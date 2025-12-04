jueves 4 de diciembre 2025

Comunicado

Secuestraron drogas, celulares y demás elementos en un operativo en el Penal de Chimbas

Las intervenciones se concentraron en el Sector 2, Pabellón 4, además de talleres internos y otros espacios específicos de la unidad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Penal de Chimbas.

Penal de Chimbas.

Este jueves, las fuerzas federales y provinciales realizaron un amplio operativo de allanamiento en el Penal de Chimbas, en el marco de una investigación por infracción a la Ley de Estupefacientes. La medida fue autorizada por la Justicia Federal y ejecutada bajo los protocolos vigentes. En las tareas, secuestraron drogas y celulares.

Según informó la Secretaría de Estado de Seguridad, personal de Gendarmería Nacional y de la División Drogas Ilegales de la Policía de San Juan ingresó al establecimiento penitenciario distribuido en distintas comisiones, junto a testigos civiles y móviles oficiales. Las intervenciones se concentraron en el Sector 2, Pabellón 4, además de talleres internos y otros espacios específicos de la unidad.

Durante el procedimiento, los efectivos incautaron diversos elementos considerados de interés para la causa: sustancia estupefaciente, dispositivos electrónicos y otros objetos vinculados a la investigación. Todo el material secuestrado fue embalado y remitido a la autoridad judicial competente.

La Unidad Fiscal Federal interviene en el avance del caso. Desde el Servicio Penitenciario Provincial destacaron la coordinación con las fuerzas intervinientes y reafirmaron su compromiso con las acciones destinadas a prevenir el delito y reforzar la seguridad.

Asimismo, solicitaron a la ciudadanía y a los medios de comunicación limitarse a difundir información oficial y evitar la publicación de datos personales que puedan afectar el desarrollo de la investigación.

Imagen ilustrativa
Violento atraco

Un empresario sanjuanino fue baleado durante un ataque de motochorros en Chimbas

Por Redacción Tiempo de San Juan

