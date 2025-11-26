miércoles 26 de noviembre 2025

Nuevos tiempos

Argentina y España no se cruzarían hasta la final del Mundial 2026: la inédita medida que tomó la FIFA

El ente que rige los destinos del fútbol informó los detalles del sorteo que se llevará a cabo el próximo 5 de diciembre en EEUU y reveló una nueva medida

Por Redacción Tiempo de San Juan
Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina, y Lamine Yamal, referente de España.

Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina, y Lamine Yamal, referente de España.

La FIFA implementó una medida inédita que dio a conocer en la rotativa sobre los detalles del sorteo de cara al Mundial 2026: las selecciones de Argentina y la de España, las dos mejores posicionadas en el ranking de la entidad, no podrán enfrentarse hasta una eventual final. Esta decisión, orientada a preservar el equilibrio competitivo, modifica el procedimiento tradicional del sorteo y afecta directamente el desarrollo de la Copa del Mundo y el recorrido de ambos equipos.

La nueva disposición establece que tanto los combinados que dirigen Luis de la Fuente, que ahora ocupa el primer puesto de la clasificación mundial, y Lionel Scaloni (2° lugar), quedarán en lados opuestos del cuadro, por lo que solo podrían cruzarse si ambas alcanzan la definición del certamen que se jugará el próximo 19 de julio de 2026 en el MetLife de New Jersey, Estados Unidos.

El mismo criterio se aplicará a Francia e Inglaterra, terceros y cuartos en la última edición de la nómina que difundió la FIFA, quienes también evitarán un enfrentamiento prematuro. Según el informe oficial de la casa madre del fútbol mundial, “de este modo se garantizará que, si se adjudican sus respectivos grupos, las dos selecciones mejor clasificadas no se enfrenten antes de la final”.

El sorteo, previsto para el 5 de diciembre en Washington DC a las 14 (hora de Argentina), definirá la distribución de las 48 selecciones en 12 grupos. Los bombos se conformarán en función del ranking FIFA, aunque los tres países anfitriones (Estados Unidos, México y Canadá) estarán en el Bombo 1, más allá de su posición en el escalafón. El procedimiento comenzará con la extracción de las bolas correspondientes a los anfitriones: el combinado azteca irá al Grupo A, el equipo canadiense al Grupo B y Team USA al Grupo D. Luego de, se sortearán los nueve equipos restantes del primer bombo para determinar el resto de los cabezas de serie.

image

El proceso continuará con los bombos 2, 3 y 4, vaciando cada uno antes de pasar al siguiente. Los seis cupos provenientes de los repechajes (cuatro de Europa y dos del repechaje internacional) se ubicarán en el último bombo. Además, la FIFA dispusto que no se enfrenten equipos de la misma confederación en la fase de grupos, salvo la UEFA, que contará con 16 representantes. Así, cada grupo tendrá al menos una y como máximo dos selecciones europeas, lo que implica que cuatro de los 12 grupos incluirán dos equipos del Viejo Continente.

Gracias a esta medida, tanto para la Albiceste como para La Roja representará un recorrido diferenciado en el torneo. La vigente campeona del mundo evitará en la fase inicial a otros rivales de primer nivel como Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania. Por su parte, los últimos ganadores de la Eurocopa que también figura entre las favoritas, tendrá un trayecto similar en el lado opuesto del cuadro. El objetivo de la FIFA es evitar que los equipos mejor posicionados se eliminen entre sí antes de las instancias decisivas, lo que incrementa las expectativas de un posible gran enfrentamiento en la final.

En paralelo a esta disposición, Argentina y España tienen previsto medirse en una nueva edicicón de la Finalissima en marzo próximo, según confirmó el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez. El encuentro, que reunirá a los campeones vigentes de la Copa América y la Euro, se perfila como uno de los duelos más esperados del calendario futbolístico internacional, a solo tres meses del inicio del Mundial. Aunque la sede todavía no es oficial, medios españoles señalaron a Doha, en Qatar, como la principal candidata, con el Estadio Lusail como posible escenario. Durante las negociaciones, otras ciudades como Londres, Arabia Saudita y Montevideo también presentaron sus candidaturas, pero la experiencia de Qatar en la organización de grandes eventos parece haber sido determinante. En los últimos días, los rumores sobre que Estados Unidos se podría sumar a la puja para albergar el duelo entre sudamericanos y europeos.

La Finalissima, conocida también como Copa de Campeones Conmebol-UEFA, resurgió en 2022 para reactivar los duelos intercontinentales entre Sudamérica y Europa, con antecedentes en 1985 y 1993 bajo el nombre de Copa Artemio Franchi. Argentina lidera el palmarés de esta competición con dos títulos: el primero en 1993, con Diego Maradona como capitán frente a Dinamarca, y el segundo en 2022, cuando Lionel Messi fue elegido mejor jugador tras la victoria ante Italia. La fecha tentativa para la próxima edición sería el viernes 27 de marzo de 2026, coincidiendo con la ventana FIFA, aunque existen alternativas en septiembre, octubre o noviembre si surgieran imprevistos. En ese caso, sería posterior a la Copa del Mundo.

El historial de enfrentamientos intercontinentales y la posibilidad de ver a figuras como Messi y Lamine Yamal, la nueva figura del Barcelona, en un escenario de máxima relevancia, refuerzan el atractivo de estos duelos para el público global.

LAS SELECCIONES CLASIFICADAS AL MUNDIAL 2026 (42/48)

image
Las 42 selecciones que ya est&aacute;n confirmadas para el Mundial 2026

Las 42 selecciones que ya están confirmadas para el Mundial 2026

• Conmebol (6/6): Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay.

• Concacaf (6/6): México*, Estados Unidos* y Canadá*. Panamá, Curazao y Haití.

• África (9/9): Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde, Sudáfrica, Costa de Marfil y Senegal.

• Asia (8/8): Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Australia, Qatar y Arabia Saudita.

• Oceanía (1/1): Nueva Zelanda.

• Europa (12/12): Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal, Alemania, Países Bajos, Noruega, Austria, Bélgica, Escocia, Suiza y España.

* Países organizadores

LAS SELECCIONES QUE JUGARÁN EL REPECHAJE PARA EL MUNDIAL 2026 (6/6)

image
As&iacute; se jugar&aacute; el Repechaje Intercontinental

Así se jugará el Repechaje Intercontinental

• Conmebol (1/1): Bolivia.

• Oceanía (1/1): Nueva Caledonia.

• África (1/1): República Democrática del Congo.

• Asia (1/1): Irak.

• Concacaf (2/2): Jamaica y Surinam.

* Dos selecciones de las seis que jugarán el Repechaje se clasificarán al Mundial

LAS SELECCIONES QUE JUGARÁN EL REPECHAJE EUROPEO PARA EL MUNDIAL 2026 (16/16)

image
As&iacute; se jugar&aacute; el Repechaje de Europa que repartir&aacute; 4 boletos al Mundial

Así se jugará el Repechaje de Europa que repartirá 4 boletos al Mundial

• Europa (16/16): Irlanda, Eslovaquia, Ucrania, Polonia, Italia, Albania, República Checa, Bosnia y Herzegovina, Gales, Dinamarca, Kosovo y Turquía. Rumania (Nations League), Suecia (Nations League), Irlanda del Norte (Nations League) y Macedonia del Norte (Nations League).

FUENTE: Infobae

