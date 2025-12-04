Secuestraron drogas, celulares y demás elementos en un operativo en el Penal de Chimbas

Este jueves, las fuerzas federales y provinciales realizaron un amplio operativo de allanamiento en el Penal de Chimbas , en el marco de una investigación por infracción a la Ley de Estupefacientes . La medida fue autorizada por la Justicia Federal y ejecutada bajo los protocolos vigentes. En las tareas, secuestraron drogas y celulares .

Según informó la Secretaría de Estado de Seguridad, personal de Gendarmería Nacional y de la División Drogas Ilegales de la Policía de San Juan ingresó al establecimiento penitenciario distribuido en distintas comisiones, junto a testigos civiles y móviles oficiales. Las intervenciones se concentraron en el Sector 2, Pabellón 4, además de talleres internos y otros espacios específicos de la unidad.

Durante el procedimiento, los efectivos incautaron diversos elementos considerados de interés para la causa: sustancia estupefaciente, dispositivos electrónicos y otros objetos vinculados a la investigación. Todo el material secuestrado fue embalado y remitido a la autoridad judicial competente.

La Unidad Fiscal Federal interviene en el avance del caso. Desde el Servicio Penitenciario Provincial destacaron la coordinación con las fuerzas intervinientes y reafirmaron su compromiso con las acciones destinadas a prevenir el delito y reforzar la seguridad.

Asimismo, solicitaron a la ciudadanía y a los medios de comunicación limitarse a difundir información oficial y evitar la publicación de datos personales que puedan afectar el desarrollo de la investigación.