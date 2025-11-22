sábado 22 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Impactante

Encontraron un avión narco abandonado en Santa Fe

Los perros detectaron que la aeronave transportaba cocaína. Es el sexto hallazgo en lo que va de este de 2025.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un nuevo narcoavión abandonado fue hallado durante las últimas horas de este sábado en un campo de la localidad santafesina de Curupaity, ubicada en el departamento San Cristóbal.

Lee además
Tras el descenso, una tormenta desvió el vuelo que traía de regreso a San Juan al plantel de San Martín.
Noche interminable

Un desperfecto mecánico provocado por la tormenta desvió el vuelo de San Martín hacia Neuquén
un hombre murio tras hacerse un implante dental
De no creer

Un hombre murió tras hacerse un implante dental

Las pericias realizadas con los perros de Gendarmería confirmaron que la aeronave de bandera boliviana fue utilizada para transportar cocaína, según publica el sitio Rosario 3.

El hallazgo se produjo poco antes de las 15 del jueves, cuando el encargado de un campo vio la avioneta estacionada entre el trigo. Allí dio avisó a la Policía local. Minutos después, llegaron agentes de la Comisaría 7ª de Arrufó.

Cuando llegaron, los perros antinarcóticos empezaron a ladrar cuando olfatearon distintos sectores del fuselaje. Para los investigadores, la nave aterrizó para realizar una bajada de droga, la cual fue retirada antes de la llegada de la policía. Por algún motivo, decidieron abandonar la avioneta.

La investigación quedó a cargo del fiscal Emiliano Odriozola, que notificó a la Fiscalía Federal de Rafaela al tratarse de un posible delito federal.

En lo que va del año, en la región se registraron al menos otros cinco hallazgos de avionetas, en su mayoría entre el sur de Santa Fe y el norte de Buenos Aires.

Uno de ellos, la aeronave que se estrelló en las afueras de Arequito (Santa Fe), con 60 kilos de cocaína. Fue poco después de encontrar a Brian "Patoruzek" Bilbao (48), uno de los narcos más buscados del país, que cayó en tierra con con 958 kilos de cocaína. Creen que esa droga podría haber llegado por el aire.

Bilbao, uno de los narcos más buscados de Argentina, fue detenido junto a su hermano Waldo. Movían grandes cantidades de cocaína boliviana en avionetas. La banda también se dedicaba al lavado de dinero, invirtiendo en negocios como biodiésel, taxis, teatros, bares y una agencia de autos de lujo.

Los antecedentes no aparecen únicamente en Santa Fe. A comienzos de este mes, una avioneta con matrícula boliviana se estrelló en un campo de Salta, llevando 136 kilos de cocaína. A pesar del accidente, no hubo muertos ni heridos. Cuatro personas fueron detenidas en relación con el caso.

Además de la droga encontrada en la avioneta, se descubrieron 228 kilos más enterrados en una finca cercana. Este incidente se suma a otros casos de narcoaviones descubiertos en Argentina en los últimos meses, incluyendo uno en el que una reina de belleza boliviana fue detenida junto al piloto de la aeronave.

Fuente: Clarín

Temas
Seguí leyendo

Escándalo: suspenden a una oficial de policía por utilizar el uniforme para hacer videos subidos de tono

Una nena tenía mucho dolor en su ojo, la llevaron al hospital y le dijeron que tenía gusanos en la cabeza

Confirmaron la transferencia de 872.000.000 de dólares para que Argentina le pague al FMI

Según Caputo, el gobierno de Milei no habló con bancos por un rescate financiero para la Argentina

ANMAT exigió el retiro inmediato de una marca de lavandina en todo el país

Hallaron un cuerpo en Santa Cruz y analizan si es uno de los jubilados desaparecidos en Chubut

Le cortó el pene a su amante con una tijera de jardinería, la condenaron y ahora quedó en libertad

El paso a Chile por Mendoza explotó antes del finde largo: mucha demora tras 10 horas de cierre

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
una nena tenia mucho dolor en su ojo, la llevaron al hospital y le dijeron que tenia gusanos en la cabeza
Terrorífico

Una nena tenía mucho dolor en su ojo, la llevaron al hospital y le dijeron que tenía gusanos en la cabeza

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Zigzagueaba en Ruta 20: la policía lo frenó y marcó 2,83 g/l de alcohol en sangre
Se evitó una tragedia

Zigzagueaba en Ruta 20: la policía lo frenó y marcó 2,83 g/l de alcohol en sangre

Una nena de 7 años jugaba en el patio de su casa y fue asesinada de un balazo
Como en San Juan

Una nena de 7 años jugaba en el patio de su casa y fue asesinada de un balazo

Banderazo descontrolado en San Juan: el video de la feroz pelea de chicas en medio de los festejos
Incidentes

Banderazo descontrolado en San Juan: el video de la feroz pelea de chicas en medio de los festejos

Buscate si fuiste a la segunda noche de la Fiesta Nacional del Sol
Galería de fotos

Buscate si fuiste a la segunda noche de la Fiesta Nacional del Sol

Quién era la joven que murió electrocutada en 9 de Julio
Tragedia en Las Chacritas

Quién era la joven que murió electrocutada en 9 de Julio

Te Puede Interesar

A la izquierda, el único acusado de esta brutal golpiza. A la derecha, imágenes de la tomografía que le hicieron a la víctima donde muestra claramente las fracturas en su cráneo.
Terrible

Sarmiento: sigue grave el hombre agredido por su sobrino, tras descubrir un romance con su pareja

Por Redacción Tiempo de San Juan
De los escombros a la gloria: la historia de Defensores de Argentinos, el club que nació con el legado de los Álvarez
Herencia

De los escombros a la gloria: la historia de Defensores de Argentinos, el club que nació con el legado de los Álvarez

Zigzagueaba en Ruta 20: la policía lo frenó y marcó 2,83 g/l de alcohol en sangre
Se evitó una tragedia

Zigzagueaba en Ruta 20: la policía lo frenó y marcó 2,83 g/l de alcohol en sangre

El San Juan que se fue en tren y el libro que revela los secretos de 63 añorables estaciones
Descubrimientos

El San Juan que se fue en tren y el libro que revela los secretos de 63 añorables estaciones

Desde arriba, el drone de Tiempo te muestra la multitudinaria convocatoria en la noche del rock de la FNS 2025
Imágenes exclusivas

Desde arriba, el drone de Tiempo te muestra la multitudinaria convocatoria en la noche del rock de la FNS 2025