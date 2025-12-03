miércoles 3 de diciembre 2025

Polémica

Juan Grabois explicó cuál fue el gesto que le dedicó al presidente Milei, en la jura de Diputados

Al momento de jurar, Juan Grabois giró sobre sus talones y elevó la mirada a los palcos de la Cámara de Diputados, para realizarle un gesto a Javier Milei. ¿De qué se trató?

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Durante la jura de los nuevos diputados de la Nación, Juan Grabois quedó marcado por un polémico gesto que le realizó directamente hacia Javier Milei. Aunque algunos atribuyeron la situación a algo repudiable, el funcionario peronista se encargó de explicar la verdad detrás del mismo.

Por qué Juan Grabois realizó ese gesto

En los videos viralizados, se lograba observar que, antes de jurar para su nuevo cargo, Grabois se giró hacia la posición donde estaba el presidente de la Nación y levantó tres dedos de su mano derecha. Luego de la jura, volvió a hacerlo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/1996324868799799477&partner=&hide_thread=false

Durante una salida al aire en Radio Mitre, Jorge Moure reveló que el diputado emuló a Katniss Everdeen en Los Juegos del Hambre. Hay una cuestión de cultura audiovisual y cinematográfica. La voy a dejar a criterio, porque es bastante evidente. Aunque leí idioteces en los diarios que demuestra ignorancia”, confesó el funcionario.

image

Juan Grabois explicó por qué hizo su polémico gesto tras jurar como nuevo diputado: “Cuestión de cultura”

En el largometraje, el saludo del personaje lo utiliza para despedirse de Rue, lo que representa un acto de rebelión contra el Capitolio al mostrar respeto por una vida que la ciudad desprecia. A partir de este momento, el gesto se utilizó en el mundo como un símbolo de resistencia, unidad y esperanza.

Dejá tu comentario

