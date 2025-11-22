Encontraron un avión narco abandonado en Santa Fe

Un nuevo narcoavión abandonado fue hallado durante las últimas horas de este sábado en un campo de la localidad santafesina de Curupaity, ubicada en el departamento San Cristóbal.

Las pericias realizadas con los perros de Gendarmería confirmaron que la aeronave de bandera boliviana fue utilizada para transportar cocaína, según publica el sitio Rosario 3.

El hallazgo se produjo poco antes de las 15 del jueves, cuando el encargado de un campo vio la avioneta estacionada entre el trigo. Allí dio avisó a la Policía local. Minutos después, llegaron agentes de la Comisaría 7ª de Arrufó.

Cuando llegaron, los perros antinarcóticos empezaron a ladrar cuando olfatearon distintos sectores del fuselaje. Para los investigadores, la nave aterrizó para realizar una bajada de droga, la cual fue retirada antes de la llegada de la policía. Por algún motivo, decidieron abandonar la avioneta.

La investigación quedó a cargo del fiscal Emiliano Odriozola, que notificó a la Fiscalía Federal de Rafaela al tratarse de un posible delito federal.

En lo que va del año, en la región se registraron al menos otros cinco hallazgos de avionetas, en su mayoría entre el sur de Santa Fe y el norte de Buenos Aires.

Uno de ellos, la aeronave que se estrelló en las afueras de Arequito (Santa Fe), con 60 kilos de cocaína. Fue poco después de encontrar a Brian "Patoruzek" Bilbao (48), uno de los narcos más buscados del país, que cayó en tierra con con 958 kilos de cocaína. Creen que esa droga podría haber llegado por el aire.

Bilbao, uno de los narcos más buscados de Argentina, fue detenido junto a su hermano Waldo. Movían grandes cantidades de cocaína boliviana en avionetas. La banda también se dedicaba al lavado de dinero, invirtiendo en negocios como biodiésel, taxis, teatros, bares y una agencia de autos de lujo.

Los antecedentes no aparecen únicamente en Santa Fe. A comienzos de este mes, una avioneta con matrícula boliviana se estrelló en un campo de Salta, llevando 136 kilos de cocaína. A pesar del accidente, no hubo muertos ni heridos. Cuatro personas fueron detenidas en relación con el caso.

Además de la droga encontrada en la avioneta, se descubrieron 228 kilos más enterrados en una finca cercana. Este incidente se suma a otros casos de narcoaviones descubiertos en Argentina en los últimos meses, incluyendo uno en el que una reina de belleza boliviana fue detenida junto al piloto de la aeronave.

Fuente: Clarín