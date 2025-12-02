martes 2 de diciembre 2025

Escándalo

Congreso: "La guerra de los despachos" ya tuvo un primer round entre Victoria Villarruel y una senadora del peronismo

La senadora desahuciada denunció a la Seguridad de la cámara Alta por "manoseo corporal, empujones y golpes".

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La senadora Cándida Cristina López, representante de Tierra del Fuego, denunció que personal de seguridad del Senado de la Nación le bloqueó el acceso a su despacho y la agredió a pocas horas del inicio de su mandato- Este conflicto se generó en el marco de un decreto impulsado por la vicepresidenta Victoria Villarruel para administrar la “herencia” de las oficinas y romper con la “costumbre” o “Ley del pasamanos” que regía en la Cámara alta-

image

De acuerdo con el relato de López, todo comenzó el 28 de noviembre, cuando se llevaron a cabo las juras de los nuevos integrantes- La oficina en cuestión se ubicaba en el cuarto piso, y en la puerta se había puesto una faja junto a personal de seguridad que “habían colocado sillones tipo barricada” para impedir el ingreso- Además, apuntó que quitaron la placa de bronce donde estaba mencionado su nombre-

El lunes siguiente, la fueguina regresó con un cerrajero para intentar acceder al interior de su despacho, donde tenía pertenencias y las de sus asesores- López sostuvo que el cerrajero recibió amenazas por parte del personal de seguridad y que fue obligado a retirarse por la fuerza- En las imágenes se observa cómo varios miembros del personal forcejean con el trabajador para evitar que se acercara a la puerta, y se escucha decir: “a la senadora no la toca nadie”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/radiofenix951/status/1995893464639111359&partner=&hide_thread=false

Tras los incidentes, la senadora presentó una denuncia penal por lesiones, amenazas y agresiones sexuales contra el personal de seguridad- La legisladora sostuvo que recibió agresiones y mostró un moretón en su pierna derecha, a la altura del tobillo, lesión que fue constatada por el personal médico del Senado-

En la denuncia, la senadora no solo aludió al hematoma consecuencia de los forcejeos, sino que aseguró sentirse “ultrajada”- Detalló que, además de golpes y empujones, sufrió “manoseos en la zona de los glúteos, en su zona pélvica delantera, en la zona de las entre piernas”-

El despacho en conflicto era el que López compartía con el senador saliente por Salta, José Sergio Levy- El entorno de López sostiene que la mudanza había sido comunicada a la Presidencia del Senado a través del interbloque de Unión por la Patria, de forma similar a otros casos- Sin embargo, la vicepresidenta Villarruel había emitido en septiembre el Decreto 488, instruyendo que es la Presidencia quien debe distribuir los despachos-

La senadora Juliana Di Tullio asistió a López y en un video se escucha a un encargado de seguridad decir que “la presidente del cuerpo ingresó al despacho”- López calificó este hecho como “un ataque de extrema gravedad institucional y una violación a la autonomía del Poder Legislativo”-

Versiones de su bloque (UP) alertan que Villarruel “se las agarró” con López, ya que fue la única a la que le fajaron el despacho- El entorno de la fueguina cree que un detonante pudo ser que, el viernes pasado, la senadora jurara “por los 30-000 desparecidos”, un pronunciamiento a contramano del pensamiento de la titular del Senado- Fuentes vinculadas a Villarruel consideraron la actitud de la senadora López como “una provocación”-

