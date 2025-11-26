Mirá en qué convirtieron el despacho del ex senador Kueider, detenido en Paraguay por contrabandear dólares

A punto de cumplirse un año de la expulsión del exsenador entrerriano Edgardo Kueider, el Senado de la Nación ha decidido transformar su antiguo despacho, ubicado en el tercer piso , en una sala de oración para los legisladores. Este reacondicionamiento se produce en medio de una intensa "trifulca" y puja por la redistribución de oficinas impulsada por la vicepresidenta Victoria Villarruel, a cargo de la Cámara alta.

Kueider, que había ingresado al Senado en 2019 de la mano del peronismo, fue expulsado en diciembre de 2024 tras ser detenido en un paso fronterizo paraguayo brasilero junto a su secretaria portando más de U$S 200.000 sin declarar . La decisión de destitución fue contundente, alcanzando los dos tercios necesarios: 60 senadores votaron a favor, seis en contra y hubo una abstención.

El "Confesionario Kueider"

El antiguo espacio de Kueider ha sido rebautizado informalmente como el “confesionario Kueider”. La sala religiosa ha sido equipada con tres bancos idénticos enfrentados a un pequeño estrado, el cual está flanqueado por la bandera argentina y una bandera amarillo y blanco, similar a la utilizada por la Iglesia Católica.

Los senadores que profesen la religión católica podrán acudir a este lugar para “orar, reflexionar o pedir por el tratamiento de leyes”.

Este cambio se enmarca en las disputas internas por los espacios de trabajo en el Senado. Ante la renovación legislativa y la estricta resolución de Villarruel de controlar las llaves de las oficinas cuyos titulares finalizan su mandato, el nuevo "confesionario" ofrece una peculiar solución: se menciona que quien no quede conforme con la reasignación de despachos, tendrá la posibilidad de asistir a esta nueva sala.

El voto de la Ley Bases y el dinero incautado

La detención de Kueider con una elevada suma de dinero sin declarar generó un escándalo que culminó con su expulsión. Su salida permitió el ingreso de la camporista Stefanía Cora.

Aunque no se documentó un vínculo directo entre el dinero secuestrado (más de U$S 200.000) y su voto a favor de la Ley de Bases, el rol de Kueider en la sanción de dicha norma ha sido objeto de graves señalamientos.

Representantes del peronismo y la izquierda en la Cámara de Diputados impulsaron una iniciativa para anular la sanción de la Ley de Bases y la reforma fiscal, alegando que su tratamiento estuvo “viciado de origen”.

Las denuncias se centran en el supuesto "toma y daca" que rodeó la adhesión de Kueider a la Ley de Bases. Desde le peronsmo señalaron que Kueider fue determinante para alcanzar el dictamen de la Ley de Bases, a pesar de que él había presentado 40 observaciones por escrito. Se apuntó al Decreto 523/2024, que creó la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, cxon un sillón en el directorio para Kueider (con sueldos muy superiores a los de un saenador) el cual fue emitido al día siguiente de la sanción de la ley. Eso, señalaron los suspicaces, era lo que el exsenador Kueider pedía para votar la Ley de Bases.

La mendocina Fernández Sagasti agregó que el día de la votación, el sufragio de Kueider era de una manera hasta las 10 de la mañana, y cambió cuando salió el decreto.