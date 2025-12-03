Juan Grabois explicó cuál fue el gesto que le dedicó al presidente Milei, en la jura de Diputados

Durante la jura de los nuevos diputados de la Nación, Juan Grabois quedó marcado por un polémico gesto que le realizó directamente hacia Javier Milei. Aunque algunos atribuyeron la situación a algo repudiable, el funcionario peronista se encargó de explicar la verdad detrás del mismo.

En los videos viralizados, se lograba observar que, antes de jurar para su nuevo cargo, Grabois se giró hacia la posición donde estaba el presidente de la Nación y levantó tres dedos de su mano derecha . Luego de la jura, volvió a hacerlo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/1996324868799799477&partner=&hide_thread=false "Grabois":

Por sus gestos al palco donde estaba Javier Milei durante la jura de los Diputados pic.twitter.com/4jgT6Jm4O2 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) December 3, 2025

Durante una salida al aire en Radio Mitre, Jorge Moure reveló que el diputado emuló a Katniss Everdeen en Los Juegos del Hambre. “Hay una cuestión de cultura audiovisual y cinematográfica. La voy a dejar a criterio, porque es bastante evidente. Aunque leí idioteces en los diarios que demuestra ignorancia”, confesó el funcionario.

image

Juan Grabois explicó por qué hizo su polémico gesto tras jurar como nuevo diputado: “Cuestión de cultura”

En el largometraje, el saludo del personaje lo utiliza para despedirse de Rue, lo que representa un acto de rebelión contra el Capitolio al mostrar respeto por una vida que la ciudad desprecia. A partir de este momento, el gesto se utilizó en el mundo como un símbolo de resistencia, unidad y esperanza.