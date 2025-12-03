Echaron al titular de la SIDE: ¿Quién es el nuevo Señor 5?

El Gobierno Nacional anunció modificaciones en la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), confirmando la salida de Sergio Neiffert de su cargo como titular del organismo, conocido como el "Señor 5". El relevo se produjo en medio de rumores de tensión y una ruptura clara con el asesor presidencial Santiago Caputo.

Los hermanos Milei permitieron que Santiago Caputo, después de haber hecho echar a Neiffert, pusiera a su reemplazante. La salida de Neiffert fue precipitada por la pérdida de confianza de Caputo y la pérdida de autoridad dentro del organismo.

Una de las situaciones clave que motivó el quiebre fue la decisión de Neiffert de buscar respaldo político en la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, lo que se denominó su "salto al karinismo". La relación entre Neiffert y Caputo venía "en picada".

La tensión escaló hasta el punto de que José Lago Rodríguez, segundo de Neiffert y cercano al asesor, realizó una visita desagradable al domicilio del titular de la SIDE para forzar su renuncia, aunque Neiffert se negó ese día. La discusión generó preocupación en agencias del exterior, que empezaron a cuestionar la seriedad de la persona con la que compartían información sensible. Según un veterano funcionario, al día siguiente de la discusión, en la SIDE "de lo único que se hablaba era de los calzoncillos de Neiffert". Para el gobierno, la ruptura de Neiffert con Caputo y la pérdida de autoridad fueron motivo suficiente para correrlo.

El reemplazo, un hombre de control

El nuevo titular de la SIDE es Cristian Auguadra, cuya designación oficializó el Decreto 852/2025, solicitando el cese de los servicios de Neiffert. Auguadra es un contador público con trayectoria en auditoría, gestión de riesgos y administración pública.

image Cristian Auguadra

Auguarda responde a Caputo, asegurando que el asesor presidencial seguirá teniendo el control de la secretaría. Este nombramiento garantiza que la SIDE continúe bajo la esfera de influencia de Caputo, un dato que señala el nuevo equilibrio de poder en el gobierno libertario.

Previo a su nombramiento, Auguadra se desempeñaba como Inspector General de la División de Asuntos Internos (DAI) de la SIDE, manteniendo un bajísimo perfil. En ese rol, estaba a cargo de controlar el destino de los cuantiosos fondos reservados de la SIDE y se encargó de los sumarios más importantes del organismo. La DAI tiene como misión supervisar y auditar el manejo de los recursos de las agencias bajo la órbita de la SIDE.

Auguadra, como muchos otros funcionarios del gobierno libertario, proviene del macrismo. Su nombramiento, junto con la retención de la jefatura de bloque de diputados bonaerenses por parte de Agustín Romo (otro hombre de Caputo), ocurre el mismo día.

Contexto oficial

El Gobierno enmarcó la salida de Neiffert como el final de un "ciclo cumplido". El anuncio oficial explicó que la modificación se dio tras la aprobación del Informe de Gestión 2023-2024 por parte de la Comisión Bicameral, concluyendo así la primera etapa del proceso de reestructuración del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN). Neiffert había estado a cargo de sentar las bases de los nuevos servicios de inteligencia, ordenando procesos internos, auditando y transparentando la estructura.

Con la asunción de Auguadra, la nueva conducción buscará profundizar la modernización técnica y operativa del organismo, consolidar mecanismos de control y fortalecer la planificación estratégica, con el objetivo de avanzar hacia un modelo de inteligencia ágil e integrado. La transformación institucional forma parte de los objetivos del jefe de Estado.

Como metáfora para entender la dinámica de poder, la decisión de que Santiago Caputo eligiera inmediatamente al reemplazo de Neiffert en la SIDE puede verse como un jugador que, tras conseguir la expulsión de su rival de la cancha, no solo retiene su posición, sino que además se asegura de que el árbitro que entra a revisar las jugadas (Auguadra, el auditor) es alguien de su máxima confianza. De esta manera, aunque el tablero de la administración parecía moverse con el acercamiento de Neiffert a otro sector político, Caputo usó la crisis para reafirmar y consolidar su control sobre una de las áreas más sensibles del gobierno.