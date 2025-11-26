jueves 27 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Congreso

Mirá en qué convirtieron el despacho del ex senador Kueider, detenido en Paraguay por contrabandear dólares

En el Senado tomaron una decisión clave sobre el despacho que dejó vacío el expulsado senador Edgardo Kueider, que fue detenido en la frontera paraguayo brasilera con 200.000 dólares sin declarar, meses después de votar a favor de la Ley de Bases.

Por Redacción Tiempo de San Juan
kueider

A punto de cumplirse un año de la expulsión del exsenador entrerriano Edgardo Kueider, el Senado de la Nación ha decidido transformar su antiguo despacho, ubicado en el tercer piso, en una sala de oración para los legisladores. Este reacondicionamiento se produce en medio de una intensa "trifulca" y puja por la redistribución de oficinas impulsada por la vicepresidenta Victoria Villarruel, a cargo de la Cámara alta.

Lee además
senador libertario cuyano afirmo que la sesion en la que se expulso a kueider es valida
Polémica

Senador libertario cuyano afirmó que la sesión en la que se expulsó a Kueider "es válida"
se dio a conocer el video cuando le encuentran al ex senador edgardo kueider la mochila con los dolares
Paraguay

Se dio a conocer el video cuando le encuentran al ex senador Edgardo Kueider la mochila con los dólares

Kueider, que había ingresado al Senado en 2019 de la mano del peronismo, fue expulsado en diciembre de 2024 tras ser detenido en un paso fronterizo paraguayo brasilero junto a su secretaria portando más de U$S 200.000 sin declarar. La decisión de destitución fue contundente, alcanzando los dos tercios necesarios: 60 senadores votaron a favor, seis en contra y hubo una abstención.

El "Confesionario Kueider"

El antiguo espacio de Kueider ha sido rebautizado informalmente como el “confesionario Kueider”. La sala religiosa ha sido equipada con tres bancos idénticos enfrentados a un pequeño estrado, el cual está flanqueado por la bandera argentina y una bandera amarillo y blanco, similar a la utilizada por la Iglesia Católica.

image

Los senadores que profesen la religión católica podrán acudir a este lugar para “orar, reflexionar o pedir por el tratamiento de leyes”.

Este cambio se enmarca en las disputas internas por los espacios de trabajo en el Senado. Ante la renovación legislativa y la estricta resolución de Villarruel de controlar las llaves de las oficinas cuyos titulares finalizan su mandato, el nuevo "confesionario" ofrece una peculiar solución: se menciona que quien no quede conforme con la reasignación de despachos, tendrá la posibilidad de asistir a esta nueva sala.

El voto de la Ley Bases y el dinero incautado

La detención de Kueider con una elevada suma de dinero sin declarar generó un escándalo que culminó con su expulsión. Su salida permitió el ingreso de la camporista Stefanía Cora.

Aunque no se documentó un vínculo directo entre el dinero secuestrado (más de U$S 200.000) y su voto a favor de la Ley de Bases, el rol de Kueider en la sanción de dicha norma ha sido objeto de graves señalamientos.

Representantes del peronismo y la izquierda en la Cámara de Diputados impulsaron una iniciativa para anular la sanción de la Ley de Bases y la reforma fiscal, alegando que su tratamiento estuvo “viciado de origen”.

Las denuncias se centran en el supuesto "toma y daca" que rodeó la adhesión de Kueider a la Ley de Bases. Desde le peronsmo señalaron que Kueider fue determinante para alcanzar el dictamen de la Ley de Bases, a pesar de que él había presentado 40 observaciones por escrito. Se apuntó al Decreto 523/2024, que creó la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, cxon un sillón en el directorio para Kueider (con sueldos muy superiores a los de un saenador) el cual fue emitido al día siguiente de la sanción de la ley. Eso, señalaron los suspicaces, era lo que el exsenador Kueider pedía para votar la Ley de Bases.

La mendocina Fernández Sagasti agregó que el día de la votación, el sufragio de Kueider era de una manera hasta las 10 de la mañana, y cambió cuando salió el decreto.

Temas
Seguí leyendo

Aparecen imágenes de Edgardo Kueider contando fajos de dólares

Paraguay rechazó la extradición del ex senador Kueider, y lo enjuiciará por contrabando

Milei decidió que los ministros vacacionen donde quieran, sin sitios vetados

Presentaron a un argentino como candidato a Secretario General de la ONU

Agenda previa y cambios internos: así será la llegada de los nuevos diputados sanjuaninos al Congreso

El gobierno anuló la discusión por el salario mínimo, vital y móvil, y lo fijará por decreto

El gobierno nacional volvió a vallar el Congreso ante una nueva marcha de jubilados

Ley de Transporte: el oficialismo aceptó cambios en el proyecto pero habrá que esperar para su aprobación

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
agenda previa y cambios internos: asi sera la llegada de los nuevos diputados sanjuaninos al congreso
Cuenta regresiva

Agenda previa y cambios internos: así será la llegada de los nuevos diputados sanjuaninos al Congreso

Por Florencia García

Las Más Leídas

Rawson: escuchó ruidos en el techo, salió y dos ladrones le pegaron un tiro en el pecho
Brutal asalto

Rawson: escuchó ruidos en el techo, salió y dos ladrones le pegaron un tiro en el pecho

La tormenta en San Juan.
Atención

En San Juan emiten alerta por fuertes tormentas con granizo y vientos de 80 km/h, ¿en qué departamentos?

El joven que recibió un tiro en Rawson en realidad fue baleado por su vecino que, al parecer, quería atacar a los ladrones
Giro de 180 grados

El joven que recibió un tiro en Rawson en realidad fue baleado por su vecino que, al parecer, quería atacar a los ladrones

Los trabajadores de Vialidad Nacional en San Juan siguen en alerta por sus puestos de trabajo y salarios. Hacen asambleas diarias.
Alerta

Recrudece la tensión en Vialidad Nacional San Juan: asambleas diarias y fuga de profesionales por el desfinanciamiento

La médica obstetra condenada a prisión en suspenso.
Veredicto en Tribunales

Condenaron a la médica que causó la muerte de un bebé en un parto en el hospital Rawson, pero no irá presa

Te Puede Interesar

El allanamiento se realizó en el barrio Jardines del Oeste, en Rivadavia.
Fraude millonario

La estafa de $80.000.000 a una conocida empresa sanjuanina que terminó con un empleado preso

Por Redacción Tiempo de San Juan
Calor. 
Clima

Jueves caluroso y pleno de sol en San Juan: una jornada para cuidarse bajo el sol

En febrero de este año, la empresa minera McEwen Copper aplicó Bischofita en el camino hacia el campamento de su proyecto Los Azules. ¿Se aplicará en el Paso de Agua Negra?
Conectividad en la cordillera

Chile apuesta a una sal de uso minero para mejorar el Paso de Agua Negra que lo une con San Juan

¿Eso vale la vida de mi hijo?: la desgarradora reacción de la mujer que perdió a su bebé en el parto por el que condenaron a Saldívar
Juicio por mala praxis

"¿Eso vale la vida de mi hijo?": la desgarradora reacción de la mujer que perdió a su bebé en el parto por el que condenaron a Saldívar

Una cata de pasas en el camino para obtener la Identificación Geográfica y el logo que certificará su procedencia
Producción

Una cata de pasas en el camino para obtener la Identificación Geográfica y el logo que certificará su procedencia