"¡Qué buena que está!": la curiosa"evaluación" del presidente provisional de diputados sobre algunas colegas

La sesión de jura de los 127 nuevos diputados nacionales, celebrada recientemente, se vio empañada por una serie de exabruptos repudiables emitidos por el presidente provisional de la sesión, el diputado Gerardo Cipolini (UCR). Cipolini, de 82 años y oriundo de Chaco, se encontraba a cargo del acto por ser el legislador de mayor edad en el recinto.

Los comentarios fuera de lugar fueron captados por los micrófonos durante la transmisión y rápidamente se viralizaron en las redes sociales .

Los comentarios sexistas filtrados

El diputado, que pertenece al bloque de la Unión Cívica Radical, lanzó varias frases inapropiadas dirigidas a legisladoras que asumían sus bancas. Entre los comentarios captados mientras juraban algunas diputadas, se escucharon frases como "¿Quién es Rosario Goitia? ¡Qué buena que está!“. Goitia (Chaco) fue una de las destinatarias de los "piropos". Otro comentario que se escuchó fue ”¡Che, pero qué buena que está la peruca! Terrible". Este fue dirigido a la legisladora electa por Formosa, María Graciela de la Rosa.

image La diputada libertaria Mónica Becerra (San Luis) también fue señalada como destinataria de estos "piropos".

Cipolini fue elegido diputado en 2019 bajo la coalición de Juntos por el Cambio y fue reelecto en 2023, extendiendo su mandato hasta 2027.

La respuesta contundente de Cecilia Moreau

Tras la finalización del juramento y la elección de las nuevas autoridades de la Cámara, la diputada del bloque de Fuerza Patria (Unión por la Patria), Cecilia Moreau, asumió la primera vicepresidencia. Moreau aprovechó su discurso para repudiar públicamente los exabruptos escuchados.

La legisladora confrontó directamente al presidente provisional, enfatizando que:

"El presidente provisional, el diputado Cipolini, comentó ‘qué buena que está’ y eso está en todos los medios de comunicación. Creo que las mujeres somos mucho más que un buen culo, que un cuerpo, somos cabeza, somos corazón, somos idea, somos coraje y somos perseverancia".

Moreau concluyó sus palabras pidiéndole con humildad al diputado que ofreciera disculpas por su declaración pública.

Cipolini niega los dichos y acusa a la tecnología

Acto seguido, Cipolini tomó la palabra para defenderse. El legislador de la UCR negó categóricamente que esas palabras hubieran salido de su boca y se negó a pedir perdón.

"La tecnología ha avanzado a límites irreconocibles“, argumentó en su defensa. Y continuó: ”Tal vez uno sale diciendo cosas que no ha dicho".

El diputado radical insistió en que "no voy a pedir perdón por algo que no he dicho, de ninguna manera acepto esa imputación que algunos medios han levantado al aire". Cipolini intentó desestimar las acusaciones haciendo referencia a su vida personal: "Soy un hombre grande, tengo hijas, nietas, de ninguna manera voy a permitir en un escenario respetuoso una expresión de este tipo”.

Posteriormente, Cipolini alegó que el incidente fue una operación de redes sociales que manipuló su propia voz utilizando inteligencia artificial.

El incidente de Cipolini se sumó a un clima de tensión y otros gestos repudiables que marcaron la jornada de jura de los nuevos legisladores.

La hora del piropo

El exabrupto de cipolini se puede escuchar en el minuto 45, 40 del video de la jura.