Lorena Villaverde retira su renuncia como diputada, porque se le cierra la puerta del Senado

La diputada Lorena Villaverde decidió retirar su renuncia a la Cámara baja en lo que parece ser el principio de la aceptación de que las dificultades que presenta su título como senadora parecen insalvables.

La legisladora rionegrina, de La Libertad Avanza, había hecho llegar a la presidencia de la Cámara de Diputados el texto de su renuncia, ya que tenía pensado asumir como senadora nacional. Sin embargo, en las últimas horas cambió de decisión y dio marcha atrás, por lo que mañana no se pondrá a consideración del pleno del recinto su renuncia.

Villaverde tenía pensado asumir como senadora en representación de la minoría de su provincia, Río Negro, pero La Libertad Avanza no logró sumar los votos necesarios para defender su título en el recinto. La semana pasada, en la sesión preparatoria, fue devuelto a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Durante toda la jornada de hoy se especuló con la posibilidad de que se quede en la Cámara baja. “Es una opción”, había señalado una alta fuente del bloque libertario. "Quizás es lo mejor hasta que se expida la Comisión de Asuntos Constitucionales“, dijo otra que supo ser ariete del PRO. Lo cierto es que recién a media tarde la rionegrina tomó la decisión y avanzó en esa línea.

Frente a la posibilidad cada vez más cierta de que no logre el acompañamiento, particularmente de los radicales de la Cámara alta, para frenar cualquier intento de rechazo de su nombramiento, decidió no apostar y quedarse en Diputados.

image

La actual diputada por Río Negro aún tiene dos años de mandato en la Cámara baja, recinto en donde ya se la conoce y que sus contrincantes políticos saben de sus complejidades judiciales, por lo que no debería enfrentar un escarnio público. Además, la opción más lógica es que espere a que se pronuncie Asuntos Constitucionales.

Sin embargo, este ida y vuelta, la imagen de su entrada al recinto del Senado y su posterior salida la dejó en una muy mala posición para lo que viene. “¿Cómo la propones para que asuma la presidencia de una comisión? Es imposible que se la acompañe. Es un papelón todo. Y mucho más si quieren salir a discutir Ficha Limpia, pero los libertarios son así, ellos siempre van por todo y ahora fueron por el cargo”, dijo un radical que supo ser opositor por lo menos hasta algunos días.

Con este escenario, la rionegrina mañana estará presente en la sesión preparatoria para votar a las autoridades de la Cámara porque, aunque los libertarios se imponen en número frente al resto de los bloques, todos los votos son necesarios. Ahora deberá esperar la reunión de Labor Parlamentaria para saber si se autorizan expresiones políticas o no a los bloques. Si se aceptan, lo más probable es que sea el eje de las críticas.

“Tiene todos los números. Causa por narcotráfico, relación con Fred Machado, causas por unos terrenos, imposibilidad de ser candidata en su provincia por ficha limpia, imposibilidad de acceder a la visa de los Estados Unidos, y ahora le agrega que fue una candidata testimonial y que lo único que le importa es el cargo. Porque no renuncia y va a pelear su título, sino que se queda sentada en donde está segura que tiene fueros y que cobra a fin de mes. Más casta no se consigue", dijo una diputada de Unión por la Patria que sabe que, cuando tenga oportunidad, va a repetirlo en el recinto.

Mañana a las 11, Lorena Villaverde ingresará nuevamente al hemiciclo de Diputados. Esta vez no estará acompañada de familiares, sino que lo hará junto a sus colegas diputados de La Libertad Avanza, con quienes compartirá, en principio, los próximos dos años en el recinto.