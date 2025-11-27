jueves 27 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Justicia

Causa Cuadernos: para el fiscal Stornelli, Cristina Kirchner era la destinataria de los pagos de empresarios

“La principal receptora resultó ser Cristina Elisabet Fernández, quien más allá de ser la Presidenta de la Nación Argentina, era quien tomaba posesión final de la mayoría del dinero otorgado por los privados”, sostuvo Stornelli.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El fiscal federal Carlos Stornelli concluyó la lectura de su requerimiento de elevación a juicio en el debate oral por el caso Cuadernos, una acusación que se extiende por 678 páginas, donde la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK) fue señalada como la principal beneficiaria de un supuesto circuito de recaudación ilegal durante su mandato.

Lee además
Cristina Kirchner volvió a pronunciarse sobre la causa Cuadernos.
En redes

Cristina Kirchner, otra vez sobre la causa "trucha" de los Cuadernos: "No hay Estado de derecho"
causa cuadernos: que declararon los arrepentidos
Justicia

Causa Cuadernos: qué declararon los arrepentidos

La acusación fiscal ubicó a la entonces mandataria en el centro del supuesto entramado delictivo, sosteniendo que ella fue la receptora final de los fondos ilegales provenientes de sobornos empresariales. El documento fiscal sostiene textualmente que “La principal receptora resultó ser Cristina Elisabet Fernández, quien más allá de ser la Presidenta de la Nación Argentina, era quien tomaba posesión final de la mayoría del dinero otorgado por los privados”.

Según la fiscalía, “específicamente se encuentra acreditado que Cristina Fernández recibió sumas de dinero en sus domicilios, y a través de Héctor Daniel Muñoz, de parte de los empresarios”. Muñoz, quien fue secretario privado de Néstor Kirchner y ya ha fallecido, fue ubicado en el esquema de la investigación como intermediario. El esquema de recaudación describió a Roberto Baratta como el primer receptor o comunicador inicial de los pagos, a Muñoz como uno de los intermediarios finales, y a Cristina Elisabet Fernández como la “destinataria final” de los fondos.

Se repasaron 128 maniobras de pago de sobornos, con la conclusión de que “los eslabones convergen así en un solo punto”, en referencia a la ex presidenta.

La acusación enfatizó el papel de CFK en la toma de decisiones sobre esos fondos: se afirmó que “en definitiva, resultó ser la única con capacidad real y efectiva, para decidir cómo y qué hacer con la mayoría del dinero entregado en carácter de coimas”. Además, se añadió que “ella recibió dinero de los empresarios para ejercer la influencia necesaria que le permitiera incidir a su favor”.

La fiscalía también destacó las declaraciones de imputados colaboradores que “ratificaron la participación e intervención directa de la imputada en la recepción de los sobornos garantizados por los privados”. Los fiscales señalaron que “gran parte de esos fondos terminó en propiedades utilizadas por la ex presidenta, como la Quinta de Olivos, la Casa Rosada y el departamento de Juncal y Uruguay”. De hecho, el departamento de la calle Uruguay, en Recoleta, funcionaba como un punto de “acopio” de esos fondos, y el de Juncal y Uruguay fue señalado como epicentro del acopio del dinero “retirado de las distintas empresas”.

Entre los testimonios valorados figura el del ex titular del OCCOVI, Claudio Uberti, quien relató haber visto unas 20 valijas en el departamento de los Kirchner en Recoleta en 2018. Según su declaración, Muñoz le comentó que el contenido estaba destinado a la vivienda de la pareja en Río Gallegos, donde había “bóvedas que había comprado al Banco Hipotecario”.

En este expediente, Cristina Fernández de Kirchner está procesada como supuesta jefa de una asociación ilícita y por hechos de cohecho en 22 oportunidades. La fiscalía consideró acreditada la existencia de una asociación ilícita dedicada a ejecutar distintos “planes delictuales” durante el kirchnerismo, estructura en la que incluyó a la ex presidenta y a otros ex funcionarios como Julio De Vido y Roberto Baratta.

La lectura de la acusación de Stornelli concluyó la etapa de exposición de los fundamentos de la acusación. El Tribunal Oral Federal 7, compuesto por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, continúa repasando los requerimientos fiscales de todos los tramos acumulados. Los jueces estiman que en febrero de 2026 comenzarán las 86 declaraciones indagatorias.

Temas
Seguí leyendo

Causa Cuadernos: el testimonio de un arrepentido apunta a Cristina Kirchner

Gobernador electo por el PJ quiere romper y armar un bloque para dialogar con el gobierno

Un funcionario top del macrismo ahora promociona su complejo en Barreal, con un retiro para "personas en situación de liderazgo"

ATE convoca al paro y movilización en la fecha que se debata la reforma laboral en el Congreso

Javier Milei quiere una reforma laboral exprés

La sesión del antes y después en Caucete: los concejales de Rosas armaron bloque propio, incluida la edil bloquista

Emergencia hídrica en San Juan: reuniones en medio de la sesión y el chispazo del oficialismo con un socio clave en Diputados

Por presunta extorsión, dos ediles de Caucete fueron suspendidos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
por presunta extorsion, dos ediles de caucete fueron suspendidos
Revuelo en el Este

Por presunta extorsión, dos ediles de Caucete fueron suspendidos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El allanamiento se realizó en el barrio Jardines del Oeste, en Rivadavia.
Fraude millonario

La estafa de $80.000.000 a una conocida empresa sanjuanina que terminó con un empleado preso

Imagen ilustrativa
Se les volvió en contra

Una joven vecina lo acusó de abuso sexual, todo era mentira y él ahora la denunció por falsa denuncia

¿Eso vale la vida de mi hijo?: la desgarradora reacción de la mujer que perdió a su bebé en el parto por el que condenaron a Saldívar
Juicio por mala praxis

"¿Eso vale la vida de mi hijo?": la desgarradora reacción de la mujer que perdió a su bebé en el parto por el que condenaron a Saldívar

Murió un hombre de 64 años y la familia apunta contra el Hospital Marcial Quiroga por presunta negligencia
Deceso

Murió un hombre de 64 años y la familia apunta contra el Hospital Marcial Quiroga por presunta negligencia

En febrero de este año, la empresa minera McEwen Copper aplicó Bischofita en el camino hacia el campamento de su proyecto Los Azules. ¿Se aplicará en el Paso de Agua Negra?
Conectividad en la cordillera

Chile apuesta a una sal de uso minero para mejorar el Paso de Agua Negra que lo une con San Juan

Te Puede Interesar

Las armas secuestradas durante el operativo realizado en la mañana de este jueves.
Operativo policial

Buscaban ventanales robados en Albardón y encontraron dos armas de fuego

Por Redacción Tiempo de San Juan
Exportaciones en San Juan: la minería metalífera volvió a traccionar los números, pero el sector productivo cayó
Informe

Exportaciones en San Juan: la minería metalífera volvió a traccionar los números, pero el sector productivo cayó

Tras un millonario robo, la Unión Vecinal de Pocito vuelve a ser víctima de la inseguridad: no dejaron ni los inodoros
Víctimas de la inseguridad

Tras un millonario robo, la Unión Vecinal de Pocito vuelve a ser víctima de la inseguridad: no dejaron ni los inodoros

Un funcionario top del macrismo ahora promociona su complejo en Barreal, con un retiro para personas en situación de liderazgo
En las redes

Un funcionario top del macrismo ahora promociona su complejo en Barreal, con un retiro para "personas en situación de liderazgo"

Confirmaron que está muy grave el niño herido de un disparo en Rawson
Parte médico

Confirmaron que está muy grave el niño herido de un disparo en Rawson