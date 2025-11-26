miércoles 26 de noviembre 2025

Aleluya

Uno de los grandes socios futbolísticos de Messi se volvió predicador

El extraordinario futbolista, que conformó un tándem memorable con Lionel Messi en el Barcelona que ganó todo, dio un giro en su vida tras serios problemas con la ley que lo llevaron a la cárcel.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Dani Alves, una de las figuras más emblemáticas de la historia del fútbol moderno, ha protagonizado un sorprendente "renacer espiritual" tras su salida de prisión en marzo de 2024. A menos de tres años del escándalo de agresión sexual que lo llevó a prisión y que desmanteló su carrera y fortuna, el exjugador ha cambiado los estadios por el púlpito, asumiendo un rol de predicador en la comunidad evangélica.

El exfutbolista, que enfrentó un proceso judicial por una agresión sexual ocurrida en una discoteca de Barcelona en diciembre de 2022, fue liberado el 25 de marzo de 2024 tras 14 meses en prisión, al pagar una fianza de un millón de euros. Aunque un tribunal superior de Cataluña posteriormente anuló su condena, su detención generó un derrumbe económico y de reputación.

La fe en medio de la tempestad

Hoy, Alves se presenta como un "discípulo de Cristo Jesús" en sus redes sociales y ha comenzado a compartir su testimonio de fe públicamente. A finales de octubre, un video grabado en la iglesia evangélica Elim en Girona lo mostró con micrófono en mano, dirigiéndose a jóvenes sobre la fe, la disciplina y las "turbulencias de la vida".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porktendencia/status/1993744151654092826&partner=&hide_thread=false

Alves ha asegurado que su acercamiento a la religión fue fundamental para sobrellevar el proceso judicial. En sus discursos, intenta transmitir su autoconvencimiento a los fieles. En una de sus intervenciones, el ex lateral derecho de la selección de Brasil compartió su experiencia, afirmando: "Hay que tomar en serio las cosas de Dios y hay que tener fe. Yo soy la prueba de eso". También expresó que "En medio de las turbulencias, en medio de la tempestad, siempre hay un mensajero de Dios" que lo llevó al camino de la Iglesia en el peor momento de su vida.

Su mensaje central se enfoca en el cumplimiento de las promesas divinas: “Aquí lo que Dios promete, es lo que Dios cumple”. Su nueva faceta incluye interpretar canciones religiosas y compartir reflexiones sobre la renovación espiritual, dejando atrás las publicaciones centradas en el deporte.

La caída de un legado millonario

Esta conversión se produce tras uno de los episodios más graves de su trayectoria. El proceso judicial supuso una pérdida de contratos de publicidad valorados entre 30 mil y 50 mil euros y la congelación de cuentas bancarias en España y Brasil. Su fortuna, estimada en 55 millones de euros, quedó comprometida. Pumas rescindió su contrato, lo que le costó cerca de 2.1 millones de dólares en salario.

Alves ostentaba el título de jugador más laureado del fútbol moderno, con 43 títulos, solo superado por Lionel Messi. Su prestigio como lateral derecho fue clave para el "super Barça" que ganó todo a inicios de la década de 2010, formando con Messi una dupla memorable.

Embed - LIONEL MESSI DANI ALVES: Hacer fácil lo difícil.

La abogada de la víctima del caso, Ester García, calificó la libertad bajo fianza como "justicia para ricos," transmitiendo un sentimiento de impunidad, lo que intensifica el debate público generado por la conversión religiosa de Alves.

El exjugador, de 42 años, ahora equilibra su vida espiritual con su faceta familiar, habiendo retomado la relación con su esposa, la modelo Joana Sanz, y celebrando el reciente nacimiento de su primera hija en común. No obstante, enfrenta el distanciamiento con sus dos hijos de su primer matrimonio, quienes sufrieron acoso debido al caso.

