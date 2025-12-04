jueves 4 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Por daños y perjuicios

Marcelo Lima demandó a Sergio Vallejos y el empresario salió al cruce: "Es una actitud amenazante, pero no le tengo miedo"

La acción del cortista tuvo lugar un año después de que el dirigente liberal pidiera un jury en su contra. A pesar de que el requerimiento fue descartado, para la máxima autoridad judicial la historia no terminó ahí y ahora intentará ser resarcido con el pago de $60.000.000. "Es lo que cuestan algunos de sus caballos", sostuvo el demandado que responderá ante la Justicia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
1

El empresario y dirigente liberal Sergio Vallejos aseguró sentirse “sorprendido” y “nuevamente atacado por el Estado”, luego de ser notificado de la demanda civil por daños y perjuicios que presentó en su contra el ministro de la Corte de Justicia, Marcelo Lima. El cortista reclama una reparación económica de $60.000.00 , tras las afirmaciones que el empresario hizo en los pedidos de juicio político impulsados en 2024.

Lee además
Guillermo Baigorrí, al asumir el 19 de noviembre último.
Declaraciones

Baigorrí argumentó la reforma de la Fiscalía General: "Prefiero ser la mejor versión mía que una mala versión del doctor Quattropani"
La obstetra sanjuanina Daniela Saldívar, el día que fue condenada por homicidio culposo. El Sindicato Médico salió con un fuerte descargo y se sumó a la polémica de cruces.
Revuelo

"Que se calce un ambo": el Sindicato Médico de San Juan se suma a la polémica por la mala praxis y pide unidad al cuerpo profesional

La acción judicial que impulsó Lima se radicó en el Tercer Juzgado Civil, a cargo del juez Luis Arancibia, y sostiene que el excandidato a gobernador habría afectado su “buen nombre y honor” mediante presentaciones que, según la demanda, contenían hechos falsos, además de declaraciones públicas reiteradas. Es por ello que, consultado por Tiempo de San Juan, Vallejos reconoció que la maniobra resultó inesperada.

En su descargo, el dirigente liberal vinculó la demanda con una forma de presión institucional. “No es lo mismo que yo te demande a que lo haga un cortista. Puede generar suspicacia. Lima es una figura fuerte que conduce el Poder Judicial”, dijo al mismo tiempo que agregó: “A mí ya me metieron preso en Flagrancia en pandemia. Me pedían seis años y medio de prisión y fui sobreseído. Sentí el peso del Estado sobre el individuo. Y ahora nuevamente me toca defenderme”.

Vallejos también criticó el monto reclamado por Lima: “Vienen sobre mi patrimonio económico. Quizás eso es lo que cuestan dos o tres caballos de los que tiene Lima en sus aras. Que alguien que se ha hecho multimillonario a la sombra del Estado me venga a reclamar plata… por lo menos me causa gracia, aunque es triste”.

“Me tomó de sorpresa y demuestra cómo actúa el poder del Estado”, manifestó quien este jueves por la mañana tomó conocimiento formal de la demanda y, por tanto, indicó que se reunirá con su equipo legal para definir los pasos a seguir. En ese marco, aseguró que la demanda no lo intimida y que resulta una forma de amedrentamiento por parte del cortista.

Sin duda demuestra que el doctor Lima, con toda la fuerza que representa su investidura, actúa sobre un ciudadano común”, sostuvo el empresario que señaló que la demanda puede interpretarse como un mensaje intimidante para la sociedad. “Esto es una manera de decirle a los ciudadanos ‘con nosotros no se metan’. Lima está enviando un mensaje peligroso para la república. Es una actitud amenazante”, añadió.

En ese marco, insistió con el mensaje subrepticio que supone la demanda, a su entender. “Es una forma de advertir que 'si usted se mete conmigo, yo le voy a pedir que pague 60 millones de pesos. Es una cifra que asusta a cualquiera, pero a mí no”, anticipó quien recordó que sus pedidos de juicio político fueron desestimados por la Sala Acusadora de la Cámara de Diputados, aunque considera válidas sus observaciones sobre el accionar del ministro de la Corte.

“Haré lo que corresponde, que es contestar la demanda. Nuestro equipo de abogados es extremadamente capacitado. Ya demostramos nuestro conocimiento del derecho constitucional cuando impugnamos la candidatura de Uñac”, argumentó.

