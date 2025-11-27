viernes 28 de noviembre 2025

Jura en el Senado

El diploma de la senadora libertaria electa Lorena Villaverde no se votará mañana y volverá a comisión

La actual diputada y senadora electa por Entre Ríos, Lorena Villaverde, es cuestionada por un pasado con condenas por tráfico de drogas en EEUU.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El peronismo buscará impugnar la jura de Lorena Villaverde, por su pasado relacionado al tráfico de drogas, y su relación actual con Fred Machado y su entorno.

Sorpresa en el Senado: tras varias idas y vueltas, el diploma de la actual diputada libertaria y senadora electa por Río Negro, Lorena Villaverde, objetada días atrás por el kirchnerismo, no será votado en la sesión de mañana y el tema regresará a la comisión de Asuntos Constitucionales.

De esta manera, para el encuentro en el recinto de las próximas horas, jurarán 23 senadores electos en octubre pasado. De cara a las sesiones extraordinarias que piensa el Ejecutivo a partir del 10 de diciembre, el oficialismo tendría un soldado propio menos -19 de 20-, salvo que reactive a Asuntos Constitucionales y debata una vez más la situación de Villaverde.

La habilitación de la rionegrina como integrante de la Cámara alta fue objetada la semana pasada en la comisión que comanda la peronista disidente Alejandra Vigo -que no participará en la sesión de mañana-, que acompañó la posición contraria a la vigente diputada, criticada por sus abultadas experiencias judiciales del pasado, como el episodio con cocaína en los Estados Unidos y otros inconvenientes en territorio argentino.

Tras una más que desprolija confección de dictámenes que no supo explicar en su momento Vigo -salvado rápido por el equipo parlamentario de la Cámara alta-, el kirchnerismo pensó que tenía el camino liberado para desactivar mañana a Villaverde. Sin embargo, en los últimos días eso viró y a la rionegrina se la vio horas atrás junto a la futura jefa libertaria, Patricia Bullrich, en las múltiples cumbres realizadas durante la jornada de hoy en la Cámara alta.

La previsión positiva que se percibía en el oficialismo giró 180 grados en la reunión de Labor Parlamentaria, donde los jefes de las diferentes bancadas decidieron, para evitar tropelías o un potencial escándalo, que el diploma de la legisladora libertaria regresa a comisión.

No sé si estaban los votos. Y, con una nueva conformación del Senado, se podría rearmar la comisión de Asuntos Constitucionales y encararlo de otra manera. Por ahora, esto quedó para otro momento”, sentenciaron a Infobae desde La Libertad Avanza.

