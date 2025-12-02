Sin obra y con deuda: la Provincia comenzó a pagar los US$100 millones del Acueducto Gran Tulum

La Provincia empezó a pagar el crédito que aportó Kuwait para la construcción del Acueducto Gran Tulum, pero la obra no solo no está lista, sino que está bajo sospecha la calidad técnica de los caños que se compraron para entubar el agua que iba a servir para el San Juan del millón de habitantes. El propio ministro de Hacienda y Finanzas, Roberto Gutiérrez, lo confirmó en Paren las Rotativas: “La obra no estaría, pero los pagos si están”. Mientras, el pedido de informe que aprobó la Cámara de Diputados no tiene respuesta oficial. Esa data es clave porque permitirá saber en qué estado está la obra millonaria, cuyas tuberías fueron adjudicadas a Krah, empresa con la que Gustavo Monti, primo hermano del ex gobernador Sergio Uñac, tendría una vinculación sobre la que nunca se aclaró nada formalmente.

El crédito del fondo kuwaití fue de 100 millones de dólares y en el 2025 comenzó a pagarse mensualmente, como se estableció por convenio. “La Provincia tomó deuda para ello y este año me calzó la devolución. Se empezaron a pagar esos 100 millones de dólares”, indicó el funcionario. No hay detalles de cuánto se paga mensualmente pero sí se sabe que durante 20 años la Provincia deberá destinar recursos en dólares para saldar dicha deuda.

El acueducto Gran Tulum es una obra con historia y que cuya concreción permitirá –algún día- duplicar el abastecimiento de agua potable para todo el Gran San Juan. El préstamo para financiar este proyecto provino de un fondo kuwaití para obras de infraestructura en Argentina y fue el ministro estrella de José Luis Gioja, José “Pepe” Strada, quien consiguió que llegaran a San Juan 100 millones de dólares a devolver en dos décadas con 4 años de gracia y una tasa de interés del 3%. Inicialmente el dinero iba a ser destinado a Solar San Juan, un proyecto de energía renovable que no obtuvo el sí kuwaití porque los créditos tenían como destino solo obras de infraestructura.

strada.jpg

Para comprender el origen de la generosidad de Kuwait hacia Argentina, es necesario remontarse a los inicios de la década del ’90. En medio de la Guerra del Golfo Pérsico, entre 1990 y 1991, el entonces presidente Carlos Menem decidió que Argentina participara activamente en el conflicto, enviando tropas para sumarse al bloqueo militar contra Irak. El anuncio de esta medida —inusual en la política exterior del país— fue realizado por el canciller Domingo Felipe Cavallo, y colocó a Argentina en una posición inédita: fue el primer país latinoamericano en sumarse al operativo, en respuesta directa a una solicitud de ayuda por parte de Kuwait. Como retribución, dos décadas después decidieron crear un fondo crediticio para financiar obras en el país.

En diciembre del 2013 se supo que los árabes aprobaban el préstamo para el acueducto Gran Tulum, pero el camino para el envío de fondos incluyó acordar la letra chica del contrato final. Los kuwaitíes intentaban que el préstamo en caso de incumplimiento quedara bajo jurisdicción judicial de Nueva York o Londres. El pedido fue rechazado tanto por el gobernador Gioja como por la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Para revertir la situación, el ministro Strada fue acompañado por el ministro de Economía de la Nación de aquellos años, Axel Kicillof, a una reunión con las autoridades kuwaitíes para discutir la jurisdicción legal. Finalmente acordaron someterse, en caso de falta de pago, a un tribunal tripartito, donde un juez lo pone Argentina, el otro Kuwait, y el tercero la Corte Internacional de La Haya. Fue gracias a este acuerdo que San Juan consiguió que Nación fuera garante del crédito, firma que quedó registrada el 21 de noviembre del 2014.

La primera licitación para el acueducto Gran Tulum fue en marzo del 2015, durante el gobierno de Gioja. Fue por 382 millones de pesos para la provisión de cañerías y piezas especiales de acero inoxidable para el acueducto principal y el acueducto Sur-01. En esa primera instancia, ganó Industrias Jaime (que hizo las piezas de acero) y Krah, que arrancó haciendo 13 kilómetros de tubería. En ese momento, la firma alemana no tenía sede en San Juan.

En mayo del 2017, ya en el gobierno de Sergio Uñac, se lanzó la segunda licitación para continuar con la obra, una operación financiera mucho más jugosa. Se trató de 50 kilómetros de caños y el inicio de la obra civil. El presupuesto oficial superó por poco los 1.320 millones de pesos. Una parte importante de los fondos provinieron del crédito kuwaití de 100 millones de dólares y otra, de Recursos Hídricos de la Nación. La ejecución civil quedó a cargo de la UTE Benito Roggio e Hijos SA (51%), Mapal SACIA (34%) y Sigma SA (15%). Krah se quedó con la licitación de las tuberías y en ese punto, arrancó una nueva historia para la compañía en la provincia.

