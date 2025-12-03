miércoles 3 de diciembre 2025

Picantes

Dos ex ministros de Defensa protagonizaron el cruce más fuerte de la jura de Diputados

Agustín Rossi y Luis Petri protagonizaron un momento de alta tensión, en la jura de los diputados nacionales electos en la elección última.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Luis Petri y Agustín Rossi, ambos con pasado reciente al frente del Ministerio de Defensa, protagonizaron una de las discusiones más intensas durante la sesión especial del miércoles 3 de diciembre, en la que los 127 diputados nacionales electos asumieron sus bancas. El intercambio, que se produjo minutos después de la partida del presidente Javier Milei, incluyó un fuerte pase de facturas sobre la gestión en la cartera castrense y profundas diferencias ideológicas.

Javier Milei celebró que La Libertad Avanza se haya convertido en la primera minoría de la Cámara de Diputados de la Nación.
Nuevo escenario

Javier Milei festejó que La Libertad Avanza alcanzó la primera minoría en Diputados: "Fin"
con distintas formulas, juraron los tres diputados nacionales sanjuaninos: asi fueron los momentos
Video

Con distintas fórmulas, juraron los tres diputados nacionales sanjuaninos: así fueron los momentos

En un clima de euforia y hostilidad, Petri, actual diputado por La Libertad Avanza (LLA) y designado vicepresidente 2do del cuerpo, tomó la palabra para contrastar la nueva gestión con el legado del peronismo y el kirchnerismo.

Petri llama a la oposición "al psicólogo"

El legislador mendocino afirmó que su sector viene a apostar al diálogo, pero no a la "agenda del pasado," del "kirchnerismo," del "piquete," o de la "extorsión". En cambio, promovió la "agenda del futuro," que incluye la modernización laboral y el objetivo de derrotar la pobreza en Argentina.

Ante los gritos de la bancada peronista, que incluyeron exclamaciones de “negacionista”, Petri redobló su ofensiva. Se dirigió a los peronistas con una recomendación: "vayan al psicólogo".

Petri justificó su crítica recordando que el fundador del peronismo, Juan Domingo Perón, fue un militar y Ministro de Guerra. Luego, acusó a la oposición: “Se sienten cómodos poniendo montoneros en el Ministerio de Defensa como ministros, pero por qué no van al psicólogo”. Esta referencia apuntaba a la designación de Jorge Taiana al frente de la cartera durante el gobierno anterior.

La respuesta vehemente de Agustín Rossi

El exdiputado santafesino y también exministro de Defensa durante el Frente de Todos, Agustín Rossi, asumió el rol de responder a las acusaciones con vehemencia.

Rossi defendió con firmeza la historia del movimiento: “Los peronistas estamos orgullosos de ser peronistas. Estamos orgullosos de Juan Domingo Perón”. Enfatizó que el peronismo es un partido con más de 80 años de vigencia, y que sus miembros están orgullosos de los gobiernos de Perón, Néstor y Cristina.

El referente peronista aseguró que siguen levantando los mismos valores y banderas que en 1945, y reivindicó los 18 años de lucha de Perón en el exilio. Además, subrayó la defensa de los valores de los "más de 30 mil de compañeros desaparecidos" y la representación del 35% de los argentinos que votaron a su espacio.

Acusaciones cruzadas por la gestión en Defensa y la deuda de IOSFA

El punto más álgido del cruce llegó cuando Rossi apuntó directamente contra la gestión de Petri al frente del Ministerio de Defensa. “Cuando el diputado Petri quiera hablar de Defensa, hablamos de Defensa,” comenzó Rossi, para luego acusar que lo que hizo Petri fue "calamitoso".

Rossi lanzó la grave acusación económica: "Vayan a aumentarle el sueldo a los militares, vayan a resolver la deuda que tienen, en tres años quebraste IOSFA".

Las palabras de Rossi aludieron directamente a la profunda crisis de la Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA). Este organismo, que da cobertura a más de 600.000 afiliados, arrastra una deuda superior a los $200.000 millones. El debate se centró en las acusaciones cruzadas sobre el origen del déficit y el manejo administrativo de la entidad. La crisis de IOSFA ha sido atribuida a decisiones políticas, según José Luis Figueroa, expresidente del Foro de Generales Retirados.

El cruce entre Petri y Rossi reflejó la alta polarización vivida durante la jornada, marcada por cánticos, exclamaciones en las gradas y juramentos individualizados con consignas políticas.

