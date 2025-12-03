miércoles 3 de diciembre 2025

Video

Con distintas fórmulas, juraron los tres diputados nacionales sanjuaninos: así fueron los momentos

Carlos Jaime, Cristian Andino y Abel Chiconi realizaron dicho acto durante la tarde de este miércoles. El orreguista y el peronista lo hicieron juntos, mientras que el libertario juró posteriormente.

Por Redacción Tiempo de San Juan
diputados nacionales

Durante la tarde de este miércoles, los sanjuaninos Carlos Jaime, Cristian Andino y Abel Chiconi prestaron juramento como diputados nacionales, en una ceremonia realizada una semana antes del inicio formal del período parlamentario. Los legisladores asumirán sus funciones el próximo 10 de diciembre, fecha establecida para la renovación de autoridades y el comienzo de la actividad legislativa.

En el recinto, Jaime y Andino juraron “por Dios, la Patria y los Santos Evangelios”. “Sí, juro”, expresó Carlos Jaime, mientras que Andino agregó: “Por el pueblo de mi querido San Juan, sí, juro”. Tras el acto, ambos se abrazaron. Luego fue el turno de Abel Chiconi, quien lo hizo “por Dios y la Patria”, a diferencia de sus pares.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1996270838153117761&partner=&hide_thread=false

La actividad legislativa de los representantes sanjuaninos había comenzado días atrás con reuniones previstas para el 2 y 3 de diciembre, donde participaron de los encuentros de bloque y de la sesión preparatoria para formalizar cuestiones institucionales. Allí se definieron estrategias de trabajo, posiciones internas y lineamientos administrativos de cada espacio político.

Entre los cambios que afrontarán los nuevos diputados se destaca la modificación del sistema de asignación de oficinas. Hasta este año, los despachos se transferían directamente entre legisladores salientes y entrantes del mismo espacio político. Sin embargo, una disposición del presidente de la Cámara, Martín Menem, reemplazó ese mecanismo por un modelo centralizado: será la administración interna la que determine qué oficina ocupará cada diputado, sin considerar acuerdos o continuidad partidaria.

