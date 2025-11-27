Javier Milei no irá al sorteo del Mundial

El presidente Javier Milei decidió no viajar a Washington para el sorteo de grupos del Mundial 2026. Así lo confirmó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El Presidente fue invitado por su par de Estados Unidos, Donald Trump, para asistir al sorteo de la FIFA que se realizará el viernes 5 de diciembre. Según fuentes de la Casa Rosada, ambos mandatarios iban a ver el espectáculo desde el mismo palco.

Si bien no había una agenda oficial, se esperaba que Javier Milei viaje a Estados Unidos el 4 de diciembre y retorne a la Argentina entre el 6 y el 7.

No obstante, la noticia que dio a conocer Adorni no solo cancela la foto entre Trump y Milei, sino que también hecha por tierra la posibilidad de que se firme el Acuerdo Comercial entre la Argentina y Estados Unidos.

Detalles sobre el sorteo del Mundial Estados Unidos-Canadá-México 2026

El sorteo del Mundial 2026 será el 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington y los 48 participantes conocerán a sus rivales para la fase de grupos, y el posible camino hacia la final del mundo. El evento está programado para las 14, horario argentino.

El mecanismo del sorteo será distinta a la habitual, la Copa del Mundo tendrá 16 seleccionados más que las últimas siete ediciones.

Los equipos del primer bombo serán las cabezas de serie de cada uno de los 12 grupos compuestas por cuatro integrantes cada uno. México encabezará la zona A, Canadá la B y Estados Unidos la D. El resto se ubicarán en los otros grupos por azar. Ninguna zona tendrá más de un país por confederación, solo Europa.

Además, la FIFA estableció un cambio en relación con los cruces de eliminación directa. La intención es garantizar el equilibrio competitivo.

Con ese objetivo, el organismo explicó que se establecerán “dos cuadros separados hasta semifinales en el calendario de partidos” y que se aplicarán restricciones para “conseguir una distribución equilibrada de los equipos”.

En ese sentido, los dos mejores equipos del ranking de la FIFA se ubicarán uno a cada lado del cuadro en caso de liderar sus respectivas zonas y solo podrán enfrentarse en la definición. Francia e Inglaterra, tercera y cuarta del escalafón internacional, también se repartirán una para cada lado del cuadro, siempre que dominen sus respectivos grupos.