Marcelo Lima demandó a Sergio Vallejos y el empresario salió al cruce: "Es una actitud amenazante, pero no le tengo miedo"

El empresario y dirigente liberal Sergio Vallejos aseguró sentirse “sorprendido” y “nuevamente atacado por el Estado”, luego de ser notificado de la demanda civil por daños y perjuicios que presentó en su contra el ministro de la Corte de Justicia , Marcelo Lima . El cortista reclama una reparación económica de $60.000.00 , tras las afirmaciones que el empresario hizo en los pedidos de juicio político impulsados en 2024 .

La acción judicial que impulsó Lima se radicó en el Tercer Juzgado Civil , a cargo del juez Luis Arancibia, y sostiene que el excandidato a gobernador habría afectado su “buen nombre y honor” mediante presentaciones que, según la demanda, contenían hechos falsos, además de declaraciones públicas reiteradas. Es por ello que, consultado por Tiempo de San Juan, Vallejos reconoció que la maniobra resultó inesperada.

En su descargo, el dirigente liberal vinculó la demanda con una forma de presión institucional. “No es lo mismo que yo te demande a que lo haga un cortista. Puede generar suspicacia. Lima es una figura fuerte que conduce el Poder Judicial”, dijo al mismo tiempo que agregó: “A mí ya me metieron preso en Flagrancia en pandemia. Me pedían seis años y medio de prisión y fui sobreseído. Sentí el peso del Estado sobre el individuo. Y ahora nuevamente me toca defenderme”.

Vallejos también criticó el monto reclamado por Lima: “Vienen sobre mi patrimonio económico. Quizás eso es lo que cuestan dos o tres caballos de los que tiene Lima en sus aras. Que alguien que se ha hecho multimillonario a la sombra del Estado me venga a reclamar plata… por lo menos me causa gracia, aunque es triste”.

“Me tomó de sorpresa y demuestra cómo actúa el poder del Estado”, manifestó quien este jueves por la mañana tomó conocimiento formal de la demanda y, por tanto, indicó que se reunirá con su equipo legal para definir los pasos a seguir. En ese marco, aseguró que la demanda no lo intimida y que resulta una forma de amedrentamiento por parte del cortista.

“Sin duda demuestra que el doctor Lima, con toda la fuerza que representa su investidura, actúa sobre un ciudadano común”, sostuvo el empresario que señaló que la demanda puede interpretarse como un mensaje intimidante para la sociedad. “Esto es una manera de decirle a los ciudadanos ‘con nosotros no se metan’. Lima está enviando un mensaje peligroso para la república. Es una actitud amenazante”, añadió.

En ese marco, insistió con el mensaje subrepticio que supone la demanda, a su entender. “Es una forma de advertir que 'si usted se mete conmigo, yo le voy a pedir que pague 60 millones de pesos. Es una cifra que asusta a cualquiera, pero a mí no”, anticipó quien recordó que sus pedidos de juicio político fueron desestimados por la Sala Acusadora de la Cámara de Diputados, aunque considera válidas sus observaciones sobre el accionar del ministro de la Corte.

“Haré lo que corresponde, que es contestar la demanda. Nuestro equipo de abogados es extremadamente capacitado. Ya demostramos nuestro conocimiento del derecho constitucional cuando impugnamos la candidatura de Uñac”, argumentó.

Los pedidos de jury que no prosperaron

Lla demanda de Lima surge un año después de que Vallejos impulsara dos pedidos de juicio político contra él y otros dos ministros del máximo tribunal por el fallo de 2023 en la causa de expropiación de la exbodega La Superiora, Adriana García Nieto y Daniel Olivares Yapur.

La Sala Acusadora desestimó las denuncias al no encontrar elementos que permitieran avanzar, y calificó como incomprobables las afirmaciones del empresario sobre la supuesta contradicción del fallo con la jurisprudencia vigente. Más tarde, Vallejos presentó sucesivas ampliaciones y un nuevo pedido de jury centrado exclusivamente en Lima, alegando una incompatibilidad por su matrícula de escribano; algo que también fue descartado por la Legislatura.