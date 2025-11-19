Continúa sin novedades la búsqueda del joven sanjuanino que se perdió en el mar chileno

Ya pasaron casi 48 horas desde que Alejandro Cabrera Iturriaga , el joven sanjuanino de 17 años que fue arrastrado por las olas en el mar de Chile el pasado lunes al mediodía, desapareció. Desde ese momento se puso en marcha un importante operativo de búsqueda en el vecino país. Sin embargo, las tareas, que fueron retomadas a primera hora de la mañana de este miércoles, continúan sin arrojar resultados.

En vilo El dolor detrás de la cordillera: "Estamos más tranquilos, pero aún sin saber nada", el relato del hermano del sanjuanino perdido en el mar de La Serena

Según informan medios del país vecino, durante la noche las tareas quedaron en pausa y fueron retomadas con la salida del sol. El trabajo sigue siendo comandado por la Armada Chilena en las zonas aledañas a la playa Cuatro Esquinas, en la ciudad de La Serena, donde ocurrió el terrible hecho.

En el operativo participan distintas instituciones, como personal municipal, Bomberos y también pescadores artesanales, tanto de La Serena como de Coquimbo, que se han desplegado en este lugar. El grupo especializado de rescate está trabajando con el uso de drones, mientras que los pescadores artesanales están realizando labores con redes.

Todos se mueven en una amplia zona, desde Playa Blanca —ubicada aproximadamente a dos kilómetros hacia el norte de donde ocurrió el hecho— hasta la caleta de Peñuelas, que queda específicamente a tres kilómetros. Y hacia el oeste, los medios navales trabajan a aproximadamente una milla de distancia de la playa.

Cabe recordar que el joven es de origen sanjuanino, pero está radicado con su familia en Chile desde hace un año. El pasado lunes, alrededor del mediodía, él y otros cuatro familiares, de entre 12 y 22 años, ingresaron al mar y comenzaron a ser arrastrados por la marea. Un hombre que pasaba por el lugar, con la colaboración posterior de personal especializado, logró rescatar a cuatro de ellos, pero Alejandro desapareció en medio del oleaje y aún no hay novedades sobre él.