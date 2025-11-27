Sanjuanino desaparecido en La Serena: qué se sabe sobre el cuerpo encontrado

Noticia de alto impacto en Chile. Las autoridades chilenas investigan el hallazgo de un cuerpo sin vida encontrado este jueves por la mañana en el sector de Cuatro Esquinas con Avenida del Mar, en La Serena, y buscan establecer si corresponde a Alejandro Cabrera Iturriaga, el joven sanjuanino de 17 años desaparecido hace diez días en el mar .

Según informó la Armada de Chile, alrededor de las 9:50 la embarcación LSG Coquimbo realizaba un patrullaje de fiscalización pesquera cuando su tripulación avistó un cadáver flotando en la bahía. El cuerpo fue retirado del agua y trasladado hasta el Muelle de Pasajeros del puerto de Coquimbo, donde quedó a disposición del Servicio Médico Legal (SML) para las pericias e identificación oficial. La Fiscalía Regional de Coquimbo también instruyó diligencias a la Brigada de Homicidios de la PDI, indicó el diario El Día de Chile.

El capitán de Puerto de Coquimbo, Daniel Sarzosa, señaló que, por el momento, no es posible confirmar si los restos pertenecen o no al adolescente argentino y que esa determinación dependerá de los exámenes que lleva adelante el SML. Indicó además que los resultados podrían conocerse “en las próximas horas”, una vez completados los peritajes correspondientes.

El funcionario explicó que se comunicó de manera directa con la familia del joven para informarles sobre el hallazgo y aclaró que se les notificó que existe la posibilidad de que el cuerpo corresponda a Alejandro, aunque esto aún no está confirmado. También aseguró que serán los primeros en recibir la información oficial apenas se obtenga la identificación.

Las labores especiales de búsqueda del joven habían finalizado el 24 de noviembre, pero la Autoridad Marítima había ordenado a todas las unidades navales y patrullas terrestres mantener la vigilancia durante sus operaciones habituales. Esa continuidad permitió que la Armada detectara el cuerpo encontrado este jueves.

Alejandro Cabrera Iturriaga, oriundo de San Juan y residente en Chile junto a su familia desde hace un año, desapareció cuando ingresó al mar junto a cuatro familiares en la playa Cuatro Esquinas. La marea los arrastró mar adentro y, pese a un rescate civil y luego oficial, solo cuatro de ellos pudieron ser puestos a salvo. Desde entonces, equipos de la Armada, Bomberos, personal municipal y pescadores artesanales realizaron operativos por aire y mar, que resultaron infructuosos.

En los días posteriores, la familia permaneció en la costa y realizó un homenaje en la playa, con globos blancos y mensajes dedicados al joven. Ahora, tras el hallazgo, tanto ellos como las autoridades aguardan los resultados de las pericias para determinar si el cuerpo corresponde efectivamente a Alejandro.