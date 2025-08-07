jueves 7 de agosto 2025

Polémica

Un sindicato denunció ser víctima del espionaje de la SIDE

El gremio, que está considerado de los más combativos de la industria argentina, hizo una fuerte denuncia contra el gobierno nacional.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Sindicato de Trabajadores del Neumático (SUTNA) expresó su repudio a “las tareas de espionaje de la agencia del Estado” que tuvieron como blanco a dirigentes y actividades de ese gremio”, junto con otros dirigentes y organizaciones políticas y sociales.

Repudiamos este ataque ilegal que apunta a coartar la libertad de organización y lucha que hemos conquistado los trabajadores”, expresó el gremio en un comunicado, en alusión a una investigación publicada en el diario La Nación, que reveló tareas de inteligencia de la SIDE sobre dirigentes de la oposición.

"En lo que respecta al movimiento obrero, junto con la Confederación General del Trabajo (CGT), la CTA Autónoma, residentes y profesionales de la salud pública y la Bancaria, se encuentra nuestro sindicato, SUTNA, como blanco de las tareas de espionaje de la agencia el Estado”, expresó el gremio que encabeza Alejandro Crespo.

“El SUTNA es la herramienta de organización de los trabajadores del neumático, para luchar en forma activa y consciente por sus derechos, conquistas y reivindicaciones”, por lo que “será defendido por el conjunto de los compañeros y compañeras con fuerza y unidad de este y cualquier otro ataque que busque debilitarnos”.

El gremio recalco a través de sus redes sociales que “hoy más que nunca, defenderemos al SUTNA clasista antiburocrático y de lucha con la unidad activa y consciente de todos los trabajadores”.

El gremio del neumático se mantiene en conflicto con el sector patronal, una situación que incluyó esta semana un paro de 24 horas el martes último, tras rechazar una propuesta de aumento salarial formulada por el sector empresario, por considerar que estaba debajo de la inflación y significaba “una nueva rebaja salarial”.

Temas
