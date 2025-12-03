miércoles 3 de diciembre 2025

Congreso

Martín Menem fue reelecto como presidente de la Cámara de Diputados

El diputado nacional riojano Martín Menem consiguió una amplia mayoría de los votos de sus pares para ser reelecto presidente de la Cámara de Diputados por el próximo período legislativo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El presidente de la Cámara de Diputados, el riojano Martín Menem, fue reelecto por amplia mayoria con el respaldo de la Libertad Avanza y bloques aliados, y la abstención de Unión por la Patria y la izquierda.

Secundarán a Menem como vicepresidenta primera, Cecilia Moreau (UxP), y Luis Petri como vicepresidente segundo.

La vicepresidencia tercera quedó en medio de una polémica ya que es reclamada por los interbloques Unidos y otro que armaron el PRO, UCR, Adelante Buenos Aires, y por Santa Cruz, dado que los dos tienen 22 legisladores cada uno.

Pese a la queja de la jefa del interbloque Unidos, Gisela Scaglia, hubo acuerdo entre la Libertad Avanza, y los bloques aliados para postergar esta decisión.

La eleccion del presidente de la Cámara comenzó cerca de las 15 luego de la jura de los 127 legisladores.

La elección de Menem fue respaldada por la Libertad Avanza, Unidos, Innovación Federal, Coalición Cívica, PRO, la UCR, Producción y Trabajo, MID, Independencia, Elijo Catamarca, y los monobloques de Adelante Buenos Aires, Por Santa Cruz.

Al abrir el debate sobre la designación de autoridades, el presidente de bloque de la LLA, Gabriel Bornoroni, propuso la reeleccion de Menem al sostener que “es el dirigente indicado para llevar adelante las reformas" que impulsa el Gobierno Nacional.

El presidente del bloque de Unión por la Patria, German Martínez, cuestionó la gestión de Menem porque “funcionó mas como jefe de bloque que como presidente de la Cámara de Diputados”, y dijo que pese a que no acompañarán su reelección dijo que esperaba que se mejore “la relación” entre las fuerzas políticasLa9kMg

Por su parte, la presidente del interbloque Unidos, Gisela Scaglia, acompañó la elección de Martín Menem y pidió que “haya diálogo” entre las fuerzas políticas y pidió que le reconozcan la vicepresidencia tercera.

