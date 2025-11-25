martes 25 de noviembre 2025

Video

El "Puma" Rodríguez se puso picante en un avión y lo dejaron a pie

El cantante melódico se enfrentó con la tripulación del avión con el que volaba a Miami, y quedó en tierra.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En las últimas horas, el legendario cantante venezolano José Luis El Puma Rodríguez quedó en el centro de la atención pública y mediática tras haber sido bajado de un avión en Quito, Ecuador, mientras se preparaba para regresar a Miami. El reconocido artista, intérprete de éxitos como “Agárrense de las manos” y con más de 60 años de trayectoria, protagonizó un episodio que fue registrado por pasajeros y rápidamente se hizo viral, generando debate y sorpresa entre sus seguidores y los medios internacionales.

El incidente comenzó cuando El Puma abordó un vuelo comercial para regresar a Miami, lugar donde reside. Todo se complicó cuando, según relataron testigos y periodistas del ciclo Al Rojo Vivo de Telemundo, el cantante colocó su maletín de manera incorrecta en el compartimiento superior del asiento, lo que generó malestar por parte de la tripulación y de algunos pasajeros. El intérprete no tardó en registrar la situación con su teléfono, visiblemente incómodo y dispuesto a explicar su versión del episodio.

Embed - Bajan de un avión de American Airlines a 'El Puma' José Luis Rodríguez | Noticias Telemundo

En el video, filmado por un pasajero y viralizado en tiempo récord por el ciclo televisivo, se lo escucha al Puma de pie, grabando y hablando de cara a sus seguidores: “No me siento bien y de parte de la tripulación me dejan estar acá... Es la primera vez en mi vida”, declaraba el artista, manifestando su sorpresa y disconformidad ante lo que estaba ocurriendo. El clima se volvió aun más tenso cuando hizo su aparición el capitán de la nave, quien desde detrás suyo y con un tono severo le exigió enérgicamente que desembarcara.

La escena, lejos de ser una discusión privada, fue observada y grabada por otros pasajeros que no tardaron en replicar la secuencia en redes. “¡Desembarque de mi avión ahorita!”, se lo escucha decir al capitán, visiblemente enojado. El Puma intentó resistir levemente, pero la vehemencia de la orden le dejó claro que no tenía opción: “No puede hacer esta filmación y todo. Usted estuvo muy mal con nuestros tripulantes aquí. ¡No puede hacer esto!”, insistió el tripulante a cargo de la seguridad y la dinámica del vuelo.

De esa manera José Luis Rodríguez terminó por retirar su equipaje del compartimiento superior y retirarse de la aeronave, dando fin a una situación tan tensa como insólita para un nombre con décadas de éxito internacional.

Una vez difundidas las imágenes, la periodista del noticiero contribuyó a recolectar los testimonios clave: según la persona que grabó el video original, todo habría comenzado cuando el Puma tuvo un malentendido con un miembro de la tripulación tras la colocación fallida de su maletín, lo que generó una discusión subida de tono. La versión del propio artista, transmitida al ciclo, agregó que “un miembro de la tripulación no lo trató bien y tuvieron un encontronazo”. El cantante aclaró que “se disculpó varias veces, pero el empleado fue a hablar con el capitán, quien decidió sacarlo del vuelo”. Así, El Puma debió resignarse a esperar en Quito hasta encontrar una nueva salida hacia Miami, todo bajo la mirada del público y de los cientos de pasajeros del vuelo que presenciaron el escándalo.

Las redes sociales se encendieron con la noticia. Los usuarios se dividieron entre quienes apoyaban la decisión de la tripulación y quienes cuestionaban la reacción del artista. “Estuvo bien el capitán porque defendió a su equipo”; “¿Quién se cree que es?”; “Finalmente aprendió a que no puede ser desubicado”; “Que se compre un avión privado para la próxima”; “Bien echado del avión”, fueron solo algunos de los mensajes que se multiplicaron, dejando ver que el episodio no pasó inadvertido.