La instalación de la firma Krah en San Juan tuvo varias vueltas hasta que finalmente consiguió lugar en el Parque Industrial de Albardón. Krah es una empresa alemana que se destaca por la fabricación de tuberías, su sede matriz en el país está en Moreno, Buenos Aires. Tras ganar la licitación del acueducto Gran Tulum, los cálculos determinaron que enviar los caños a San Juan iba a significar un costo altísimo en fletes por lo que se decidió instalar una planta acá. El lugar elegido fue el Parque Industrial de Albardón. En diciembre del 2018 la estructura tomó forma y en marzo del 2019 Sergio Uñac inauguró la flamante fábrica, que demandó la contratación de 10 trabajadores en un principio. Fue justamente en el 2019 cuando se aprobó en Diputados una readecuación presupuestaria por los desfasajes propios del dólar.

El 5 de septiembre del 2019, en la novena sesión del período ordinario los legisladores aprobaron la ampliación del financiamiento para el acueducto Gran Tulum, recursos que puso la Subsecretaría de Recursos Hídricos. Según detalla la gacetilla oficial, "la Provincia y la entonces Subsecretaría de Recursos Hídricos dependiente de la ex Secretaría de Obras Públicas dependiente del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda firmaron el 19 de junio de 2017, un convenio de Cooperación y Financiamiento por la suma de pesos mil ciento setenta millones cuarenta y seis mil doscientos treinta y tres con 51/100 ($ 1.170.046.233,51) y la Provincia procedió a realizar las tramitaciones administrativas pertinentes y adjudicó la obra por la suma de pesos mil novecientos noventa y ocho millones ochenta y dos con 19/100 ($1.998.000.082,19), sujeto a la disponibilidad de fondos que integran el Fondo Hídrico de Infraestructura. En virtud que el monto de adjudicación de la obra es superior al monto del Convenio de Cooperación y Financiamiento de fecha 19 de junio de 2017, la Provincia solicitó a la Secretaría, la ampliación del financiamiento por aquella diferencia que asciende a la suma de pesos ochocientos veintisiete millones novecientos cincuenta y tres mil ochocientos cuarenta y ocho con 68/100 ($827.953.848,68)".

xx2 En primera fila. Gustavo Monti, al lado de Gustavo Mastelono, el director de Krah Latinoamérica, en la apertura de sobres de la licitación del acueducto Gran Tulum.

Gustavo Mastelono es el director general de Krah Latinoamérica. La autoridad empresarial estuvo en el corte de cintas de la planta sanjuanina, el 13 de marzo del 2019, acto en el que participaron las máximas autoridades provinciales y todo el arco industrial local.

Monti es dueño de PVC San Juan SRL, pero su nombre no forma parte oficialmente del organigrama de Krah o al menos no trascendió públicamente que tuviera un papel en dicha firma alemana. El primero que conectó el nombre de Monti con las tuberías del acueducto Gran Tulum fue el abogado –y ex diputado nacional del PRO- Eduardo Cáceres en enero del 2023, cuando publicó un video en sus redes sociales. En el 2025, profundizó la diputada de Cambia San Juan, Rita Lascano, quien en la radio Estación Claridad dijo que los pedidos de informe también buscaban esclarecer el papel de Monti en Krah.

Tiempo de San Juan publicó una serie de notas de investigación que relaciona a Krah con Monti. Se lo pudo ver junto a Mastelono en la apertura de sobres de la licitación en Casa de Gobierno; también se conoció la existencia de una factura de Monti a Krah en concepto de comisión; a esas pruebas se le suman las declaraciones de Sebastián Taselli, director de la firma con la que compitió la alemana en la licitación –General Plastics-, quien dijo que era un “pliego orientado” y que los caños usados por Krah eran experimentales.

El pedido de informe presentado por los diputados de Cambia San Juan y aprobado por unanimidad solicita respuestas al Ejecutivo sobre los fundamentos contractuales, técnicos y financieros que motivaron la paralización de la obra; la modalidad de contratación con la que se adquirieron los caños y piezas especiales; requiriendo explicaciones y fundamentos sobre la aptitud técnica de los mismos. Por último, se solicita información para individualizar a contratistas y subcontratistas, lo que permitirá, según dijo la diputada Lascano, dilucidar si Monti tuvo un rol en esta cadena de hechos y nombres.