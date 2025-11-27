viernes 28 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Decisión

Javier Milei no irá al sorteo del Mundial

En pleno conflicto con la AFA, el presidente Javier Milei resignó su participación en el acto de sorteo de grupos para el mundial 2026 de fútbol.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El presidente Javier Milei decidió no viajar a Washington para el sorteo de grupos del Mundial 2026. Así lo confirmó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Lee además
Gianni Infantino durante el sorteo de los Repechajes para el Mundial 2026.
Enorme expectativa

Mundial 2026: la FIFA sorteó los partidos de los Repechajes que definirán a los últimos 6 clasificados
Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina, y Lamine Yamal, referente de España.
Nuevos tiempos

Argentina y España no se cruzarían hasta la final del Mundial 2026: la inédita medida que tomó la FIFA

El Presidente fue invitado por su par de Estados Unidos, Donald Trump, para asistir al sorteo de la FIFA que se realizará el viernes 5 de diciembre. Según fuentes de la Casa Rosada, ambos mandatarios iban a ver el espectáculo desde el mismo palco.

Si bien no había una agenda oficial, se esperaba que Javier Milei viaje a Estados Unidos el 4 de diciembre y retorne a la Argentina entre el 6 y el 7.

No obstante, la noticia que dio a conocer Adorni no solo cancela la foto entre Trump y Milei, sino que también hecha por tierra la posibilidad de que se firme el Acuerdo Comercial entre la Argentina y Estados Unidos.

Detalles sobre el sorteo del Mundial Estados Unidos-Canadá-México 2026

El sorteo del Mundial 2026 será el 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington y los 48 participantes conocerán a sus rivales para la fase de grupos, y el posible camino hacia la final del mundo. El evento está programado para las 14, horario argentino.

El mecanismo del sorteo será distinta a la habitual, la Copa del Mundo tendrá 16 seleccionados más que las últimas siete ediciones.

Los equipos del primer bombo serán las cabezas de serie de cada uno de los 12 grupos compuestas por cuatro integrantes cada uno. México encabezará la zona A, Canadá la B y Estados Unidos la D. El resto se ubicarán en los otros grupos por azar. Ninguna zona tendrá más de un país por confederación, solo Europa.

Además, la FIFA estableció un cambio en relación con los cruces de eliminación directa. La intención es garantizar el equilibrio competitivo.

Con ese objetivo, el organismo explicó que se establecerán “dos cuadros separados hasta semifinales en el calendario de partidos” y que se aplicarán restricciones para “conseguir una distribución equilibrada de los equipos”.

En ese sentido, los dos mejores equipos del ranking de la FIFA se ubicarán uno a cada lado del cuadro en caso de liderar sus respectivas zonas y solo podrán enfrentarse en la definición. Francia e Inglaterra, tercera y cuarta del escalafón internacional, también se repartirán una para cada lado del cuadro, siempre que dominen sus respectivos grupos.

Seguí leyendo

Causa Pacto con Irán: Cristina Kirchner sumó como abogado a Juan Grabois

Se viene un recambio de funcionarios en las dependencias que comanda el mileísmo en San Juan

"Mafia y casta": El ataque de Patricia Bullrich al Chiqui Tapia tras la sanción a Estudiantes

A una semana de la asunción: qué pasó con el nuevo Fiscal General tras su desembarco

El diploma de la senadora libertaria electa Lorena Villaverde no se votará mañana y volverá a comisión

Causa Cuadernos: para el fiscal Stornelli, Cristina Kirchner era la destinataria de los pagos de empresarios

Gobernador electo por el PJ quiere romper y armar un bloque para dialogar con el gobierno

Un funcionario top del macrismo ahora promociona su complejo en Barreal, con un retiro para "personas en situación de liderazgo"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El peronismo buscará impugnar la jura de Lorena Villaverde, por su pasado relacionado al tráfico de drogas, y su relación actual con Fred Machado y su entorno.
Jura en el Senado

El diploma de la senadora libertaria electa Lorena Villaverde no se votará mañana y volverá a comisión

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Se les volvió en contra

Una joven vecina lo acusó de abuso sexual, todo era mentira y él ahora la denunció por falsa denuncia

Murió un hombre de 64 años y la familia apunta contra el Hospital Marcial Quiroga por presunta negligencia
Deceso

Murió un hombre de 64 años y la familia apunta contra el Hospital Marcial Quiroga por presunta negligencia

Confirman el juicio abreviado y condenan a Vanesa Carrascosa por la muerte de Jairo Malla en Rawson
Siniestro vial

Confirman el juicio abreviado y condenan a Vanesa Carrascosa por la muerte de Jairo Malla en Rawson

El mensaje de una médica sanjuanina en defensa de su colega condenada por la muerte de un bebé
Video

El mensaje de una médica sanjuanina en defensa de su colega condenada por la muerte de un bebé

Confirmaron que está muy grave el niño herido de un disparo en Rawson
Parte médico

Confirmaron que está muy grave el niño herido de un disparo en Rawson

Te Puede Interesar

A una semana de la asunción: qué pasó con el nuevo Fiscal General tras su desembarco
Nueva era

A una semana de la asunción: qué pasó con el nuevo Fiscal General tras su desembarco

Por Redacción Tiempo de San Juan
Calor San Juan.
Clima

Caluroso y soleado: así estará el tiempo este viernes en San Juan

Alejandro Tati Jofré, el penitenciario investigado.
Guardiacárcel detenido

Confirman la prisión preventiva de 4 meses para el penitenciario imputado en una estafa de $206.000.000

Se viene un recambio de funcionarios en las dependencias que comanda el mileísmo en San Juan
Movida

Se viene un recambio de funcionarios en las dependencias que comanda el mileísmo en San Juan

Para alquilar balcones: Desamparados es finalista y enfrentará a Unión en la final del Clausura
Fútbol sanjuanino

Para alquilar balcones: Desamparados es finalista y enfrentará a Unión en la final del Clausura