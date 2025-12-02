Congreso: "La guerra de los despachos" ya tuvo un primer round entre Victoria Villarruel y una senadora del peronismo

La senadora Cándida Cristina López, representante de Tierra del Fuego, denunció que personal de seguridad del Senado de la Nación le bloqueó el acceso a su despacho y la agredió a pocas horas del inicio de su mandato- Este conflicto se generó en el marco de un decreto impulsado por la vicepresidenta Victoria Villarruel para administrar la “herencia” de las oficinas y romper con la “costumbre” o “Ley del pasamanos” que regía en la Cámara alta-

Conflicto en el fútbol argentino El Gobierno se involucra: "Voy a estudiar la transparencia de la AFA desde el Senado", anticipó Patricia Bullrich

De acuerdo con el relato de López, todo comenzó el 28 de noviembre, cuando se llevaron a cabo las juras de los nuevos integrantes- La oficina en cuestión se ubicaba en el cuarto piso, y en la puerta se había puesto una faja junto a personal de seguridad que “habían colocado sillones tipo barricada” para impedir el ingreso- Además, apuntó que quitaron la placa de bronce donde estaba mencionado su nombre-

El lunes siguiente, la fueguina regresó con un cerrajero para intentar acceder al interior de su despacho, donde tenía pertenencias y las de sus asesores- López sostuvo que el cerrajero recibió amenazas por parte del personal de seguridad y que fue obligado a retirarse por la fuerza- En las imágenes se observa cómo varios miembros del personal forcejean con el trabajador para evitar que se acercara a la puerta, y se escucha decir: “a la senadora no la toca nadie”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/radiofenix951/status/1995893464639111359&partner=&hide_thread=false #POLÍTICA | Debut y escándalo de una Senadora K: terminó a los empujones con el personal de Seguridad para quedarse con un despacho y denunció “manoseo corporal”



La fueguina Cristina López llevó a un cerrajero para que le habilite el ingreso, que había sido fajado por… pic.twitter.com/iUqt2kGRsh — RADIO FÉNIX 95.1 (@radiofenix951) December 2, 2025

Tras los incidentes, la senadora presentó una denuncia penal por lesiones, amenazas y agresiones sexuales contra el personal de seguridad- La legisladora sostuvo que recibió agresiones y mostró un moretón en su pierna derecha, a la altura del tobillo, lesión que fue constatada por el personal médico del Senado-

En la denuncia, la senadora no solo aludió al hematoma consecuencia de los forcejeos, sino que aseguró sentirse “ultrajada”- Detalló que, además de golpes y empujones, sufrió “manoseos en la zona de los glúteos, en su zona pélvica delantera, en la zona de las entre piernas”-

El despacho en conflicto era el que López compartía con el senador saliente por Salta, José Sergio Levy- El entorno de López sostiene que la mudanza había sido comunicada a la Presidencia del Senado a través del interbloque de Unión por la Patria, de forma similar a otros casos- Sin embargo, la vicepresidenta Villarruel había emitido en septiembre el Decreto 488, instruyendo que es la Presidencia quien debe distribuir los despachos-

La senadora Juliana Di Tullio asistió a López y en un video se escucha a un encargado de seguridad decir que “la presidente del cuerpo ingresó al despacho”- López calificó este hecho como “un ataque de extrema gravedad institucional y una violación a la autonomía del Poder Legislativo”-

Versiones de su bloque (UP) alertan que Villarruel “se las agarró” con López, ya que fue la única a la que le fajaron el despacho- El entorno de la fueguina cree que un detonante pudo ser que, el viernes pasado, la senadora jurara “por los 30-000 desparecidos”, un pronunciamiento a contramano del pensamiento de la titular del Senado- Fuentes vinculadas a Villarruel consideraron la actitud de la senadora López como “una provocación”-