miércoles 19 de noviembre 2025

Lamentable

Continúa sin novedades la búsqueda del joven sanjuanino que se perdió en el mar chileno

A primera hora de la mañana de este miércoles fue retomado el operativo de búsqueda del chico de 17 años arrastrado por las olas el pasado lunes al mediodía.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El operativo de búsqueda del joven sanjuanino en el mar de Chile continúa sin arrojar resultados. 

Ya pasaron casi 48 horas desde que Alejandro Cabrera Iturriaga, el joven sanjuanino de 17 años que fue arrastrado por las olas en el mar de Chile el pasado lunes al mediodía, desapareció. Desde ese momento se puso en marcha un importante operativo de búsqueda en el vecino país. Sin embargo, las tareas, que fueron retomadas a primera hora de la mañana de este miércoles, continúan sin arrojar resultados.

La familia del joven sanjuanino vive momentos de angustia en La Serena (FOTO: Lautaro Carmona, para DIARIO EL DÍA).
Según informan medios del país vecino, durante la noche las tareas quedaron en pausa y fueron retomadas con la salida del sol. El trabajo sigue siendo comandado por la Armada Chilena en las zonas aledañas a la playa Cuatro Esquinas, en la ciudad de La Serena, donde ocurrió el terrible hecho.

En el operativo participan distintas instituciones, como personal municipal, Bomberos y también pescadores artesanales, tanto de La Serena como de Coquimbo, que se han desplegado en este lugar. El grupo especializado de rescate está trabajando con el uso de drones, mientras que los pescadores artesanales están realizando labores con redes.

Todos se mueven en una amplia zona, desde Playa Blanca —ubicada aproximadamente a dos kilómetros hacia el norte de donde ocurrió el hecho— hasta la caleta de Peñuelas, que queda específicamente a tres kilómetros. Y hacia el oeste, los medios navales trabajan a aproximadamente una milla de distancia de la playa.

Cabe recordar que el joven es de origen sanjuanino, pero está radicado con su familia en Chile desde hace un año. El pasado lunes, alrededor del mediodía, él y otros cuatro familiares, de entre 12 y 22 años, ingresaron al mar y comenzaron a ser arrastrados por la marea. Un hombre que pasaba por el lugar, con la colaboración posterior de personal especializado, logró rescatar a cuatro de ellos, pero Alejandro desapareció en medio del oleaje y aún no hay novedades sobre él.

Este es José Mattar, el ahora buscado por la Policía.
Los dos detenidos, en el medio: odontólogo y ahora abogado Luis Minin, y el otro, el médico Víctor Oberdank del Valle Fernández video
Confirmado: los hombres de confianza de Quattropani renunciaron a la Fiscalía General
El Estafador de ancianas admitió los fraudes que hizo y le dieron 3 años de pena: no irá preso