Los pedidos de jury que no prosperaron

Lla demanda de Lima surge un año después de que Vallejos impulsara dos pedidos de juicio político contra él y otros dos ministros del máximo tribunal por el fallo de 2023 en la causa de expropiación de la exbodega La Superiora, Adriana García Nieto y Daniel Olivares Yapur.

La Sala Acusadora desestimó las denuncias al no encontrar elementos que permitieran avanzar, y calificó como incomprobables las afirmaciones del empresario sobre la supuesta contradicción del fallo con la jurisprudencia vigente. Más tarde, Vallejos presentó sucesivas ampliaciones y un nuevo pedido de jury centrado exclusivamente en Lima, alegando una incompatibilidad por su matrícula de escribano; algo que también fue descartado por la Legislatura.

Seguí leyendo

El conflicto de la ruta de Hualilán: concejal de Calingasta dio su versión sobre su cambio de actitud en una definición picante

Patricia Bullrich analizó el nuevo Senado: "Las cosas ahora van a cambiar, vamos a sacar todas las leyes que envía el Ejecutivo"

Ruta 40 Sur: la estratégica obra se mantiene pero con toma de trabajadores a ritmo moderado

Santa Lucía inauguró la plaza J.M. Fangio: así quedaron las refacciones

Otro punto caliente en Diputados: apuntan a cambiar el proyecto de emergencia hídrica para que sea aprobado

La CGT rechazó el Salario Mínimo que decretó Javier Milei

Echaron al titular de la SIDE: ¿Quién es el nuevo Señor 5?

Juan Grabois explicó cuál fue el gesto que le dedicó al presidente Milei, en la jura de Diputados

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La obstetra sanjuanina Daniela Saldívar, el día que fue condenada por homicidio culposo. El Sindicato Médico salió con un fuerte descargo y se sumó a la polémica de cruces.
Revuelo

"Que se calce un ambo": el Sindicato Médico de San Juan se suma a la polémica por la mala praxis y pide unidad al cuerpo profesional

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Esta es la grilla de artistas para la Fiesta Nacional de Santa Lucía: Abel Pintos, Sergio Galleguillo, Omega y Dale Q Va
Todo listo

Esta es la grilla de artistas para la Fiesta Nacional de Santa Lucía: Abel Pintos, Sergio Galleguillo, Omega y Dale Q' Va

Este era Leónidas Fonseca, apodado Leo.
Conmoción en Bella Vista

Un amor, una traición y una vieja disputa por tierras, la trama detrás del crimen en Iglesia

Emiten alerta amarilla por tormentas para San Juan y se esperan lluvias desde este jueves por la tarde hasta el domingo inclusive.
Atención

Alerta por tormentas en San Juan: dónde y cuándo se esperan las lluvias

Imagen ilustrativa
Violento atraco

Un empresario sanjuanino fue baleado durante un ataque de motochorros en Chimbas

UPCN San Juan también cayó en una de las estafas más grandes de Argentina: fue un mal trago, dijo Villa
Caso resonante

UPCN San Juan también cayó en una de las estafas más grandes de Argentina: "fue un mal trago", dijo Villa

Te Puede Interesar

Revelaron datos sobre las causas de muerte de Alma Uliarte y la defensa de la familia sostuvo que hay contradicciones
Acusación por mala praxis

Revelaron datos sobre las causas de muerte de Alma Uliarte y la defensa de la familia sostuvo que "hay contradicciones"

Por Redacción Tiempo de San Juan
Penal de Chimbas.
Comunicado

Secuestraron drogas, celulares y demás elementos en un operativo en el Penal de Chimbas

Marcelo Lima demandó a Sergio Vallejos y el empresario salió al cruce: Es una actitud amenazante, pero no le tengo miedo
Por daños y perjuicios

Marcelo Lima demandó a Sergio Vallejos y el empresario salió al cruce: "Es una actitud amenazante, pero no le tengo miedo"

El Paso de Agua Negra: los sanjuaninos que viajen a Chile deben tener en cuenta que se encarecieron las compras por la baja del dólar en el país vecino.
Impacto en el bolsillo sanjuanino

Se encareció Chile justo cuando reabrió el paso de Agua Negra: por qué ahora alcanza para menos

El calor es uno de los grandes protagonistas de este jueves en San Juan.
Termómetro en ascenso

Está picante el tema: la Ciudad de San Juan, en el podio de las ciudades más calurosas del país con 36,2°