el motivo del corte de luz que afectó a Capital y Chimbas

Todo lo que tenés que saber de las colonias de verano gratis en San Juan, para unos 30.000 niños y jubilados
Preparativos

Todo lo que tenés que saber de las colonias de verano gratis en San Juan, para unos 30.000 niños y jubilados

El granizo golpeó de lleno en Mendoza: el impactante video del temporal
Alerta

El granizo golpeó de lleno en Mendoza: el impactante video del temporal