jueves 27 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Chile

Sanjuanino desaparecido en La Serena: qué se sabe sobre el cuerpo encontrado

Las autoridades chilenas investigan si el cuerpo hallado este jueves en el mar de La Serena corresponde a Alejandro Cabrera Iturriaga, el joven sanjuanino de 17 años desaparecido hace diez días, mientras el Servicio Médico Legal realiza las pericias para confirmar su identidad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
Lee además
condenaron a un sanjuanino por tener material pornografico infantil y abusar de su nieta
Terrible

Condenaron a un sanjuanino por tener material pornográfico infantil y abusar de su nieta
Olivos y aceitera sanjuanina (foto CREA). La aceituna y el aceite de oliva cierran un año difícil. 
Día Mundial del Olivo

Cómo llegan la aceituna y el aceite de oliva sanjuanino a su día: vaivén de precios y la cosecha que viene

Según informó la Armada de Chile, alrededor de las 9:50 la embarcación LSG Coquimbo realizaba un patrullaje de fiscalización pesquera cuando su tripulación avistó un cadáver flotando en la bahía. El cuerpo fue retirado del agua y trasladado hasta el Muelle de Pasajeros del puerto de Coquimbo, donde quedó a disposición del Servicio Médico Legal (SML) para las pericias e identificación oficial. La Fiscalía Regional de Coquimbo también instruyó diligencias a la Brigada de Homicidios de la PDI, indicó el diario El Día de Chile.

Embed - Diario El Dia Oficial on Instagram: " Durante la mañana de este jueves, se registró el hallazgo de un cadáver sin vida flotando en el mar a la altura del sector de Cuatro Esquinas con Avenida del Mar, en la comuna de La Serena. Personal de la Armada subió a bordo el cuerpo y fue trasladado hasta la capitanía del Puerto de Coquimbo. Ante esto la Fiscalía Regional de Coquimbo solicitó diligencias a la PDI y al Servicio Médico Legal( SML) para comenzar con las pericias correspondientes. #ElDíaInforma"
View this post on Instagram

El capitán de Puerto de Coquimbo, Daniel Sarzosa, señaló que, por el momento, no es posible confirmar si los restos pertenecen o no al adolescente argentino y que esa determinación dependerá de los exámenes que lleva adelante el SML. Indicó además que los resultados podrían conocerse “en las próximas horas”, una vez completados los peritajes correspondientes.

Embed - Carlos Ruiz on Instagram: "El Capitán de Puerto de Coquimbo, Daniel Zarzosa, informa respecto al hallazgo de cuerpo flotando en el sector de Cuatro Esquinas en La Serena. El hallazgo se produce a 10 días de la desaparición de Alejandro Cabrera, joven sanjuanino que fue arrastrado por el oleaje en el mismo lugar #laserena #chile"
View this post on Instagram

El funcionario explicó que se comunicó de manera directa con la familia del joven para informarles sobre el hallazgo y aclaró que se les notificó que existe la posibilidad de que el cuerpo corresponda a Alejandro, aunque esto aún no está confirmado. También aseguró que serán los primeros en recibir la información oficial apenas se obtenga la identificación.

Las labores especiales de búsqueda del joven habían finalizado el 24 de noviembre, pero la Autoridad Marítima había ordenado a todas las unidades navales y patrullas terrestres mantener la vigilancia durante sus operaciones habituales. Esa continuidad permitió que la Armada detectara el cuerpo encontrado este jueves.

image

Alejandro Cabrera Iturriaga, oriundo de San Juan y residente en Chile junto a su familia desde hace un año, desapareció cuando ingresó al mar junto a cuatro familiares en la playa Cuatro Esquinas. La marea los arrastró mar adentro y, pese a un rescate civil y luego oficial, solo cuatro de ellos pudieron ser puestos a salvo. Desde entonces, equipos de la Armada, Bomberos, personal municipal y pescadores artesanales realizaron operativos por aire y mar, que resultaron infructuosos.

En los días posteriores, la familia permaneció en la costa y realizó un homenaje en la playa, con globos blancos y mensajes dedicados al joven. Ahora, tras el hallazgo, tanto ellos como las autoridades aguardan los resultados de las pericias para determinar si el cuerpo corresponde efectivamente a Alejandro.

Temas
Seguí leyendo

El recuerdo imborrable de un sanjuanino que compartió 'vestuario' con Diego Maradona: "Era humilde, infinito"

"Hasta que Dios nos reúna": el video de la familia del sanjuanino desaparecido en La Serena y la suelta de globos

Video: el sentido homenaje de la familia del sanjuanino desaparecido en la playa de La Serena

Drones, pescadores y equipos especializados continúan buscando al joven sanjuanino desaparecido en el mar de Chile

Un famoso tiktoker sanjuanino se tiró a la fuente de la Plaza 25 de Mayo: ¿está prohibido?

A un sanjuanino lo investigaban por manosear a una sobrina y ahora queda en la mira por violar a otra

Un sanjuanino ganó un premio de más de $20 millones en el Quini 6

Asaltaron a un tour de compras argentino en Chile, les robaron hasta los documentos y ahora están varados

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
hong kong, testigo del peor incendio en decadas: 55 muertos, 279 desaparecidos y una empresa en la mira
Investigación

Hong Kong, testigo del peor incendio en décadas: 55 muertos, 279 desaparecidos y una empresa en la mira

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El allanamiento se realizó en el barrio Jardines del Oeste, en Rivadavia.
Fraude millonario

La estafa de $80.000.000 a una conocida empresa sanjuanina que terminó con un empleado preso

Imagen ilustrativa
Se les volvió en contra

Una joven vecina lo acusó de abuso sexual, todo era mentira y él ahora la denunció por falsa denuncia

La médica obstetra condenada a prisión en suspenso.
Veredicto en Tribunales

Condenaron a la médica que causó la muerte de un bebé en un parto en el hospital Rawson, pero no irá presa

¿Eso vale la vida de mi hijo?: la desgarradora reacción de la mujer que perdió a su bebé en el parto por el que condenaron a Saldívar
Juicio por mala praxis

"¿Eso vale la vida de mi hijo?": la desgarradora reacción de la mujer que perdió a su bebé en el parto por el que condenaron a Saldívar

El granizo golpeó de lleno en Mendoza: el impactante video del temporal
Alerta

El granizo golpeó de lleno en Mendoza: el impactante video del temporal

Te Puede Interesar

Murió un hombre de 64 años y la familia apunta contra el Hospital Marcial Quiroga por presunta negligencia
Deceso

Murió un hombre de 64 años y la familia apunta contra el Hospital Marcial Quiroga por presunta negligencia

Por Redacción Tiempo de San Juan
Con las fiestas navideñas y de Reyes a la vuelta de la esquina, el comercio de San Juan se anota en una campaña nacional de promoción y descuentos. 
Consumo de Fiestas

Navidad y Reyes: convocan a las jugueterías sanjuaninas a sumarse a una campaña nacional para impulsar las ventas

Condenaron a un sanjuanino por tener material pornográfico infantil y abusar de su nieta
Terrible

Condenaron a un sanjuanino por tener material pornográfico infantil y abusar de su nieta

Sanjuanino desaparecido en La Serena: qué se sabe sobre el cuerpo encontrado
Chile

Sanjuanino desaparecido en La Serena: qué se sabe sobre el cuerpo encontrado

Emergencia hídrica en San Juan: reuniones en medio de la sesión y el chispazo del oficialismo con un socio clave en Diputados
Picante

Emergencia hídrica en San Juan: reuniones en medio de la sesión y el chispazo del oficialismo con un socio clave en Diputados